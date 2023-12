Aeroflot musste Flüge nach Peking stornieren

Aeroflot hofft, in der Weihnachtszeit mehrere Flüge nach Peking starten zu können. Daraus wird nichts werden. Der zuständige Flughafenbetreiber weigerte sich, diese Flüge anzunehmen und durchzuführen – ein weiterer Schlag für die russische Luftfahrtindustrie.

Aeroflot musste Flüge aus Sibirien und dem Fernen Osten nach Peking stornieren, weil es nicht näher bezeichnete Anfragen chinesischer Flughafenbetreiber nicht erfüllen kann. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS und die in Moskau ansässige Royal Bank of Canada berichteten einhellig, dass die Tochtergesellschaften von Aeroflot Flüge aus Irkutsk, Krasnojarsk und Wladiwostok aus der chinesischen Hauptstadt gestrichen hätten. Daher sind diese Strecken neu und werden voraussichtlich diese Woche in Betrieb genommen.

„Russland musste den Flug stornieren, weil die Zeit nicht ausreichte, um den Vertrag und die Anforderungen Chinas vollständig zu erfüllen“, zitierte die Nachrichtenagentur TASS einen Mitarbeiter des Flughafens Krasnojarsk. Ein Mitarbeiter des Flughafens Wladiwostok soll die Nachricht bestätigt haben . Daher sollten Passagiere der betroffenen Flüge andere Anschlussflüge umbuchen, um wie geplant in Peking anzukommen.

Es ist unklar, was diese Anforderungen sind. Nach Angaben der Royal Bank of Canada erhielt Aeroflot am 15. Dezember eine Mitteilung des Managements des Flughafens Beijing Daxing, dass das Unternehmen die Annahme und Durchführung von Flügen verweigern werde, bis „zusätzliche Anforderungen“ erfüllt seien. Aeroflot ist bestrebt, die Einhaltung dieser Anforderungen schnellstmöglich sicherzustellen. Es sei davon auszugehen, dass die Flughafenleitung „nicht kooperiert“ habe.

Sicherheitsrelevante Ausfälle haben sich verdreifacht

Die russische Luftfahrtindustrie steckt in einer schweren Krise. Wie viele andere Fluggesellschaften weltweit setzt Aeroflot vor allem auf Flugzeuge zweier westlicher Hersteller, Airbus und Boeing. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine dürfen sie aufgrund von Sanktionen keine Ersatzteile mehr liefern oder Wartungs- und Serviceunterstützung leisten.

Fluggesellschaften wie die Rossija-Muttergesellschaft Aeroflot haben im vergangenen Jahr damit begonnen, alte Flugzeuge auf der Suche nach Ersatzteilen auszuräumen. Berichten zufolge haben mehrere Fluggesellschaften in diesem Jahr damit begonnen, die Frequenz für Airbus- und Boeing-Flugzeuge zu reduzieren. Im Mai gab es Berichte, dass Unternehmen wie Aeroflot ihre Besatzungen in einigen Fällen angewiesen hatten, Flugzeugdefekte und -störungen zu ignorieren.

Die Ergebnisse waren ernüchternd: Im August saßen Hunderte russische Urlauber wegen eines Angriffs auf zwei Boeing 777-Flugzeuge der Red Wings mehr als zwei Tage lang in der Türkei fest. Im Oktober musste ein Airbus A320 der Ural Airlines mit 165 Menschen an Bord aufgrund technischer Probleme in der sibirischen Tundra notlanden. Anfang Dezember musste eine Boeing 777 der S7 Airlines kurz nach dem Start im sibirischen Nowosibirsk wegen eines Triebwerksschadens notlanden. Nur einen Tag zuvor musste ein Frachtflugzeug wegen eines Triebwerksbrandes in Sibirien notlanden.

Analysen von New Europe und dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek zeigen, dass sich die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle seit Kriegsbeginn verdreifacht hat. 180 Pannen und Pannen gab es in diesem Jahr, Tendenz steigend. Nach Angaben des Kyiv Independent verzeichnete die Zivilluftfahrt allein in der ersten Dezemberwoche elf Störungen.

„Am Rande des Zusammenbruchs“

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR behauptete kürzlich, bei einem Cyberangriff die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia gehackt zu haben. Die gewonnenen Daten zeigen, dass die russische Luftfahrtindustrie „am Rande des Zusammenbruchs“ steht.

Als problematischste Bereiche für die russische Luftfahrt gelten Motoren und Fahrwerke sowie hydraulische Systeme, Klappen und Software. „Es gibt ernsthafte Schwierigkeiten bei der Wartung von Flugzeugen mit vielen Flugstunden.“ Aufgrund des Fachkräftemangels versucht Moskau, Wartungsarbeiten an Flugzeugen in den Iran zu verlagern, wo die Arbeiten ohne entsprechende Zertifizierung durchgeführt werden.

Quelle: www.ntv.de