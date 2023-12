Aktienhandel vor Weihnachten verhalten – Dax kaum verändert

Der Dax zeigte sich zu Beginn des letzten Handelstages vor den Feiertagen am Freitag kaum verändert. Nach einer Woche mit überschaubaren Verkäufen entspannte sich kurz vor Weihnachten die Stimmung der Anleger. In den ersten Minuten stand der deutsche Leitindex nahezu still und verlor -0,06 %...