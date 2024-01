5 Wissenswertes zum 3. Januar: Flugzeugabsturz in Tokio, Präsidentschaftswahlen, Israel, Harvard, Grenzkrise

1. Flugzeugabsturz in Tokio

Ein Flugzeug der Japan Airlines ging am Dienstag auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Flammen auf, nachdem es mit einem Flugzeug der Küstenwache kollidiert war, das bei der Erdbebenhilfe eingesetzt wurde. An Bord des Flugzeugs befanden sich fast 400 Menschen, die alle mit leichten Verletzungen davonkamen. Fünf Besatzungsmitglieder des Flugzeugs der Küstenwache kamen jedoch ums Leben, und der Kapitän befindet sich in kritischem Zustand. Mehr als 100 Flüge wurden gestrichen und eine Untersuchung der Absturzursache ist im Gange, teilte die Fluggesellschaft mit. Zur gleichen Zeit suchen Rettungskräfte in Japan verzweifelt nach Überlebenden des Erdbebens der Stärke 7,5, das am Montag die Westküste des Landes erschütterte. Die Zahl der Todesopfer des Bebens ist auf 62 gestiegen, während Tausende in Evakuierungszentren ausharren.

2. Das Rennen um die Präsidentschaft

Der ehemalige Präsident Donald Trump, der bei der GOP-Wahl 2024 mit großem Vorsprung antritt, hat gegen eine Entscheidung Einspruch eingelegt, mit der er wegen seiner Rolle bei dem Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 von den Vorwahlen in Maine ausgeschlossen wurde. Die Staatssekretärin des Bundesstaates Maine, die Demokratin Shenna Bellows, erklärte, sie sei rechtlich verpflichtet, Trump aufgrund einer aus dem Bürgerkrieg stammenden Bestimmung der Verfassung, die es Personen, die sich an einem Aufstand beteiligt haben, untersagt, ein Amt zu bekleiden, von der Wahlliste zu streichen. Dennoch zeigen aktuelle Umfragen, dass Trump weniger als zwei Wochen vor den Vorwahlen in Iowa in mehreren wichtigen Swing States vor Präsident Joe Biden liegt. Unabhängig davon haben sich Trump, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, für die CNN-Debatte zu den republikanischen Vorwahlen am 10. Januar in Iowa qualifiziert, obwohl der ehemalige Präsident nicht teilnehmen wird.

3. Israel

Israel hat im Libanon einen Angriff durchgeführt, bei dem der ranghohe Hamas-Führer Saleh Al-Arouri getötet wurde, so ein US-Beamter gegenüber CNN. Sollte sich dies bestätigen, wäre Arouri der ranghöchste Hamas-Funktionär, der seit Beginn des Krieges, der durch den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, von israelischen Streitkräften getötet wurde. Arouri gilt als Drahtzieher der Bewaffnung der Gruppe, und sein Tod schürt die Angst vor einer möglichen Eskalation der Kämpfe in der Region. Israel hat sich nicht zu dem Anschlag bekannt, hat aber wiederholt erklärt, dass die Operationen im Gazastreifen fortgesetzt werden, bis die Hamas ausgeschaltet ist. "Das Gefühl, dass wir bald aufhören werden, ist falsch - ohne einen klaren Sieg werden wir nicht in der Lage sein, im Nahen Osten zu leben", sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Dienstag.

4. Harvard

Die Präsidentin von Harvard, Claudine Gay, kündigte am Dienstag ihren Rücktritt an, nachdem sie sich einem Feuersturm von Kontroversen über die Reaktion der Schule auf antisemitische Vorfälle und einen anhaltenden Plagiatsskandal ausgesetzt sah. "Schweren Herzens, aber in tiefer Liebe zu Harvard, teile ich mit, dass ich von meinem Amt als Präsidentin zurücktrete", schrieb Gay in einem Brief an die Harvard-Gemeinschaft. Als erster schwarzer Präsident in der fast 400-jährigen Geschichte von Harvard war Gay nur gut sechs Monate im Amt - die kürzeste Amtszeit in der Geschichte der Universität. Alan M. Garber, der derzeit als Probst und Chief Academic Officer in Harvard tätig ist, wird als Interimspräsident einspringen, bis die Hochschule einen neuen Leiter gefunden hat.

