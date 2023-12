24 Dinge, auf die man sich im Jahr 2024 freuen kann

Es gibt viele Dinge, auf die man sich im Jahr 2024 freuen kann. Hier sind nur 24 von ihnen.

1. Ein Schaltjahr

Alle vier Jahre passt sich der Gregorianische Kalender an, um die leichte Diskrepanz zwischen unseren irdischen Mustern und dem Zyklus der himmlischen Ereignisse auszugleichen. Kurz gesagt, der 29. Februar ist der Tag, an dem ihr euch beweisen müsst! Für alle anderen ist es ein zusätzlicher Tag, um das Leben zu genießen.

2. Die Olympischen Spiele und Paralympics

Ja, Ihre Intuition ist richtig. Schaltjahre fallen zufällig mit zwei wichtigen Ereignissen zusammen, die sich durch ein sehr unterschiedliches Vergnügen auszeichnen*. Das eine sind die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele, die dieses Jahr in Paris stattfinden. Breaking oder Breakdance wird dieses Jahr zum ersten Mal als Sportart ausgeübt, und es wird das erste Mal sein, dass männliche und weibliche Athleten bei den Olympischen Spielen in gleicher Zahl vertreten sind.

*Die andere ist die US-Präsidentschaftswahl, bei der wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass sie mit etwas Breakdance und Geschlechterparität wesentlich mehr Spaß machen würde.

3. Neue Filme

Wenn sonst nichts nach Plan zu laufen scheint, können wir uns immer auf die Magie des Kinos verlassen. (Vorausgesetzt, es gibt keinen Streik. Oder eine Pandemie. Oder Streitereien zwischen Streaming-Giganten.) 2024 bringt mit Spannung erwartete Veröffentlichungen wie:

- "Mean Girls: Das Musical" am 12. Januar

- "Dune: Teil Zwei" am 1. März

- "Furiosa: Die Mad Max Saga" am 24. Mai

- "Inside Out 2" am 14. Juni

- "Wicked Teil 1" am 27. November

4. Eine totale Sonnenfinsternis

Teile Mexikos, der Vereinigten Staaten und Kanadas werden am 8. April mit einer totalen Sonnenfinsternis verwöhnt. Wenn Sie sich noch an den Sonnenfinsternis-Wahnsinn von 2017 erinnern, treten totale Sonnenfinsternisse auf, wenn der Mond zwischen der Erde und der Sonne vorbeizieht und das Gesicht der Sonne vollständig verdeckt. Himmelsgucker außerhalb des direkten Pfades der Sonnenfinsternis werden eine partielle Sonnenfinsternis sehen können, die immer noch sehr cool ist.

Dies wird das letzte Mal sein, dass der Pfad einer totalen Sonnenfinsternis die USA bis 2044 kreuzt.

5. Eine Rückkehr zum Mond

Die NASA-Mission Artemis II wird zum ersten Mal seit dem Ende des Apollo-Programms im Jahr 1972 wieder Menschen in die Mondumlaufbahn bringen. Vier Astronauten werden sich auf die Oberfläche des Mondes wagen, darunter der erste schwarze Astronaut und die erste Astronautin, die dies tun. Sie werden sich einem elitären Club von nur 12 Menschen anschließen, die bisher den Mond betreten haben.

Nach Angaben der NASA bringt die Mission den Menschen einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer langfristigen Präsenz auf dem Mond und wird weitere Fähigkeiten und Mechanismen testen. Der Start ist für November geplant, und Sie können darauf wetten, dass alle vor Aufregung brummen werden.

6. Neues Fernsehen und alte Lieblingssendungen

Für diejenigen unter uns, die nicht zum Mond fliegen, ist eine Reihe neuer und wiederkehrender Serien ein guter Trost. Zu den neuen Angeboten gehören:

- "Mr. und Mrs. Smith" auf Amazon Prime, das verspricht, die sexy und gewalttätige Stimmung des Brangelina-Films von 2005 in eine serielle Handlung zu übertragen.- "Avatar: The Last Airbender" auf Netflix, ein Live-Action-Remake der beliebten Zeichentrickserie.- "Shōgun" auf FX/Hulu, ein Drama, das im feudalen Japan spielt und den kultigen Roman von James Clavell aus dem Jahr 1975 zum Leben erweckt.- "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" auf Max, ein weiteres "Game of Thrones"-Prequel, das GoT-Fans begeistern wird, ob sie es mögen oder nicht.

