16:39 Hat Russland die Kontrolle über Gebiete in der Region Charkiw übernommen? Der Gouverneur weist die Behauptung zurück.

Russland leitet eine Offensive in der Region Charkiw ein. Die ukrainische Zeitung Ukraijinska Pravda meldete daraufhin unter Berufung auf ungenannte Quellen im ukrainischen Militär, dass die Dörfer Striletsche, Krasne, Pylne und Boryssiwka von russischen Soldaten erobert worden seien. Der Gouverneur der Region Charkiw, Ihor Synyehubov, dementierte dies via Telegramm: "Das ukrainische Militär verteidigt seine Stellungen, es ist kein einziger Meter Boden verloren gegangen", schrieb er. Derzeit sehe er keine Gefahr für die Stadt Charkiw.

16:17 Versuch, ein ehemaliges Konsulat in Leipzig zu beschlagnahmen - Russland legt Beschwerde einNach dem Versuch, das ehemalige russische Konsulat in Leipzig zu beschlagnahmen, hat Russland offiziell Protest eingelegt. Nach Angaben des russischen Außenministeriums kletterten am Donnerstag sechs Personen über den Zaun und hängten antirussische Transparente auf den Balkon. Außerdem erklärten sie, sie würden das Gebäude, das sich in russischem Besitz befindet, besetzen. Zwei Diplomaten der russischen Botschaft befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und verständigten die Polizei, die die Gruppe festnahm. Russland beabsichtigt, bei der deutschen Regierung Anzeige zu erstatten und eine Verurteilung der Personen zu fordern, hieß es weiter. Die Polizei in Leipzig hat den Vorfall bestätigt.

15:42 Umbach: "Russische Verluste sind exorbitant "Eine Militäroperation Russlands auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, findet derzeit statt. Obwohl sie derzeit die Oberhand haben, stehen die russischen Soldaten nach Ansicht des Sicherheitsexperten Frank Umbach unter starkem Druck. Umbach wies zudem auf einen Aspekt hin, der in den westlichen Medien "leicht übersehen wird".

15:13 Ministerin Schulze weiht größtes Prothesenzentrum der Ukraine einBundesentwicklungsministerin Svenja Schulze weiht die größte Prothesenfabrik für Kriegsverletzte in der Ukraine ein. Das Gebäude im westukrainischen Lwiw wurde von Deutschland mit 1,8 Millionen Euro finanziert und ist Teil eines orthopädischen Zentrums, in dem auch Experten ausgebildet werden und das an ein Rehabilitationszentrum angeschlossen ist. "Dies ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Kraft", sagte Schulze bei der Einweihung. Viel zu viele Menschen haben durch Landminen, Granaten oder eingestürzte Gebäude Beine, Arme oder gar ihr Leben verloren.

14:48 Zelensky bestätigt russische OffensivinitiativeDer ukrainische Präsident Zelensky bestätigt eine Militäroperation russischer Soldaten. Wie der Kyiv Independent berichtet, hat das russische Militär eine neue Offensivoperation in der Region Charkiw gestartet. Die Ukraine schlage zurück, erklärte der Präsident, "mit unseren Soldaten, Brigaden und Artillerie". Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, die russische Armee habe versucht, die Verteidigungslinie der Ukraine in der Region Charkiw zu durchbrechen.

14:09 Ukrainische Soldaten suchen von einem Versteck aus nach Zielen hinter den feindlichen Linien in BachmutDie zerstörte Stadt Bachmut ist jetzt unter russischer Kontrolle, aber ukrainische Kämpfer kämpfen immer noch um den Besitz. Sollte die Region an die Russen fallen, befürchten die Ukrainer, dass die feindlichen Truppen weiter ins Landesinnere vordringen könnten. Aufklärungseinheiten halten ständig Ausschau nach möglichen Gegenangriffen. Außerdem wissen sie, dass sie Gefahr laufen, entdeckt zu werden.