5. Krise an der Grenze

Die Regierung Biden hat den Obersten Gerichtshof ersucht, der US-Grenzpolizei zu erlauben, den Stacheldraht an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu entfernen. In dem Streit geht es darum, ob die Grenzpatrouille rechtlich befugt ist, den Draht zu entfernen, den Texas am Ufer des Rio Grande installiert hatte. In Gerichtsdokumenten hat die Regierung Biden erklärt, dass die Beamten den Draht durchschneiden, um Migranten, die medizinische Hilfe benötigen, zu versorgen oder um Migranten festzunehmen, die bereits US-Territorium betreten haben. Der texanische Republikaner Greg Abbott hingegen sagte, das Durchtrennen des Drahtes untergrabe die Sicherheit und zerstöre illegal staatliches Eigentum. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines wiederholten Streits zwischen Texas und der Bundesregierung über Bidens Umgang mit der zunehmenden Zahl von Migranten in den USA.

FRÜHSTÜCK

Animierte "Game of Thrones"-Spinoffs sind in ArbeitGeorgeR.R. Martin, der "Game of Thrones"-Autor, sagte, dass er an drei Animationsprojekten arbeitet, die auf der äußerst beliebten Serie basieren. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Fans gespannt auf die zweite Staffel von HBOs "House of the Dragon" warten, die diesen Sommer anlaufen soll. (HBO gehört zur Muttergesellschaft von CNN.)

Hershey verklagt wegen des Verkaufs von Reese's Erdnussbuttertassen ohne "niedliche Kürbisgesichter"Einige Verbraucher behaupten, sie seien durch die Vermarktung von Reese's Erdnussbutterkürbissen "irregeführt" worden. Sehen Sie, wie sie offenbar von den Leckereien getäuscht wurden.

Mindestenszwei Horrorfilme mit Disneys kultigem Maskottchen sind in Vorbereitung, nachdem das Urheberrecht an "Steamboat Willie" diese Woche ausgelaufen ist, was den Weg für weitere Micky-Maus-Filme ebnet.

Carolina Panthers-Besitzer wegen inakzeptablen Verhaltens mit Geldstrafe belegtDieNFL hat den Besitzer der Carolina Panthers, David Tepper, mit einer Geldstrafe von 300.000 Dollar belegt, weil er während des Spiels am Sonntag ein Getränk in die Menge geworfen hat. Sehen Sie sich das virale Video an, das in den sozialen Medien kursiert.

Teslas Rekordverkäufe reichen nicht aus, um den Titel beim Verkauf von Elektrofahrzeugen zu behaltenTeslameldete in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres Rekordverkäufe, aber es reichte nicht aus, um den Titel als weltgrößter Hersteller von Elektrofahrzeugen zu behalten.

DIE ZAHL VON HEUTE

9 Milliarden DollarSoviel Geld wurde im Jahr 2023 an den US-Kinokassen mit dem Verkauf von Kinokarten eingenommen. Das ist die höchste Summe seit der Covid-19-Pandemie, dank des viralen "Barbenheimer"-Phänomens. Greta Gerwigs "Barbie" spielte an den US-Kinokassen rund 636 Millionen Dollar ein und Christopher Nolans "Oppenheimer" 326 Millionen Dollar.

ZITAT VON HEUTE

"Diese neuen Anschuldigungen ändern nichts."

-Ein Anwalt von Senator Bob Menendez zu den neuen Vorwürfen, der Demokrat aus New Jersey habe im Rahmen einer jahrelangen Korruptionsaffäre Rennwagen-Tickets und andere Geschenke von Katar angenommen.

UND SCHLIESSLICH ...

Verkostung von ultra-verarbeiteten LebensmittelnAnstattdas Jahr 2024 zu einem Diätjahr zu machen, empfehlen Experten, dass Sie Ihre Mahlzeiten überdenken sollten, wenn Sie einen neuen, gesünderen Lebensstil anstreben. Dieser Ernährungswissenschaftler erklärt, warum einige ultraverarbeitete Lebensmittel einen seltsamen Geschmack haben.