Es wird auch ein Wiedersehen mit wiederkehrenden Favoriten geben:

- Bridgerton" wird für die dritte Staffel auf Netflix zurückkehren (Polin steigt auf!).- "House of the Dragon" wird für eine zweite feurige Staffel zu HBO zurückkehren.- "The Bear" wird seine dritte Staffel auf FX/Hulu auskochen.- "Curb Your Enthusiasm" wird für eine 12. und letzte Staffel auf Max zurückkehren.

Hast du das alles? Holen Sie sich einen Stift! Dafür ist dein glänzender neuer Planer für 2024 gedacht.

7. Mickey geht an die Öffentlichkeit (mehr oder weniger)

Ein weiteres Jahr bedeutet, dass ein weiterer Haufen urheberrechtlich geschützter Werke in den öffentlichen Besitz übergeht, was wiederum bedeutet, dass man sie viel freier nutzen, weitergeben und kombinieren kann. Die diesjährigen Neuzugänge in der Public Domain stammen aus den 1920er Jahren. Der lang erwartete Star der Show ist "Steamboat Willie", der Disney-Film von 1928, in dem Mickey und Minnie Mouse eingeführt wurden - oder zumindest eine frühe Version von ihnen.

Weitere Neuzugänge sind "Peter Pan", der Roman von J.M. Barrie, und "The House at Pooh Corner" von A.A. Milne, in dem die Figur des hüpfenden, springenden, stampfenden, springenden Tigger eingeführt wird. Für ein reiferes Publikum gibt es "Lady Chatterly's Lover" von DH Lawrence.

Zu den Liedern, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, gehören "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" und Cole Porters "Let's Do It (Let's Fall in Love)" - vielleicht das einzige Liebeslied der Geschichte, in dem Flöhe vorkommen.

8. Facebook wird 20

Ja, Mark Zuckerberg und einige Harvard-Kommilitonen starteten im Februar 2004 ihr soziales Netzwerk, das damals noch TheFacebook hieß. Der 20. Jahrestag des Großvaters der sozialen Netzwerke (sorry, MySpace) ist nicht nur Anlass für jeden Erwachsenen, sich 5.000 Jahre alt zu fühlen, sondern auch für eine BBC-Doku-Serie. Nur für den Fall, dass Sie MEHR Facebook in Ihrem Leben brauchen.

Dies ist für College-Football-Fans wirklich aufregend. Die Saison 2024 wird in einem neuen Playoff mit 12 Teams gipfeln - eine große Verbesserung gegenüber der derzeitigen Struktur mit vier Teams, die jedes Jahr für so viel Streit und Unruhe sorgt. Künftig erhalten die bestplatzierten Conference Champions ein Playoff-Ticket, ebenso wie die sechs verbleibenden bestplatzierten Teams.

Sicherlich werden alle mit diesem neuen Format einverstanden sein, und niemand wird sich benachteiligt fühlen, und das riesige Netz von Konferenzen und Konkurrenten wird auf einige wenige reduziert. Nein, die eigentlichen Playoff-Spiele finden erst im Januar 2025 statt, aber die Welt des College-Footballs wird vom ersten Kickoff an nur noch davon reden.

10. Neue Musik

Das Jahr 2024 wird uns eine neue Ernte an Musik bescheren, darunter "This is Me ... Now", das erste Studioalbum von Jennifer Lopez seit mehr als 20 Jahren. Apropos Ikonen: Green Day werden ihr 14. Studioalbum "Savior" veröffentlichen. Außerdem können wir neue Musik von Usher, Cardi B., Dua Lipa und anderen erwarten.

11. Neue Tourneen

Es scheint, als würden 2024 alle auf Tournee gehen - auch Taylor Swift, die im nächsten Frühjahr und Sommer in Asien und Europa spielen wird, bevor sie im Herbst für weitere Shows nach Nordamerika zurückkehrt.

Lust auf einen Rückblick? Billy Joel, Stevie Nicks, blink-182 und Bruce Springsteen sind alle auf Tournee. Dann haben wir noch einige Country-Giganten: George Strait und Chris Stapleton stehen gemeinsam auf der Bühne, was ein Hit sein dürfte. Lainey Wilson wird ihre mit Spannung erwartete "Country's Cool Again"-Tournee starten. Kenny Chesney, Jason Aldean und andere große Namen der Country-Szene runden die Liste ab.