13:47 Russische Truppen rücken einen Kilometer in die Oblast Charkiw vorDas russische Militär ist einem Bericht zufolge einen Kilometer in die Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine nahe Wowtschansk vorgerückt. Diese Information wurde von einer hochrangigen ukrainischen Militärquelle an Reuters weitergegeben. Die Quelle erklärte, Russland wolle bis zu zehn Kilometer in die Oblast vordringen, um eine Pufferzone einzurichten. Das ukrainische Militär ist bestrebt, den Vormarsch Moskaus zu verhindern.

13:28 Zivilisten evakuieren aus der Stadt Wowtschansk in der Oblast CharkiwDie mögliche russische Bodenoffensive in der Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine bleibt unklar. Nach ukrainischen Angaben konnte ein russischer Durchbruch bisher abgewehrt werden. Aufgrund des verstärkten russischen Beschusses werden ukrainische Zivilisten aus der Stadt Wowtschansk in der Oblast und den umliegenden Regionen evakuiert. Dies berichtet die britische Tageszeitung "Guardian" unter Berufung auf Äußerungen des Leiters der Militärverwaltung von Wowtschansk, Tamaz Gambaraschwili, im ukrainischen Radiosender Hromadske: "Die meisten von ihnen verlassen die Stadt mit ihren eigenen Fahrzeugen. Aber auch für diejenigen, die kein Fahrzeug besitzen, organisieren wir einen Transport."

13:11 Lange beobachtet Militärparade: "Putin ist nicht so stark, wie er uns glauben machen will "Bei der Militärparade zum Tag des Sieges zeigt Russland üblicherweise eine große Zahl gepanzerter Fahrzeuge und anderer Militärtechnik. In diesem Jahr ist jedoch deutlich weniger Ausrüstung zu sehen. Verteidigungsexperte Nico Lange entschlüsselt die Bilder aus Moskau und zeigt, auf welche Märchen die westlichen Staaten nicht hereinfallen dürfen.

12:31 Uhr: Gouverneur: Russische Streitkräfte versuchen Durchbruch in der Region Charkiw

Der Gouverneur der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine, Oleh Synehubov, erklärte, russische Truppen hätten versucht, die Grenze zur Ukraine zu durchbrechen. Sie haben die Stadt Wowtschansk nahe der russischen Grenze beschossen, und Synegubow stellte auf Telegramm klar, dass die Angriffe zurückgeschlagen wurden. Die ukrainischen Streitkräfte hielten ihre Position ohne Verluste, und Synegubov stellte fest, dass das russische Militär nicht in der Lage sein wird, auf die Stadt Charkiw vorzurücken. Diese Aktionen entlang der Grenze wurden als Provokation betrachtet.

12:13: Frau bei russischem Beschuss im Gebiet Sumy getötet

Bei einem russischen Angriff in der Oblast Sumy ist eine Person ums Leben gekommen, eine weitere wurde verletzt. Wie die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, wurde im Bezirk Schostkynskyi eine 64-jährige Frau getötet und ein 17-jähriges Mädchen verletzt. Die regionale Staatsanwaltschaft teilte mit, dass diese Opfer nach einem einstündigen Artilleriebeschuss der Gemeinde Esman zu beklagen seien.

11:41 Uhr: "Erhebliche Stromknappheit" nach russischen Angriffen: Ukraine schränkt Energieversorgung für Industrie ein

Als Reaktion auf weitere russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur nimmt das Energiedefizit des Landes zu. Dies bedeutet, dass die Unternehmen und Industrien des Landes mit strengeren Einschränkungen bei der Energienutzung konfrontiert sein werden. Seit Anfang des Jahres gab es in der Ukraine fünf groß angelegte Angriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes, der jüngste Angriff erfolgte am 8. Mai. Der Chef des staatlichen Energieversorgers Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, erklärte, dass Europa nicht in der Lage sein wird, den Energiebedarf der Ukraine vollständig zu decken, und das Land hat bereits begonnen, seine Nachbarn wie Polen um Energielieferungen zu bitten, um diese Krise zu bewältigen.

