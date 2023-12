7.000 Migranten an einem Tag verhaftet: Das Neueste zur US-Mexiko-Grenzkrise

DOJ will Texas wegen seines neuen Gesetzes verklagen

Das Justizministerium hat Texas in einem Schreiben vom Donnerstag gedroht, es wegen seines neuen Einwanderungsgesetzes zu verklagen. Die Drohung ist die jüngste Eskalation zwischen Präsident Joe Biden und dem Republikaner Greg Abbott in der Frage der US-Mexiko-Grenze.

Anfang dieses Monats unterzeichnete Abbott das Gesetz Senate Bill 4, das den örtlichen Strafverfolgungsbehörden die Befugnis gibt, Migranten festzunehmen und Richter zu ermächtigen, Migranten aus den USA abzuschieben. Die Maßnahme wird voraussichtlich im März in Kraft treten.

Das Weiße Haus kritisierte das neue Gesetz und bezeichnete es als "unglaublich extrem".

In einem Schreiben an Abbott argumentierte das Justizministerium, dass die Maßnahme gegen die US-Verfassung verstoße und die Fähigkeit der Bundesregierung zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze beeinträchtigen könnte.

"Dementsprechend beabsichtigen die Vereinigten Staaten, Klage zu erheben, um die Durchsetzung von SB 4 zu untersagen, es sei denn, Texas erklärt sich bereit, auf die Durchsetzung des Gesetzes zu verzichten", heißt es in dem Schreiben, das von Principal Deputy Assistant Attorney General Brian Boynton unterzeichnet wurde. "Die Vereinigten Staaten haben sich verpflichtet, sowohl die Grenze zu sichern als auch die Behandlung von Nicht-Staatsbürgern in Übereinstimmung mit dem Immigration and Nationality Act (INA) zu gewährleisten. SB 4 steht im Widerspruch zu diesen Zielen."

Abbott kritisierte das Schreiben des Justizministeriums später am Donnerstag und warf Präsident Joe Biden vor, "Amerika zu zerstören".

"Die Biden-Administration weigert sich nicht nur, die geltenden US-Einwanderungsgesetze durchzusetzen, sondern will nun auch Texas daran hindern, Gesetze gegen illegale Einwanderung durchzusetzen", sagte Abbott in einem Beitrag auf X. "Ich habe noch nie eine solche Feindseligkeit gegenüber der Rechtsstaatlichkeit in Amerika erlebt."

Die juristische Drohung vom Donnerstag erfolgte, nachdem das Justizministerium Texas wegen des Einsatzes von schwimmenden Sperren im Rio Grande verklagt hatte. Diese Klage ist immer noch bei Gericht anhängig.

7.000 Festnahmen an einem Tag bedeuten einen Rückgang

Die Grenzbehörden haben am Mittwoch mehr als 7.000 Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko festgenommen, wie ein Beamter des Heimatschutzes mitteilte.

Die Zahl der Festnahmen vom Mittwoch ist immer noch niedriger als zu Beginn des Monats - damals wurden täglich mehr als 10.000 Migranten festgenommen - und stellt eine gewisse Erleichterung für die Grenzbehörden dar. Die Zahl der Grenzübertritte sei in den letzten Tagen "ziemlich deutlich zurückgegangen", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter am Mittwoch.

Anfang Dezember lag der Sieben-Tage-Durchschnitt der täglichen Grenzübertritte bei etwa 9.600 - ein Sprung gegenüber Ende November, als dieser Durchschnitt bei 6.800 lag.

Beamte der USA und Mexikos bezeichneten die Gespräche auf hoher Ebene am Mittwoch als "produktiv", da Mexiko die Einwanderungsbestimmungen verdoppeln und gegen Menschenschmuggler vorgehen wolle.

Etwa 2.000 Festnahmen an der Grenze fanden am Mittwoch im Sektor Del Rio statt, so eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden.

Dieselbe Quelle gab an, dass am Montag insgesamt etwa 2.000 Menschen aufgegriffen wurden, ein Rückgang gegenüber den durchschnittlich 3.000 aufgegriffenen Migranten pro Tag in der vergangenen Woche.

Zum Sektor Del Rio gehört auch die texanische Stadt Eagle Pass, in der in der vergangenen Woche Tausende von Migranten auf ihren Transport zur Einwanderungsbehörde warteten.

Mexikanische Beamte werden Washington besuchen

Wie der Nationale Sicherheitsrat der USA mitteilte, werden mexikanische und US-amerikanische Beamte nächsten Monat in Washington zusammentreffen, um über die Eindämmung des Zustroms von Migranten in die USA zu beraten.

Der Besuch folgt auf den Besuch einer hochrangigen US-Delegation in Mexiko-Stadt in dieser Woche, an dem auch Außenminister Antony Blinken und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas teilnahmen.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates bezeichnete die Reise als "produktiv" und sagte, der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador habe "bedeutende neue Durchsetzungsmaßnahmen" in Bezug auf die Migration ergriffen.

Die mexikanische Außenministerin Alicia Barcena sagte Reportern, die Gespräche hätten auch die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Mexiko sowie die Ursachen der Migration wie Armut, Ungleichheit, Gewalt und Familienzusammenführung zum Gegenstand gehabt, heißt es in einer Aufnahme, die CNN vom mexikanischen Außenministerium zur Verfügung gestellt wurde.

US-Beamte erklärten, Mexiko habe Pläne für ein hartes Vorgehen gegen Migrantenschmuggler geteilt, was zu dem jüngsten Anstieg an der Grenze beitrage.

Mexiko hat auch eine Führungsrolle bei der "Durchführung eines humanen Grenzmanagements, einschließlich Rückführungen" übernommen, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter, und dass in diesem Jahr mehr Rückführungen als je zuvor durchgeführt wurden.

Die USA haben sich in der Vergangenheit auf Mexiko gestützt, um als Puffer zu fungieren und den Strom der Migranten an der Südgrenze der USA einzudämmen. Doch Mexiko sieht sich wie die USA mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert, da die Zahl der Migranten, die in das Land kommen, die begrenzten Ressourcen des Landes übersteigt.

Viele Migranten, die auf der mexikanischen Seite der Grenze ankommen, stammen aus Mittel- und Südamerika sowie aus der Karibik, Kuba und Haiti.

Das Thema Einwanderung ist ein politischer Schwachpunkt für Biden, der wegen der Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko von den Republikanern und sogar von einigen Mitgliedern seiner eigenen Partei heftig kritisiert wurde.

US-Beamte räumen ein, dass beide Länder noch mehr Arbeit leisten müssen.

"Wir setzen uns weiterhin mit den Ursachen auseinander und bauen auf legale Wege, die Anreize für eine geordnete Migration und die Durchsetzung unserer Gesetze schaffen", sagte ein Beamter des Nationalen Sicherheitsrats.

Bei den Treffen im Januar sollen "die Fortschritte bewertet und entschieden werden, was noch getan werden kann", so der Beamte des Nationalen Sicherheitsrats.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

Kevin Liptak, Holly Yan und Antoine Sanfuentes von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com