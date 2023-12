90-jährige Frau wird älteste Studentin an der University of North Texas

Minnie Payne, die ursprünglich aus South Carolina stammt, schloss ihr Studium der interdisziplinären Studien im Juli online ab, wie die Universität mitteilte.

"Wir verwenden den Begriff 'lebenslanges Lernen', aber Minnie ist ein echtes Beispiel dafür", sagte Billy Roessler, stellvertretender Dekan für Graduiertenstudien an der Toulouse Graduate School der UNT, in einer Pressemitteilung. Roessler war Paynes Berater während ihres Studiums.

"Ihre Beharrlichkeit, ihr Studium im Alter von 90 Jahren abzuschließen, ist beeindruckend. Sie hatte ein Ziel, dieses Studium abzuschließen", sagte er.

Die nicht mehr ganz junge Mutter von zwei Kindern betrat am 17. Dezember in Denton, Texas, in Begleitung ihres Enkels, Payne Billings, die Bühne bei ihrer Abschlussfeier.

"Ich habe es Tag für Tag genommen", sagte Payne in der Mitteilung.

Payne, die ihr Studium mit dem Schwerpunkt Schreiben absolviert hat, hat im Laufe der Jahre als freiberufliche und angestellte Autorin für Publikationen in Dallas, Houston und anderen Teilen von Texas gearbeitet.

"Die meisten Autoren schreiben, weil es ihnen Spaß macht. Ich tue es, weil ich es liebe", sagte Payne. "Ich tue es, weil es therapeutisch ist. Ich tue es, weil es mir eine konstruktive Aufgabe gibt.

Bevor sie ihren Master-Abschluss machte, schloss sie 2006 ihr Studium an der Texas Woman's University mit einem Bachelor-Abschluss in allgemeinen Studien ab.

Auch mit 90 Jahren und zwei fortgeschrittenen Abschlüssen ist Payne noch nicht fertig mit der Bildung.

"Auf die eine oder andere Weise möchte ich weiter lernen", sagt sie.

Frühe Bildung und weiter

Payne wuchs in einer "verarmten Textilfabrikgemeinde in South Carolina" auf, wie die Universität schreibt. Sie schloss 1950 die High School ab und besuchte kurzzeitig ein Junior College, bevor sie eine Stelle als Angestellte in einer Immobilienfirma antrat, so die Universität.

1961 heiratete sie ihren verstorbenen Ehemann Dale und arbeitete bis zur Geburt ihrer Kinder als Gerichtsschreiberin bei der South Carolina Industrial Commission, heißt es in der Mitteilung.

Nachdem sie mehrere Jahre zu Hause geblieben war, nahm sie ihre Arbeit als Aushilfslehrerin wieder auf.

Ihre Familie zog in verschiedene Bundesstaaten um, bevor sie sich schließlich in Carrollton, Texas, niederließ, heißt es in der Mitteilung. Im Alter von 68 Jahren gab sie ihre 30-jährige Karriere als Schreibkraft und Textverarbeitungsspezialistin auf und schrieb sich an der Texas Woman's University ein. Im Rahmen ihres Studiums belegte sie auch Journalismuskurse und einen Wirtschaftskurs auf dem Campus der UNT.

"Ich hatte schon immer mit Wörtern gearbeitet, und ich hatte schon immer gerne geschrieben, also bin ich fast sofort wieder zur Schule gegangen", sagte sie. "Ich wollte mich verbessern."

Nach ihrem Bachelor-Abschluss kehrte Payne später an die UNT zurück, um einen Master-Abschluss in Journalismus zu machen.

Sie wechselte zu einem interdisziplinären Studiengang, als mehrere ihrer Online-Kurse anfingen, sich persönlich zu treffen, wie die Universität mitteilte.

Das Studium als nicht-traditionelle Studentin war nicht einfach, so Payne.

"Ich musste wirklich lernen und habe viele Nächte durchgemacht", sagte sie. "Aber ich habe es geschafft."

Sie sagt, dass sie das Gefühl hatte, ihr Masterstudium diene dazu, sich und ihre Familie zu verbessern.

"Ich habe mein Leben verbessert", sagte Payne. "Jeden Tag versuche ich, etwas zu tun, um mein Leben und das der Menschen um mich herum zu verbessern.

Die älteste Studentin, die einen Abschluss an der UNT erhielt, wurde 2009 im Alter von 97 Jahren mit einem Master in Pädagogik ausgezeichnet, etwa 30 Jahre nachdem sie in den 1970er Jahren ihre letzten Kurse absolviert hatte, so ein Sprecher der Universität gegenüber CNN.

Quelle: edition.cnn.com