11:23: FDP-Bundestagsfraktion lehnt Ausschluss der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse ab

Die FDP-Bundestagsfraktion lehnt es ab, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender in Berlin, betonte, Investitionen in die Sicherheit hingen nicht von der Schuldenbremse ab, sondern von politischen Entscheidungen. In den kommenden Wochen müsse der Haushalt umgeschichtet werden, um dieser Notwendigkeit Vorrang zu geben, so Dürr. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte vorgeschlagen, Verteidigungsausgaben und Teile der Krisenvorsorge von der Schuldenbremse auszunehmen, was Finanzminister Christian Lindner (FDP) ablehnte. Er schlug stattdessen vor, Gelder aus dem großen Staatshaushalt zur Unterstützung der Wirtschaft umzuwidmen.

10:51: Bürgermeister von Charkiw: Stadt wurde in der Nacht von russischer S-300-Rakete getroffen

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht eine S-300-Rakete auf die Stadt Charkiw abgefeuert, berichtet Ukrinform unter Berufung auf den Bürgermeister Ihor Terechow. Neun Menschen wurden verletzt, darunter ein 11-jähriges Mädchen und eine 72-jährige Frau. In drei Häusern brach ein Feuer aus, das zwei Häuser vollständig zerstörte und das dritte teilweise beschädigte. Etwa 26 Gebäude und über 300 Fenster wurden bei dem nächtlichen Angriff zerstört.

10:13: Putin schlägt Mischustin erneut als Premierminister vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den bisherigen Ministerpräsidenten Michail Mischustin für das Amt in seiner neuen Amtszeit vorgeschlagen, wie der Sprecher des Unterhauses des Parlaments mitteilte.

10:00: Ukrainischer Generalstab: 95 Scharmützel mit russischen Truppen an einem Tag

Die ukrainischen Streitkräfte haben sich in den letzten 24 Stunden 95 Scharmützel mit dem russischen Militär geliefert. Laut Ukrinform teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte diese Nachricht auf seiner Facebook-Seite mit. Russland soll sechs Raketenangriffe, 80 Luftangriffe und 127 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf ukrainische Truppenstellungen und Städte durchgeführt haben.

09:56: Putin signalisiert Russlands nukleare Bedrohung in seiner Rede auf der Moskauer Militärparade

Putins Militärparade zur Feier des Sieges über Nazi-Deutschland in Moskau brachte erneut die nukleare Bedrohung des Landes zur Sprache. ntv-Korrespondent Rainer Munz analysierte die Situation und deutete an, dass ukrainische Drohnen zu einer Herausforderung für Russland werden könnten.

Moskau beschuldigt Moldawien des "naziähnlichen Völkermords": Ein Wechsel in der russischen Rhetorik?

Mehrere Analysten sind der Ansicht, dass die jüngsten Äußerungen der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, über einen angeblichen "naziähnlichen Völkermord" durch die moldauische Regierung einen bedeutenden Wendepunkt im offiziellen Diskurs Moskaus darstellen. Das Institute for the Study of War (ISW) vermutet, dass diese Äußerungen die Grundlage für eine mögliche russische Invasion des gesamten Landes und nicht nur bestimmter Regionen bilden sollen. Zakharova äußerte sich in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS anlässlich des "Tages des Sieges" über Nazi-Deutschland.

