5 Dinge, auf die man in den CNN-Rathäusern mit DeSantis und Haley achten sollte

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, haben sich aus einem Feld von fast 20 Kandidaten als inoffizielle Halbfinalisten im Rennen um die Nachfolge von Trump herauskristallisiert, der sowohl in den staatlichen als auch in den landesweiten Umfragen weiterhin einen großen Vorsprung hat.

In aufeinanderfolgenden CNN-Rathausveranstaltungen an der Grand View University in Des Moines, Iowa, werden sich Haley und DeSantis den Fragen der wahrscheinlichen GOP-Caucus-Teilnehmer und der Moderatorinnen Kaitlan Collins und Erin Burnett zu ihren Zukunftsvisionen stellen - und warum sie, mehr als Trump oder irgendjemand anderes, am besten positioniert sind, um Präsident Joe Biden im Herbst zu besiegen.

Trump wird bei Grand View nicht anwesend sein, aber das Schreckgespenst einer dritten GOP-Präsidentschaftsnominierung in Folge wird das Verfahren beleben. Sowohl DeSantis als auch Haley haben in den letzten Wochen ihre Angriffe auf Trump verschärft - auch wenn sie sich von der Art der entschiedenen Anprangerung fernhalten, die ihnen Punkte bei unentschlossenen Konservativen kosten könnte.

DeSantis tritt zuerst um 9 p.m. ET mit Collins auf, und Haley folgt um 10 p.m. ET mit Burnett.

Hier sind fünf Dinge, auf die man bei ihren Gesprächen mit den Wählern in Iowa achten sollte:

Wird sich DeSantis direkt an Trump wenden?

Nachdem er 2023 als der frühe Favorit für die Herausforderung von Trump ins Rennen gegangen war, strauchelt DeSantis 2024 und hofft, in Iowa eine respektable Leistung zu erbringen, um seine chaotische, Geld verschlingende Kampagne zu verjüngen.

Der Gouverneur von Florida ist bei seinen jüngsten Auftritten aggressiver auf Trump losgegangen, hat den ehemaligen Präsidenten dafür kritisiert, dass er den GOP-Debatten ferngeblieben ist, und argumentiert, dass er besser positioniert ist, um eine kleine, aber potenziell entscheidende Gruppe von Wechselwählern in den umkämpften Staaten zu gewinnen.

Dieser taktische Schachzug muss jedoch bei vielen Wählern erst noch ankommen.

"Warum haben Sie ihn nicht direkt angegriffen?", fragte ein Wähler, der DeSantis in Iowa unterstützt, den Kandidaten bei einer Veranstaltung am Mittwoch. "Meiner Meinung nach gehen Sie ziemlich sanft mit ihm um."

DeSantis konterte mit dem Argument, dass er "all die Unterschiede immer und immer wieder auf der Wahlkampftour artikuliert hat", bevor er die Medien angriff, indem er andeutete, dass Reporter "republikanische Kandidaten dazu bringen wollen, (Trump) persönlich zu verleumden und so etwas zu tun. Das ist einfach nicht meine Art".

Könnte eine noch drastischere Veränderung bevorstehen? Es sind schon seltsamere Dinge passiert - aber nicht viele.

Wird sich Haley mit Trump anlegen?

Während Haley in den GOP-Umfragen gestiegen ist, sah sie sich zunehmend scharfer Kritik vom ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, ausgesetzt - einem weiteren Präsidentschaftskandidaten, dessen Hoffnungen von einem guten Abschneiden in New Hampshire abhängen, dem nächsten Staat auf dem republikanischen Vorwahlkalender.

Christie hat wiederholt angedeutet, dass die ehemalige Botschafterin der Vereinten Nationen nicht energischer gegen Trump vorgeht, weil sie sich Optionen offen halten will, wie z. B. einem Trump-Ticket als seine Kandidatin beizutreten oder 2028 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.

"Wenn es außer mir noch jemanden gäbe, der bereit wäre, sich mit Donald Trump anzulegen und die Wahrheit über ihn zu sagen, würde ich vielleicht in Betracht ziehen, aus dem Rennen auszusteigen. Aber es gibt niemanden", sagte Christie am Mittwoch auf MSNBC.

Die Kritik von Christie zeigt, mit welchen Gegensätzen Haley konfrontiert ist. Sie hat bei den republikanischen Wählern, die den ehemaligen Präsidenten hinter sich lassen wollen, rasch an Boden gewonnen und könnte weiterhin gemäßigte und unabhängige Wähler für sich gewinnen, die an einigen Vorwahlen teilnehmen können, darunter New Hampshire, wenn sie ihre Parteizugehörigkeit gewechselt haben, und South Carolina, Haleys Heimatstaat.

Aber um Trump tatsächlich zu besiegen, muss sie seine Unterstützung bei einem größeren Teil der GOP untergraben, der dem ehemaligen Präsidenten treu bleibt. Wege zu finden, dies zu tun, ohne diese Wähler zu verprellen, ist Trumps parteiinternen Rivalen seit drei aufeinanderfolgenden Präsidentschaftswahlen nicht gelungen.

Erwartungsmanagement

Während Haley und DeSantis darum ringen, die letzte noch verbliebene Trump-Alternative zu werden, versuchen beide, die Erwartungen an ihre Auftritte bei den Vorwahlen in Iowa zu steuern und im Vorfeld zu begründen, warum sie in einem Feld, in dem Trump nach wie vor der dominierende Spitzenkandidat ist, als starke Anwärter angesehen werden sollten.

