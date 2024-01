5 Wissenswertes zum 4. Januar: Grenzstreit, Oberster Gerichtshof, Jeffrey Epstein, Iran, Ford-Rückruf

Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch wissen müssen, um Ihren Tag in Schwung zu bringen.

1. Kampf um die Grenze

Die Biden-Administration verklagte am Mittwoch Texas wegen seines umstrittenen Einwanderungsgesetzes, das den örtlichen Strafverfolgungsbehörden die Befugnis gibt, Migranten zu verhaften. Dies ist bereits die zweite Klage gegen Texas in dieser Woche, da sich Präsident Joe Biden und der Republikaner Greg Abbott über den Umgang mit der Grenze zwischen den USA und Mexiko streiten. Abbott hat letzten Monat ein Gesetz unterzeichnet, das Richtern die Möglichkeit gibt, die Ausweisung von Menschen aus den USA anzuordnen. Das Weiße Haus hat das Gesetz, das im März in Kraft treten soll, als "unglaublich extrem" kritisiert. Gleichzeitig kündigten die Republikaner im Repräsentantenhaus an, dass sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, wegen seines Umgangs mit der Grenzkrise anstrengen werden.

2. Oberster Gerichtshof

Der Oberste Gerichtshof steht unter wachsendem Druck, die Frage zu klären, ob der ehemalige Präsident Donald Trump wegen seiner Rolle bei den Unruhen im US-Kapitol am 6. Januar 2021 von der Ausübung öffentlicher Ämter ausgeschlossen werden kann. Am Mittwoch forderte Trump den Obersten Gerichtshof offiziell auf, die Entscheidung des Staates Colorado aufzuheben, die ihn aufgrund der "Aufstandsklausel" des 14. Sollten die Richter den Fall aufgreifen und zu dem Schluss kommen, dass Trump nicht für ein öffentliches Amt wählbar ist, würden alle für ihn abgegebenen Stimmen nicht zählen. Außerdem hat Maine Trump letzte Woche von den Vorwahlen 2024 ausgeschlossen, und das Team des ehemaligen Präsidenten hat am Dienstag gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.

3. Jeffrey Epstein

Hunderte von Seiten mit Dokumenten aus einem Prozess gegen den mutmaßlichen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden am Mittwoch freigegeben. Es handelt sich um den ersten Stapel von Dokumenten, die im Rahmen eines Gerichtsbeschlusses vom Dezember freigegeben wurden; weitere werden in den kommenden Wochen erwartet. Es wird erwartet, dass die Dokumente insgesamt fast 200 Namen enthalten, darunter einige von Epsteins Anklägern, prominente Geschäftsleute, Politiker und andere. Wie bereits berichtet, werden in den Vernehmungsprotokollen mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens genannt, darunter Prinz Andrew und der ehemalige Präsident Bill Clinton. Ein Sprecher Clintons hatte zuvor erklärt, der ehemalige Präsident sei mit Epsteins Privatflugzeug geflogen, habe aber nichts von den "schrecklichen Verbrechen" des Finanziers gewusst.

4. Iran

Der Iran hat Israel Rache geschworen, nachdem er das Land für zwei Explosionen verantwortlich gemacht hat, die am Mittwoch in der iranischen Stadt Kerman Dutzende von Menschen getötet haben. Die Explosionen, von denen mindestens eine durch eine Bombe ausgelöst wurde, ereigneten sich nach Angaben des staatlichen Fernsehens in der Nähe der Grabstätte des getöteten Militärbefehlshabers Qasem Soleimani und wurden von den Behörden als Terroranschlag bezeichnet. Mindestens 84 Menschen wurden getötet und 284 weitere verletzt, wie örtliche Behörden im Iran mitteilten. Keine Gruppe hat sich zu dem Anschlag bekannt, und das israelische Militär teilte CNN mit, es gebe "keinen Kommentar" zu der Angelegenheit. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate schlossen sich heute mehreren Ländern an und verurteilten die Explosionen, die fast drei Monate nach Ausbruch des Krieges im Gazastreifen die Spannungen in der Region weiter anheizen könnten.

