5 Wissenswertes zum 2. Januar: Neue Gesetze, Israel, Winterviren, Einwanderung, Erdbeben in Japan

1. Neue Gesetze

In dieser Woche sind auf Bundes- und Landesebene mehrere Gesetze in Kraft getreten, die sich auf alles auswirken, vom Mindestlohn bis zur geschlechtsspezifischen Betreuung von Minderjährigen. Insgesamt 22 Bundesstaaten sowie Washington, DC, haben am Montag ihren Mindestlohn erhöht, und in weiteren Bundesstaaten sind in den kommenden Monaten Lohnerhöhungen geplant. Ein weiteres wichtiges Thema für die Gesetzgebungen der Bundesstaaten im Jahr 2023 ist die geschlechtsangleichende Betreuung von Minderjährigen, wobei mehrere republikanisch geführte Staaten Beschränkungen erlassen wollen. Zu den Staaten, die kürzlich ein Verbot solcher Behandlungen für Minderjährige erlassen haben, gehören Idaho und Louisiana. Auf der anderen Seite verabschiedeten viele demokratische Staaten Gesetze zum Schutz der Abtreibungsrechte, darunter zwei, die am Montag in Kalifornien und Washington in Kraft traten.

2. Israel

Das israelische Militär kündigte an, es werde mit dem Abzug tausender Soldaten aus dem Gazastreifen beginnen, rechnet aber mit Kämpfen "während des gesamten Jahres" 2024. Die Ankündigung ist ein Zeichen dafür, dass Israel allmählich zu einer weniger intensiven Phase des Krieges übergeht, da das Land unter Druck steht, die Zahl der zivilen Opfer in der belagerten Enklave zu verringern. Seit den Angriffen vom 7. Oktober wurden im gesamten Gazastreifen fast 22.000 Menschen getötet, wie das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in einer Erklärung mitteilte. Unterdessen hat der Oberste Gerichtshof Israels einen umstrittenen Plan zur Einschränkung der Befugnisse der Justiz in einem beispiellosen Schritt verworfen, der die heftigen Spannungen innerhalb des Landes neu entfacht.

3. Winter-Viren

Die Aktivität von Atemwegsviren ist in den USA hoch und steigt weiter an, und Experten betonen die Bedeutung von Impfungen. In der Woche, die am 23. Dezember endete, wurden nach Angaben der CDC mehr als 29 000 Krankenhauspatienten mit Covid-19, etwa 15 000 mit Grippe und Tausende weitere mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) eingeliefert. Und während Covid-19 nach wie vor die Hauptursache für Krankenhauseinweisungen mit Atemwegsviren ist, nimmt die Grippeaktivität rapide zu. Die CDC schätzt, dass es in dieser Saison mehr als 7 Millionen grippebedingte Erkrankungen und 4.500 Todesfälle gegeben hat. Dennoch ist die Durchimpfungsrate nach wie vor niedrig: Nur 19 % der Erwachsenen haben den neuesten Covid-19-Impfstoff erhalten, und weniger als die Hälfte hat sich gegen Grippe impfen lassen.

4. Einwanderung

Hunderte von Migranten wurden am Wochenende in New Jersey abgesetzt, um die New Yorker Beschränkungen zu umgehen, mit denen der Zustrom von Einwanderern in den Bundesstaat eingedämmt werden soll. Dies geschah nur eine Woche, nachdem der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, eine Anordnung erlassen hatte, wonach Charterbusunternehmen, die Migranten befördern, den New Yorker Behörden mindestens 32 Stunden vor ihrer Ankunft die Passagierlisten übermitteln müssen. In den letzten Monaten haben Texas und mehrere andere republikanisch geführte Bundesstaaten Zehntausende von Migranten und Asylbewerbern in Flugzeugen und Bussen in Großstädte mit demokratischen Bürgermeistern gebracht, oft ohne oder mit nur geringer Vorankündigung. New York City hat allein im letzten Monat mehr als 14.700 Neuankömmlinge aufgenommen, so Adams.

5. Erdbeben in Japan

Nach einem Erdbeben der Stärke 7,5, das am Montag die Westküste Japans erschütterte, wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 48 Menschen getötet. Straßen und Gebäude wurden beschädigt, Transport- und Kommunikationsdienste wurden unterbrochen, und nach offiziellen Angaben sind mehr als 45.000 Haushalte weiterhin ohne Strom. Nach Angaben des United States Geological Survey hat es seit dem Beben mindestens 35 Nachbeben gegeben. Von diesen Nachbeben hatte eines eine Stärke von über 6,0, 12 hatten eine Stärke von 5,0 oder mehr, und 22 lagen über 4,0. Einige Seismologen warnten, dass die Nachbeben noch monatelang anhalten könnten.

