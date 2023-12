2024 US-Präsidentschaftsvorwahlen, erklärt

Es ist ein komplizierter Prozess, der sich im Laufe der Geschichte des Landes entwickelt hat und sich auch heute noch weiterentwickelt.

Hier ist, was Sie wissen sollten:

Was ist eine Vorwahl?

Es handelt sich um eine Wahl zur Auswahl von Kandidaten, in der Regel für eine bestimmte politische Partei, die auf dem allgemeinen Wahlzettel erscheinen sollen.

Wer kandidiert bei den Vorwahlen?

Bei den Demokraten ist Joe Biden der amtierende Präsident und kandidiert für die Wiederwahl, was ihn zum amtierenden Kandidaten macht.

Amtsinhaber haben selten ernsthafte Konkurrenz. Es gibt einige Demokraten, die ihn bei den Vorwahlen der Demokraten herausfordern, darunter der Abgeordnete Dean Phillips aus Minnesota und die Autorin Marianne Williamson. Aber zumindest in den Meinungsumfragen haben sie noch nicht viel Unterstützung erhalten.

Bei den Republikanern ist der ehemalige Präsident Donald Trump seit langem Spitzenkandidat, was bedeutet, dass er in Umfragen einen Vorsprung vor fünf anderen Kandidaten hat, die noch im Rennen sind.

Trump hat als ehemaliger Präsident auch etwas von der Macht eines Amtsinhabers, obwohl er die letzte Wahl verloren hat. Es ist die erste ernsthafte Kampagne eines ehemaligen Präsidenten für die Nominierung seiner Partei seit Teddy Roosevelt, der 1912 versuchte, die republikanische Nominierung zurückzuerobern und scheiterte.

Die Anti-Trump-Republikaner scheinen sich vor allem für zwei Kandidaten zu interessieren: die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Haley hat in New Hampshire bessere Umfragewerte erzielt und DeSantis hat sich auf Iowa konzentriert. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der Unternehmer Vivek Ramaswamy und der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, hatten größere Schwierigkeiten, Unterstützung zu finden.

Wer darf an einer Vorwahl teilnehmen?

Das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Vorwahlen werden in der Regel in Wahllokalen durchgeführt, wie jede andere Wahl auch.

In einigen Staaten gibt es jedoch "offene Vorwahlen", d. h. jeder registrierte Wähler kann entweder an der demokratischen oder an der republikanischen Vorwahl teilnehmen. In anderen Staaten gibt es "geschlossene Vorwahlen", d. h. nur Personen, die in einer bestimmten politischen Partei registriert sind - in der Regel Republikaner oder Demokraten - können an den Vorwahlen dieser Partei teilnehmen.

In anderen Staaten kann man sich am Wahltag registrieren lassen, so dass die Vorwahlen für die meisten registrierten Wähler zugänglich sind.

Wann finden die Präsidentschaftsvorwahlen statt?

Das erste Datum im Kalender für die Vorwahlen ist der 15. Januar, auch wenn es sich technisch gesehen nicht um eine Vorwahl handelt.

An diesem Tag versammeln sich in Iowa die Mitglieder der Republikanischen Partei zu so genannten Caucuses, bei denen sie Reden von Unterstützern einer Kampagne hören und anschließend für ihren bevorzugten Kandidaten stimmen. Im Gegensatz zu den Vorwahlen in anderen Bundesstaaten werden diese Veranstaltungen von den staatlichen Parteien überwacht und nicht wie normale Wahlen durchgeführt.

Auch die Demokraten werden sich an diesem Tag in Iowa versammeln, aber ihre Wahl zum Präsidenten wird per Briefwahl durchgeführt, die am 5. März endet.

In einigen Bundesstaaten finden die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen an einem Tag statt, während die Vorwahlen für andere Ämter später im Jahr abgehalten werden. Siehe den vollständigen Kalender.

Nach Iowa findet in New Hampshire am 23. Januar die erste Vorwahl in der Nation statt, obwohl die Demokraten diese Veranstaltung nicht genehmigen. Die Demokraten wollen, dass ihre erste offizielle Vorwahl am 3. Februar in South Carolina stattfindet. South Carolina ist ein Staat mit größerer ethnischer Vielfalt und der erste Ort, an dem Biden 2020 eine Vorwahl gewonnen hat. Darauf folgt dann die Vorwahl in Nevada am 6. Februar.

Von da an wird der Kalender immer breiter. Die Republikaner treten bei den Vorwahlen in Nevada am 8. Februar und in South Carolina am 24. Februar an.

Gewinnen die Sieger in Iowa und New Hampshire in der Regel die Nominierung der Partei?

Nicht unbedingt. Im Jahr 2020 gewann Biden weder in Iowa noch in New Hampshire, aber seine Kampagne wurde in South Carolina neu gestartet und er gewann die Nominierung der Demokraten und das Weiße Haus.

Im Jahr 2016 verlor Donald Trump Iowa, gewann aber New Hampshire, ähnlich wie sein republikanischer Kollege Mitt Romney im Jahr 2012.

Im Jahr 2008 gewann der Demokrat Barack Obama Iowa, verlor aber New Hampshire. Der Republikaner John McCain verlor in diesem Jahr Iowa, gewann aber New Hampshire.

Der letzte Kandidat, der sowohl in Iowa als auch in New Hampshire gewann und ins Weiße Haus einzog, war der Demokrat Jimmy Carter im Jahr 1976, obwohl er in Iowa technisch gesehen an zweiter Stelle lag, hinter "Uncommitted".

Die Wähler geben zwar ihre Stimme für die Kandidaten ab, aber in Wirklichkeit wählen sie Delegierte für die Parteitage, die im Sommer stattfinden.