Der ISW weist auch darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin in letzter Zeit das Narrativ verbreitet hat, dass russische Bürger im Ausland diskriminiert werden und dass Moskau eingreifen muss, um sie zu schützen. Darüber hinaus hat der Kreml damit begonnen, Russland in einen "existenziellen geopolitischen Konflikt" mit einer modernen Nazi-Bewegung zu verwickeln. Die beiden prorussischen Regionen der Republik Moldau, die autonome Region Gagausien und die abtrünnige Republik Transnistrien, die beide eine beträchtliche russischsprachige Bevölkerung haben, könnten als Vorbild für diesen Ansatz dienen. Mit solchen Erklärungen könnte Russland versuchen, einen potenziellen Angriff auf das gesamte Land zu legitimieren, ähnlich wie es in der Ukraine geschehen ist. An der Siegesparade in Moskau nahmen auch Mitglieder des kremlfreundlichen Oppositionsblocks "Moldauischer Sieg" teil, was den Verdacht auf Moskaus Absichten noch verstärkt.

Russische Ölraffinerie in Kaluga fängt nach Drohnenangriff aus der Ukraine Feuer

Eine russische Ölraffinerie in Kaluga ist nach einem Angriff einer ukrainischen Drohne in Flammen aufgegangen. Dies bestätigte die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Quellen bei den Rettungsdiensten. In der Raffinerie Pervyi Zavod wurden drei Dieselbehälter und ein Heizölbehälter beschädigt. Der Gouverneur von Kaluga, Wladislaw Schapscha, teilte zuvor in einem Telegrammposting mit, dass das Feuer in einem der Unternehmen sofort gelöscht worden sei, machte aber keine näheren Angaben dazu, welches Unternehmen betroffen war.

Kiew behauptet, mehr als 980 russische Soldaten seien an einem Tag inmitten der anhaltenden Kämpfe gestorben oder aus dem Dienst entfernt worden

Auf ukrainischer Seite teilte das Verteidigungsministerium mit, dass an einem einzigen Tag 980 russische Soldaten ums Leben kamen oder nicht mehr in der Lage waren, weiterzukämpfen. Die Gesamtzahl der von der Ukraine "eliminierten" Soldaten seit Beginn des Krieges im Februar 2022 beläuft sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf 479.710. Während des Krieges haben die russischen Streitkräfte nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums täglich 5 weitere Panzer (7434) sowie andere Ausrüstung verloren. Diese Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden. Unterdessen weigert sich Moskau, seine eigenen Verluste in der Ukraine bekannt zu geben.

Russische Truppen greifen die Oblast Sumy mit mehr als 300 Offensivaktionen an einem einzigen Tag an

Die Militärverwaltung der Oblast Sumy meldete gestern insgesamt 302 Angriffe der russischen Streitkräfte, wobei 60 einzelne Vorfälle im Laufe des Tages stattfanden. Die ukrainischen Gemeinden entlang der Grenze wurden mit Mörser-, Drohnen-, Raketen- und Artillerieangriffen angegriffen, und in den benachbarten Städten Velyka Pysarivka und Krasne gab es jeweils 67 Explosionen. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer oder Verletzten zu beklagen.

Ukrainischer Geheimdienst nimmt Mann in Charkiw wegen angeblicher Spionage für die russischen Streitkräfte fest

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat einen 45-jährigen Mann aus Charkiw festgenommen, dem vorgeworfen wird, ukrainische Stellungen auszuspionieren und deren Standorte an russische Geheimdienstler weiterzugeben. Der namentlich nicht genannte Mann wurde in seiner Wohnung im Charkiwer Stadtteil Wowtschansk festgenommen, und die Behörden beschlagnahmten sein Mobilgerät, das angeblich die Kommunikation mit den besagten Beamten enthält.

Alle zehn russischen Drohnen wurden in der Nacht von ukrainischen Streitkräften zerstört

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht alle zehn von den russischen Streitkräften abgeschossenen Drohnen erfolgreich abgefangen und zerstört. Außerdem meldete die ukrainische Luftwaffe, dass Russland zwei Flugabwehrlenkraketen abgeschossen hat. Das Schicksal dieser Raketen ist nach wie vor unbekannt.