DeSantis sagte am Dienstag auf Fox News, dass sein Abschneiden in Iowa nicht ausschlaggebend für das Schicksal seiner Kampagne ist.

"Dies ist ein Rennen, um die Mehrheit der Delegierten zu bekommen", sagte DeSantis. "Die Umfragen sagen nie voraus, wie die Ergebnisse ausfallen, denn es ist ein Caucus und das ist einfach ein anderes Tier. Wir tun, was nötig ist, um zu gewinnen."

Haley, die am Mittwoch in Kingston, New Hampshire, Wahlkampf machte, sagte "Überraschungen" bei den ersten Nominierungswettbewerben im Land voraus.

"Ich kenne das Momentum in Iowa und das Momentum in New Hampshire - sie wollen etwas anderes", sagte Haley den Wählern.

Auch die Verbündeten der Kandidaten versuchen, positive Erwartungen für ihre Kandidaten zu wecken.

Der für Haley eintretende Super-PAC SFA Fund, Inc. veröffentlichte ein Video, in dem DeSantis behauptet, er werde die Vorwahlen in Iowa gewinnen.

Mark Harris, Chefstratege des Super PAC, sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, dass DeSantis in Iowa gewinnen müsse - während Haley in Iowa nur gut genug abschneiden müsse, "um den Schwung beizubehalten", wenn sich das Rennen nach New Hampshire verlagert, wo sie laut Umfragen auf einem starken zweiten Platz hinter Trump liegt.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass es nach Iowa wirklich ein Zweikampf zwischen Nikki und Präsident Trump ist", sagte Harris.

Kommentare zum Bürgerkrieg

Haley erlebte letzte Woche den vielleicht schlimmsten Moment ihrer Kampagne für 2024, als sie in New Hampshire nach den Ursachen des Bürgerkriegs gefragt wurde und eine Antwort darüber gab, "wie die Regierung geführt werden sollte" - ohne die Sklaverei zu erwähnen.

Sie bemühte sich, diese Aussage schnell wieder zurückzunehmen, auch wenn Verbündete wie der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, einräumten, dass ihre Bemerkungen ein Fehler waren.

"Jeder hat sich weiterentwickelt," außer den Medien, sagte Haley am Mittwoch auf Fox News.

Dennoch sah sich Haley mit Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum konfrontiert - einschließlich Trump-Verbündeter und Präsident Joe Biden - und der Moment ließ Zweifel an ihrem politischen Geschick aufkommen. Der Moment wird wahrscheinlich nicht so schnell abklingen und könnte Haley in den im Fernsehen übertragenen Town Halls und den kommenden Debatten weiter verfolgen.

Als sie im Fox News-Interview nach den Reaktionen auf ihren Fauxpas gefragt wurde, sagte Haley erneut, dass sie davon ausgegangen sei, dass die Sklaverei die Ursache des Bürgerkriegs gewesen sei, und dass sie erkannt habe, dass dies das Erste hätte sein müssen, was sie in ihrer Antwort sagte.

"Wenn man im Süden aufwächst, wächst man auf und die Sklaverei ist ein ständiger Kommentar und ständiger Diskussionspunkt. Man lernt es in der Schule, und man spricht darüber. Der Süden ist eigentlich sehr zufrieden mit unserer Geschichte. Ich hätte sofort sagen sollen, dass es im Bürgerkrieg um die Sklaverei ging, aber ich habe das als gegeben vorausgesetzt und gesagt, dass es auch um die Rolle der Regierung und um die Rechte der Menschen in wirtschaftlicher, sozialer und anderer Hinsicht ging", sagte der ehemalige Gouverneur von South Carolina.

Einzelheiten zum Thema Abtreibung

Im Laufe ihrer vier nationalen Debatten haben die republikanischen Vorwahlkandidaten das Thema, das bei den kommenden Parlamentswahlen den größten Einfluss haben könnte, weitgehend umgangen: das Abtreibungsrecht.

In den anderthalb Jahren, seit der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade für ungültig erklärt hat, haben sich die Wähler des gesamten ideologischen Spektrums zumeist gegen eine Verschärfung der Abtreibungsbestimmungen ausgesprochen und regelmäßig für den Erhalt dieses Rechts gestimmt.

Weder Haley noch DeSantis haben sich auf die populäre Seite des Themas geschlagen. DeSantis unterzeichnete im vergangenen Frühjahr ein Sechs-Wochen-Verbot in Florida und sagte, er würde ein Bundesgesetz unterstützen, das die Grenze bei 15 Wochen zieht. Aber er hat über beides nicht viel gesprochen. (In einer anderen CNN-Rathaussitzung im letzten Monat warb er für das Sechs-Wochen-Verbot, bevor er zum Angriff auf Trump überging.)

Haley war sogar noch schwieriger festzunageln, da sie ihre "unapologetische Pro-Life"-Politik anpreist, aber auch sagt, sie wolle einen nationalen Konsens in dieser Frage finden, die zu den schwierigsten im amerikanischen Leben zählt.

Da es noch weniger als zwei Wochen bis zum Beginn der Wahlen sind, werden beide wahrscheinlich dazu gedrängt werden, mehr Informationen über ihre Visionen zu geben und den Zuschauern vielleicht einen Hinweis darauf zu geben, wie sie diese Pläne einem allgemeinen Wahlpublikum verkaufen würden.

Quelle: edition.cnn.com