5. Ford-Rückruf

Ford ruft mehr als 112.000 Pick-ups wegen der Gefahr des Wegrollens zurück. Der Rückruf betrifft bestimmte F-150-Fahrzeuge der Modelljahre 2021 bis 2023. Nach Angaben der National Highway Traffic Safety Administration kann die Schraube der Hinterachsnabe in den betroffenen Pickups "ermüden und brechen", was dazu führen kann, dass das Fahrzeug beim Parken wegrollt oder "einen Verlust der Antriebskraft verursacht". Eine Lösung wird derzeit entwickelt, und Ende dieses Monats werden Briefe an die F-150-Besitzer verschickt. Letztes Jahr rief Ford außerdem mehr als 870.000 seiner F-150-Lkw zurück, weil die elektronische Feststellbremse jederzeit unerwartet ansprechen und einen Unfall verursachen könnte.

FRÜHSTÜCKSBUMMEL

Starbucks lässt seine Kunden ab sofort für fast alle Bestellungen persönliche Becher verwendenDieKaffeekette lädt ihre Kunden ein, ihre eigenen Becher mitzubringen, um so die Abfallmenge des Unternehmens zu verringern.

Nationaler Aufruhr in Italien, nachdem ein Koch Ananas auf eine Pizza getan hatAnanaspizzahat einen neuen Hauptteig in der Via dei Tribunali, der beliebtesten Pizzastraße der Welt. Lesen Sie, warum das Land über den umstrittenen Kuchen gespalten ist.

Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge haben sich erneut geändertWenigerElektrofahrzeuge kommen in diesem Jahr für Steuergutschriften in Frage, und noch weniger haben Anspruch auf den Höchstbetrag von 7.500 US-Dollar. Hier erfahren Sie, wo Sie noch Rabatte erhalten können.

Die pünktlichsten Fluggesellschaften der Welt im Jahr 2023Ineiner Zeit, in der Flugverspätungen unvermeidlich sind, haben diese Fluggesellschaften und Flughäfen auf der ganzen Welt die besten Pünktlichkeitswerte.

Eineneue Studie zeigt, dass man mit einem Hörgerät länger leben kannNichtgenug Menschen tragen Hörgeräte, was ein Problem für die langfristige Gesundheit sein könnte. Diese Experten erklären, wie die Geräte helfen und wann man sie sich zulegen sollte.

DIE ZAHL VON HEUTE

34 Billionen DollarDasist die ausstehende Verschuldung der US-Regierung, wie das Finanzministerium mitteilte. Es ist das erste Mal, dass die Staatsverschuldung 34 Billionen Dollar übersteigt, obwohl sie in den letzten Jahren sowohl unter den Demokraten als auch unter den Republikanern stark angestiegen ist. Der Kongress ist sich nach wie vor uneinig, wie die Bundesbehörden für den Rest des Haushaltsjahres 2024 finanziert werden sollen. Es bleiben nur noch etwas mehr als zwei Wochen, bis die Regierung teilweise geschlossen wird, wenn der Kongress nicht handelt.

ZITAT VON HEUTE

"Ich kann nur sagen, dass es ein Wunder war."

-Ein Passagier des Japan-Airlines-Fluges 516, nachdem er den massiven Flugzeugbrand auf dem internationalen Flughafen Haneda in Tokio am Dienstag überlebt hatte. Nach der Kollision, bei der die Japan-Airlines-Maschine nach der Landung auf der Landebahn in ein kleineres Flugzeug der Küstenwache krachte, gibt es neue Hinweise - darunter auch eine Abschrift, die zeigt, dass das kleinere Flugzeug keine Startfreigabe erhalten hatte.

DAS WETTER VON HEUTE

UND SCHLIESSLICH ...

Teenager aus Oklahoma besiegt das unschlagbare Spiel: TetrisEin13-Jähriger aus Oklahoma ist vermutlich der erste menschliche Spieler, der Level 157 des Videospielklassikers erreicht hat - fast 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Sehen Sie hier den entscheidenden Moment.

