Adam Montgomery wird heute wegen Mordes an seiner 5-jährigen Tochter Harmony verurteilt.

Ein Gericht hat Adam Montgomery im Februar für den Mord an Harmony Montgomery im Jahr 2019 verurteilt. Die Anklage lautet auf Mord zweiten Grades, Körperverletzung zweiten Grades, Zeugenbeeinflussung, Fälschung von Beweismitteln und Misshandlung einer Leiche. Dies geht aus den Gerichtsunterlagen hervor.

Die Staatsanwaltschaft strebt für alle Verbrechen eine Haftstrafe von 56 Jahren bis lebenslänglich an, wie aus einem von ihr vorgelegten Strafmaßvorschlag hervorgeht.

Wir haben Caroline Smith und James Brooks, Montgomerys Anwälte, um eine Stellungnahme gebeten.

Einem Bericht aus Gerichtsdokumenten zufolge wurde Harmony wahrscheinlich im Dezember 2019 in Manchester getötet. Obwohl ihre Leiche noch nicht gefunden wurde, erklärte ein Richter sie im März aufgrund der Berufung ihrer Mutter für rechtlich tot. Crystal Sorey hatte den Antrag bei einem Richter gestellt.

Montgomery hat Harmony am 7. Dezember 2019 ermordet und ihre Leiche drei Monate lang versteckt, bevor er sie am 4. März 2020 entsorgt hat, so die Gerichtsunterlagen.

"Trotz des Eingeständnisses des Angeklagten, dass er Harmonys Leiche entsorgt hat, wurden ihre Überreste noch immer nicht gefunden, und folglich wurde ihr eine angemessene Beerdigung verweigert", heißt es in dem Urteilsdokument.

Sorey meldete Harmony im Jahr 2021 als vermisst und fügte hinzu, dass sie ihre Tochter seit einem FaceTime-Anruf im vorangegangenen Frühjahr nicht mehr gesehen habe. Die Polizei bestätigte, dass Harmony zuletzt im Oktober 2021 gesichtet wurde.

Das New Hampshire Office of the Child Advocate veröffentlichte einen 101-seitigen Bericht über die Zeit, in der Harmony abwechselnd bei ihrer Mutter und in einer Pflegefamilie lebte, bevor ein Gericht das Sorgerecht im Jahr 2019 an Montgomery überprüfte und zusprach.

In der Urteilsbegründung heißt es, dass einige Straftaten mit einem Ereignis im Jahr 2019 zusammenhängen, als Montgomery Harmony "mit einer solchen Kraft schlug, dass es ihre Gesichtsform veränderte."

Das Department of Children and Families erklärte, dass das Dokument "die große Verantwortung hervorhebt, die es bedeutet, das Wohlergehen des Kindes mit dem gesetzlichen Recht der Eltern, ihr Kind zu erziehen, in Einklang zu bringen."

Laut Gerichtsdokumenten griff Montgomery Harmony am 7. Dezember mehrmals schwer an und verletzte sie nach einem Zwischenfall im Badezimmer tödlich.

"Der Angeklagte schlug Harmony mehrfach während der Fahrt und hielt mehrmals bei Verkehrsstopps an, um den Angriff zu verlängern. Er hörte erst auf, Harmony zu schlagen, als er sich 'anders' fühlte und laut erklärte, dass er dachte, er habe sie 'dieses Mal wirklich verletzt'", heißt es in der Urteilsbegründung.

In der Urteilsbegründung heißt es, Montgomery hätte Harmony möglicherweise Erleichterung verschaffen oder sie sogar retten können, indem er nach seinen Angriffen um Hilfe rief. Dass er sich nicht dafür entschied, zeige "ein Maß an Grausamkeit und Verderbtheit", das eine härtere Strafe verdiene.

In den zwei Jahren nach der Ermordung von Harmony behauptete Montgomery gegenüber anderen, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden, dass seine Tochter bei ihrer Mutter in Massachusetts gut aufgehoben sei.

Später entwickelte Montgomery eine "Strategie, andere für Harmonys Behauptungen und Verletzungen verantwortlich zu machen", heißt es in der Urteilsbegründung.

Er erfand eine erfundene Erklärung für Harmonys Situation und schlug seine Ex-Frau Kayla Montgomery, um sie zu zwingen, die Geschichte zu bestätigen.

Im Jahr 2022 bekannte sich Kayla Montgomery schuldig, ein Geschworenengericht über ihren Aufenthaltsort getäuscht zu haben, als sie ihre Stieftochter das letzte Mal sah. Sie sagte im Februar gegen ihren entfremdeten Ehemann aus und wurde im März auf Bewährung freigelassen.

Montgomery habe keine Reue für den Mord an seiner Tochter gezeigt, so die Staatsanwaltschaft, die behauptete, eine Zeugin habe behauptet, er habe ihr gegenüber "zugegeben, dass er Harmony bis ins Mark hasste".

"Der Mord war keine schnelle, spontane Aktion. Jedes Mal, wenn der Angeklagte Harmony schlug, hatte er die Möglichkeit, aufzuhören", heißt es in der Urteilsbegründung.

Aus den Gerichtspapieren ging hervor, dass Montgomerys "umfangreiche" Vorstrafen, darunter die Bedrohung eines Teenagers mit einem Messer und der Schuss ins Gesicht bei einem Raubüberfall, bei der Strafzumessung berücksichtigt werden sollten.

Nicki Brown, Nic F. Anderson und Zenebou Sylla von CNN haben an diesem Bericht mitgearbeitet.