Die Delegierten können entweder nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" zugeteilt werden, d. h. der Spitzenkandidat in der Vorwahl eines Staates erhält alle Delegierten dieses Staates, oder sie werden proportional zu den Ergebnissen der Vorwahlen zugeteilt. In einigen Staaten gibt es Schwellenwerte, nach denen jeder Kandidat, der mehr als eine bestimmte Anzahl von Stimmen erhält - beispielsweise 20 % - Anspruch auf Delegierte hat.

Bei den Demokraten werden heutzutage alle Delegierten proportional aufgeteilt.

Die Regeln der Republikaner sehen in diesem Jahr vor, dass Staaten mit Vorwahlen und Caucuses vor dem 15. März die Delegierten proportional aufteilen. Staaten mit Vorwahlen und Caucuses nach dem 15. März können zu einem "Winner-take-all"-Format übergehen.

Wann werden wir wissen, welcher Kandidat genug Delegierte hat, um der Kandidat der Partei zu werden?

Wir werden abwarten müssen, wie die Vorwahlen verlaufen.

Behalten Sie den Super Tuesday am 5. März im Auge. Auch wenn noch nicht genügend Delegierte für die Nominierung zur Verfügung stehen, so ist dies doch der Abend mit der größten Anzahl an Delegierten, an dem die Republikaner in 16 Bundesstaaten und Territorien über den Präsidenten abstimmen werden.

Es könnte bis Mai oder Juni dauern, bis ein Kandidat genügend Stimmen erhält, um die Nominierung seiner Partei zu gewinnen. Die letzten Präsidentschaftsvorwahlen finden am 4. Juni statt.

Was passiert, wenn kein Kandidat bei den Vorwahlen die Mehrheit der Delegierten erhält?

Die meisten Delegierten müssen vor dem Parteitag an einen bestimmten Kandidaten gebunden (republikanischer Begriff) oder ihm verpflichtet (demokratischer Begriff) sein.

Ein sehr kleiner Teil der Delegierten in bestimmten Bundesstaaten und Gebieten auf Seiten der Republikaner ist "ungebunden". Diese wenigen Delegierten können zu Beginn des Kongresses unterstützen, wen immer sie wollen.

Bei den Demokraten gibt es "ungebundene" Delegierte - Parteibonzen -, die jedoch im ersten Wahlgang auf dem Parteitag keine Stimmen abgeben, wenn sie das Ergebnis beeinflussen könnten.

Steht nach der Abstimmung der Delegierten kein eindeutiger Mehrheitssieger fest, werden weitere Abstimmungsrunden durchgeführt, in denen die gebundenen Delegierten ungebunden werden, so dass sie schließlich einen Kandidaten wählen können. Dies ist ein sogenannter "vermittelter Konvent".

Wenn wir sagen, dass dies selten ist, meinen wir, dass es seit 1952 nicht mehr vorgekommen ist.

Wie kam es zu diesem Verfahren?

Es hat sich im Laufe der Geschichte des Landes entwickelt. Früher wählten die Delegationen des Kongresses die Präsidentschaftskandidaten aus.

Die erste Wahl, bei der es politische Kongresse für Parteimitglieder gab, war 1832, als Andrew Jackson das Weiße Haus gewann. Der erste Parteitag wurde von der kurzlebigen und seit langem nicht mehr existierenden Anti-Masonic Party abgehalten.

Die Entwicklung hin zu Vorwahlen und zu einem demokratischeren System begann nach den Ausschreitungen auf dem Nationalkongress der Demokraten 1968 in Chicago, als die Parteiführung den damaligen Vizepräsidenten Hubert Humphrey dem Antikriegskandidaten Eugene McCarthy vorgezogen hatte. (Humphrey verlor später gegen Richard Nixon.)

Wo und wann finden die Parteitage 2024 statt?

Der Nationalkonvent der Republikaner findet vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee statt.

Der Nationalkongress der Demokraten findet vom 19. bis 22. August in Chicago statt.

Gibt es auch Vorwahlen, die nicht so sehr auf politische Parteien ausgerichtet sind?

Ja, aber nicht für das Amt des Präsidenten.

Eine wachsende Zahl von Bundesstaaten experimentiert mit parteiunabhängigen Vorwahlen, bei denen alle Wähler und Kandidaten an einer einzigen Vorwahl teilnehmen und die Spitzenkandidaten, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, am Wahltag gegeneinander antreten.

Diese parteiunabhängigen Vorwahlen, die bei den landesweiten Wahlen zum Senat und zum Gouverneur sowie bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus zum Einsatz kommen, werden bei den Präsidentschaftswahlen nicht angewendet.

Kalifornien, Nebraska und Washington verwenden das Top-Two-System. Alaska hat ein Top-Vier-System.

Louisiana hat so genannte "Dschungel-Vorwahlen". Alle Kandidaten für ein kommunales, staatliches oder bundesstaatliches Amt werden auf dem Wahlzettel aufgeführt, und wenn kein Kandidat eine Mehrheit erhält, nehmen die beiden Erstplatzierten an einer Stichwahl teil.

Ja. Die Grüne Partei wird wahrscheinlich in den meisten Staaten einen Präsidentschaftskandidaten auf dem Stimmzettel haben, und die Libertäre Partei wird voraussichtlich in allen 50 Staaten auf dem Stimmzettel stehen. Diese Parteien werden ihre Kandidaten auf ihren eigenen Kongressen auswählen.

Das letzte Mal, dass ein dritter oder unabhängiger Kandidat bei einer allgemeinen Wahl Wählerstimmen erhielt, war 1968.