Aber wenn Sie sich wirklich in die 90er Jahre zurückversetzen lassen wollen, werden Creed auf ihrer "Summer of '99"-Tour nicht nur eine, sondern gleich zwei Kreuzfahrten anführen. Natürlich sind sie ausverkauft. Aber du kannst im Geiste dabei sein.

12. Weitere historische Jahrestage

Wenn Sie mit 20 Jahren Facebook fertig sind, können Sie über 30 - ja, dreißig - Jahre Amazon nachdenken. Das Unternehmen wurde 1994 unter dem Namen "Cadabra" gegründet. Das Jahr 2024 markiert außerdem den 60. Jahrestag des Civil Rights Act, den 100. Jahrestag der Olympischen Winterspiele und den 135. Jahrestag der Eröffnung des Eiffelturms.

13. Neue Bücher

Als ob wir noch mehr Titel auf unserer "To Be Read"-Liste bräuchten, gibt es 2024 Neuerscheinungen von Literaturstars wie "Crazy Rich Asians"-Autor Kevin Kwan, der uns mit "Lügen und Hochzeiten" in das Leben der Superreichen Asiens entführt.

Und die Fans der Fantasy-Autorin Sarah J. Maas werden die Tage bis zum Erscheinen von "House of Flame and Shadow", dem dritten Buch ihrer "Crescent City"-Serie, herunterzählen.

Natürlich könnten wir den ganzen Tag damit verbringen, über kommende Bücher zu sprechen, deshalb hier einige Listen für Fantasy-, Liebesroman- und Memoiren-Liebhaber (darunter eine von Crystal Hefner über ihre Zeit als Ehefrau von Hugh Hefner).

14. Eine neue Hauptstadt für Indonesien

Überlastung, Überbevölkerung und die Sorge um den Klimawandel haben Indonesien zu der Entscheidung veranlasst, seine Hauptstadt vom überschwemmungsgefährdeten Jakarta - das im Meer versinkt - in ein dschungelbewachsenes Gebiet auf der Insel Borneo zu verlegen. Die neue Hauptstadt wird den Namen Nusantara tragen, was in der indonesischen Sprache "Archipel" bedeutet. Der gesamte Prozess wurde 2019 eingeleitet und wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen (schließlich handelt es sich um eine ganze Stadt, in der mehrere Millionen Menschen leben). 2024 soll der offizielle Wechsel vollzogen sein.

15. Eine neue Perspektive für den katholischen Glauben

2024 wird die dreijährige Reihe von Treffen der katholischen Kirche abgeschlossen, die als "Synode der Synodalität" bezeichnet wird (Synodalität ist im Grunde die Version der katholischen Führung von Synergie). Das ist tatsächlich etwas, worauf man achten sollte, denn die Versammlung hat große Themen wie die Rolle der Frau in der Kirchenleitung und die Segnung gleichgeschlechtlicher Ehen diskutiert. Die Versammlung wurde von Papst Franziskus einberufen, der als liberaler Führer für eine der größten Religionen der Welt gilt.

16. Mehr (nützliche) künstliche Intelligenz

Wir wissen bereits, dass künstliche Intelligenz schreckliche Musik, Kunst aus dem Unheimlichen Tal und verfluchte Häkelprojekte produzieren kann, aber kann sie auch Dinge tun, die für den normalen Menschen nützlich sind? Experten sagen, dass KI der größte Techniktrend im Jahr 2024 sein wird, aber die große Frage ist, wie Unternehmen, Erfinder und Forscher die Technologie nutzen werden.

Zu den Vorhersagen gehören KI-Assistenten der nächsten Generation, die Siri oder Alexa übertreffen könnten, KI-gestützte Investitionswerkzeuge, Sprachübersetzung in Echtzeit und optimierte Softwareentwicklung.

17. Neue Videospiele

Gamer im Jahr 2024 werden die Qual der Wahl haben, in welche Neuerscheinungen sie eintauchen wollen. Die neue "Final Fantasy"-Installation, "Final Fantasy VII Rebirth", wird sicherlich ganz oben auf der Liste stehen.

Digital Trends beleuchtet auch eine interessante neue Facette des Gaming: die interaktive Dokumentation. "Llamasoft: The Jeff Minter Story" wird dieses Medium erforschen, indem es die Spieler durch 40 Spiele des berühmten Entwicklers Jeff Minter führt und dabei die Geschichte und das Wissen um die pixeligen Originale bewahrt.