Gouverneur bestätigt Beschuss eines russischen Unternehmens nach ukrainischem Drohnenangriff

Der Gouverneur der russischen Region Kaluga hat bestätigt, dass in einem Unternehmen ein kurzes Feuer ausgebrochen ist, nachdem es durch einen ukrainischen Drohnenangriff beschädigt worden war. Wie Wladislaw Schapscha über Telegramm mitteilte, wurde das Feuer inzwischen gelöscht, es gab keine Verletzten. Die Identität des betroffenen Unternehmens ist derzeit unklar.

5:16 Russischer Luftangriff auf Wohngebiet in CharkiwEin russischer Luftangriff in Charkiw hat mehrere Häuser beschädigt und einen Brand in einem Wohngebiet ausgelöst. Das teilte der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, auf Telegram mit. Berichten zufolge wurde bei dem Angriff eine Person verletzt. Nach Angaben des Kyiv Independent waren insgesamt fünf Explosionen in der Stadt zu hören.

4:25 Pistorius plädiert für westliche Einigkeit gegen Russlands "expansionistische Ambitionen "Bei einem Besuch in Washington hat Verteidigungsminister Boris Pistorius die Bedeutung der Einigkeit des Westens im Kampf gegen Russlands "expansionistische Ambitionen" betont. Pistorius erklärte: "Ich bin der festen Überzeugung, dass nur Amerika und Europa gemeinsam die Stärke des Westens aufrechterhalten und ihn gegen Russlands expansionistische Ambitionen und die Gier anderer Akteure nach Macht und Vorherrschaft verteidigen können." Und weiter: "Heute lautet meine Botschaft: Wie in anderen Zeiten der transatlantischen Partnerschaft, wie bei der Berliner Luftbrücke, dem Marshallplan oder der Wiedervereinigung Deutschlands - lasst uns diese transatlantische Chance erneut ergreifen."

3:14 Moskau fängt Drohne in der Nähe abMoskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete, dass russische Luftabwehreinheiten eine Drohne südlich von Moskau abgefangen haben. Laut Sobjanins Nachricht auf Telegram gab es keine Verletzten oder Schäden durch herabfallende Trümmerteile. Die Information konnte nicht unabhängig überprüft werden.

1:20 Zelenskij wirbt für EU-Beitritt der UkraineDer ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat sich erneut für einen Beitritt der Ukraine zur EU ausgesprochen. "Unser Staat und unser Volk haben es verdient, und auch die Europäische Union braucht diesen Schritt - nicht nur politisch", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Er ist der Meinung, dass die EU an Stärke gewinnt, wenn sie niemanden ausschließt, der die europäischen Werte unterstützt. Zelensky hofft, dass die eigentlichen Beitrittsverhandlungen im Juni beginnen werden.

23:22 Tschechische Initiative liefert im Juni Munition an die UkraineDer tschechische Präsident Petr Pavel teilte der ARD mit, dass die erste Ladung Munition, die von den EU-Verbündeten im Rahmen der von Tschechien geführten Initiative gekauft wurde, voraussichtlich im Juni in der Ukraine eintreffen wird. Pavel hatte zuvor 500.000 155-mm-Granaten und 300.000 122-mm-Granaten außerhalb Europas identifiziert, die gekauft und in die Ukraine geschickt werden könnten. Mehrere Länder, darunter Belgien, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Kanada, Polen, Frankreich, Dänemark und Slowenien, haben Mittel für die tschechische Initiative bereitgestellt. Mit diesen Beiträgen könnten 1,5 Millionen Granaten nach Kiew geliefert werden.

22:01 Kiew reduziert die abendliche Straßenbeleuchtung wegen StrommangelsDie Stadtverwaltung von Kiew wird die abendliche Straßenbeleuchtung reduzieren, nachdem russische Angriffe auf das ukrainische Energiesystem zu schweren Stromausfällen im ganzen Land geführt haben. Dies gab der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, bekannt. In der Nacht zum Mittwoch griffen die russischen Streitkräfte die Oblaste Poltawa, Kirowohrad, Saporischschja, Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Kiew und Winnyzja an, wobei vor allem die Energieinfrastruktur betroffen war. Mindestens zwei Wasserkraftwerke wurden aufgrund des Angriffs zwangsweise abgeschaltet.

21:32 EU-Botschafter in der Ukraine: EU-Beitritt der Ukraine im Jahr 2030 ist möglichKatarina Mathernova, die EU-Botschafterin in der Ukraine, hält einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union im Jahr 2030 für einen sehr plausiblen Zeitplan. Mathernova gab jedoch zu bedenken, dass eine Vorhersage des genauen Zeitpunkts für die Mitgliedschaft der Ukraine "wie der Versuch wäre, in eine Kristallkugel zu sehen, um Vorhersagen zu treffen". Im November 2023 schlug die Europäische Kommission die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Kiew vor, fügte aber hinzu, dass noch vier weitere Reformen durchgeführt werden müssten. Im darauffolgenden Monat beschloss der Europäische Rat, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen.

20:59 Zelensky entlässt Chef der Leibwache nach vereiteltem AttentatDer ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky hat nach einem vereitelten Attentat den Chef seiner Leibwache entlassen. Zelensky veröffentlichte ein Dekret über die "Entlassung von Serhiy Leonidovych Rud vom Posten des Leiters des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine". Anfang der Woche waren zwei Beamte wegen der angeblichen Planung eines Attentats festgenommen worden. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU teilte am Dienstag mit, er habe ein vom russischen Geheimdienst FSB kontrolliertes "Agentennetzwerk" ausgehoben, das "ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten vorbereitete".

Um 20:32 Uhr hat ein ukrainisches Gericht die Verhaftung des Oligarchen Ihor Kolomoisky angeordnet, der verdächtigt wird, vor mehr als zwei Jahrzehnten den Mord an einem Anwalt geplant zu haben. Dies wurde am 9. Mai bekannt gegeben, und der Geschäftsmann soll bis zum 7. Juli in Haft bleiben, ohne die Möglichkeit einer Kaution. Kolomoisky, ein bekannter und umstrittener Tycoon in der Ukraine, wurde ursprünglich am 2. September 2023 aufgrund von Betrugs- und Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit seinen Öl- und Gasbeteiligungen verhaftet. Jetzt heißt es, dass er möglicherweise auch einen Anschlag auf einen Anwalt angeordnet hat, nachdem dieser sich Kolomoiskys Antrag auf Annullierung eines Beschlusses einer Aktionärsversammlung widersetzt hatte.

In einer anderen Entwicklung beschloss der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, Dmytro Hereha wieder zum Kommandeur der Unterstützungskräfte des Landes zu ernennen, nur zwei Monate nachdem er im März durch Oleksandr Jakowez ersetzt worden war. Nach einer Umbesetzung militärischer Positionen innerhalb der Ukraine, die zur Entlassung des obersten Militärkommandeurs Valery Salushnyi führte, entschied sich Zelensky, Hereha zu entlassen und Yakovets einzusetzen. Yakovets' Amtszeit war jedoch nur von kurzer Dauer, da er nur zwei Monate später wieder entlassen wurde. Die Unterstützungskräfte der ukrainischen Streitkräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung der notwendigen Unterstützung für die militärischen Truppen.

Um 19:59 Uhr sind Berichten zufolge die Fahndungslisten für Volodymyr Zelensky und Petro Poroshenko - den derzeitigen und den ehemaligen Präsidenten der Ukraine - von der Website des russischen Innenministeriums verschwunden. Diese Informationen kamen ans Licht, als die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti die Profile zufällig entdeckte. Diese Profile waren wahrscheinlich von einem Büro in der besetzten ukrainischen Oblast Donezk auf die Fahndungsliste des russischen Innenministeriums gesetzt worden. Es wird vermutet, dass dies Ende Februar geschah.