18. Eine historische Wahl - in Mexiko

Es ist nicht parteiisch zu sagen, dass Präsidentschaftswahlen anstrengend und stressig sind und nicht gerade etwas, dem man mit Freude entgegensieht. Der Wahlkampf 2024 in den USA scheint nicht viele Wähler zu begeistern.

Aber nebenan in Mexiko findet eine interessante Wahl statt, bei derzwei Frauen gegen einander antreten, um der nächste Präsident des Landes zu werden - eine historische Premiere. Die Kandidatin des Establishments, Claudia Sheinbaum, ist die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und wird als ideologische Nachfolgerin von Andrés Manuel López Obrador, dem derzeitigen Präsidenten Mexikos, gehandelt. Xóchitl Gálvez, ihr rebellischer Gegner, ist Ingenieur mit ländlichem Hintergrund und drängt Mexiko zu Investitionen in erneuerbare Energien.

19. Erstaunliche Kunst

Die National Gallery of Art in Washington, D.C., und das Musée d'Orsay in Paris veranstalten anlässlich des 150. Jahrestages der ersten Impressionisten-Ausstellung gemeinsam eine sehenswerte Extravaganz. "Paris 1874: The Impressionist Movement" wird in beiden Museen stattfinden und 130 Werke von Größen wie Renoir, Monet und Degas zeigen. Die Organisatoren der Doppelveranstaltung sagen, dass sie sich eng an diese historische Ausstellung aus dem 19.

20. Durchbrüche bei Malaria

Ein neuer Impfstoff gegen Malaria wird voraussichtlich 2024 in mehreren afrikanischen Ländern eingeführt und stellt eine neue Waffe im Kampf gegen eine Krankheit dar, an der jedes Jahr Hunderttausende auf dem Kontinent sterben. Der Impfstoff R21/Matrix-M ist der zweite von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Malaria-Impfstoff und hat eine höhere Wirksamkeit als der erste Impfstoff.

21. Mücken, die tatsächlich hilfreich sind

Ein weiterer großer Durchbruch im Bereich der öffentlichen Gesundheit könnte Brasilien bevorstehen, wo das gemeinnützige World Mosquito Program ein Zehnjahresprogramm zur Freisetzung modifizierter Moskitos in den städtischen Gebieten des Landes starten wird. Diese Moskitos tragen ein Bakterium in sich, das sie daran hindert, Viren zu übertragen. Im Laufe der Zeit könnte dies Millionen von Menschen vor tödlichen, vermeidbaren Krankheiten wie Dengue-Fieber bewahren.

22. Fortschritte bei der Pandemie

Experten sagen voraus, dass das Jahr 2024 in Bezug auf Covid-Fälle und neue Varianten nicht viel Normalität bringen wird, aber es gibt auch gute Nachrichten. Forscher könnten der Entschlüsselung des Covid-Langzeitcodes näher kommen, und es werden wahrscheinlich neue Impfstoffe entwickelt werden. Möglicherweise wird es auch einen neuen Impfstoff geben, der Grippe- und Covid-Schutz in einer einzigen Impfung kombiniert.

23. Ein besserer Arbeitsmarkt

Eine positive Wirtschaftsprognose? Das ist mal etwas Neues. Die nachlassende Inflation und die guten Aussichten für den Aktienmarkt haben einige Wirtschaftsexperten dazu veranlasst, für das Jahr 2024 einen besseren Arbeitsmarkt vorherzusagen. Man geht davon aus, dass diese und andere positive Anzeichen das Vertrauen und die Investitionen steigern werden, was zu dringend benötigten Beschäftigungsmöglichkeiten führen könnte.

24. Ein neuer Tag

Sicher, es ist nur ein kurzer Blick auf den Kalender. Und das Jahr 2024 wird zweifellos seinen Anteil an schlechten Nachrichten haben. Aber ein neues Jahr bringt einen psychologischen Neuanfang.

Vielleicht erinnert es uns daran, dass wir zwar das Kommen und Gehen der Zeit nicht kontrollieren können, aber zumindest ein wenig Kontrolle über unser eigenes Glück haben. Wir sind widerstandsfähiger als wir denken, und egal, was das Jahr 2024 bringt, wir werden es gemeinsam bewältigen.

