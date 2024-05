15:13: Ministerin Schulze weiht Prothesenzentrum in der Ukraine ein.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze weiht die größte Prothesenwerkstatt für Kriegsopfer in der Ukraine ein. Die in Lemberg (Westukraine) gelegene Einrichtung wurde mit einem Budget von 1,8 Millionen Euro gebaut und ist Teil eines größeren orthopädischen Zentrums. Das Zentrum bildet Fachkräfte aus und ist mit einem Reha-Zentrum verbunden. Bei der Eröffnungsfeier sagte Schulze: "Dies ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Stärke." Unzählige Menschen haben Gliedmaßen, Arme oder sogar ihr Leben durch nicht explodierte Landminen, Granaten oder eingestürzte Gebäude verloren.

14:48: Zelensky kündigt russische Offensive an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky bestätigt den Angriff der russischen Truppen. Angeblich haben die russischen Streitkräfte eine Offensive in der Region Charkiw gestartet. Die Ukraine bleibt standhaft, wie Zelensky hinzufügte: "Wir bekämpfen sie mit unseren Truppen, Brigaden und unserer Artillerie." Zuvor hatte das ukrainische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass russische Streitkräfte versucht haben, die Verteidigungslinien der Ukraine in der Region Charkiw zu durchbrechen.

14:09 Uhr: Ukrainische Späher kundschaften den Feind in Bachmut aus

Obwohl von Russland besetzt, halten sich die Ukrainer weiterhin in Bachmut auf. Man befürchtet, dass der Feind ins Landesinnere vordringt, wenn die Region untergeht. Die Spähtrupps suchen weiterhin nach Möglichkeiten, die feindlichen Verteidigungsanlagen zu infiltrieren, wobei sie ständig Gefahr laufen, entdeckt zu werden.

13:47 Uhr: Russische Truppen marschieren einen Kilometer in Charkiw

Einem Bericht zufolge sind russische Truppen einen Kilometer in die Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine nahe Wowtschansk vorgedrungen. Diese Information wurde von einem hochrangigen ukrainischen Militär mitgeteilt, wie Reuters berichtet. Das russische Militär wolle zehn Kilometer weiter in die Oblast vordringen, vermutlich um eine Schutzzone zu errichten. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen ihrerseits, den russischen Vorstoß zu verhindern.

13:28 Uhr: Evakuierung von Zivilisten aus Wowtschansk

Die Oblast Charkiw im Norden der Ukraine bleibt angesichts von Gerüchten über mögliche russische Bodenoffensiven unruhig. Nach ukrainischen Angaben konnte ein russischer Durchbruch bisher verhindert werden. Als Folge der verstärkten russischen Artillerieangriffe verlassen die Ukrainer Berichten zufolge Wowtschansk und seine Umgebung. Der britische "Guardian" beruft sich auf ein Interview mit Tamaz Gambarashvili, dem Leiter der Militärverwaltung von Wovtschansk, in der Sendung "Hromadske", der einräumte: "Die meisten bewegen sich selbständig. Aber wir stellen auch Transportmittel für diejenigen zur Verfügung, die keine eigenen Mittel haben."

13:11: Lange entschlüsselt Marineparade: "Putin ist nicht so mächtig, wie er uns glauben machen will"

Jedes Jahr stellt Russland bei der Parade zum Tag des Sieges umfangreiche gepanzerte Fahrzeuge und anderes militärisches Gerät zur Schau. In diesem Jahr wurden jedoch deutlich weniger Exponate gezeigt. Der Verteidigungsexperte Nico Lange erläutert die Bedeutung der Moskauer Bilder und die Missverständnisse, die der Westen vermeiden sollte.

12:42: Ukrainische Verstärkung sichert Verteidigung von Charkiw

Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet die Entsendung von Verstärkungen in das Grenzgebiet in der nordöstlichen Region Charkiw. Ziel ist die Verstärkung der Truppen zur Verteidigung gegen russische Angriffe. Die Truppen konnten im Laufe des Tages russische Angriffe mit gepanzerten Fahrzeugen abwehren, doch die Konfrontation dauert an, "mit unterschiedlicher Intensität."

12:31 Uhr: Gouverneur: Russische Kräfte versuchen Durchbruch in Charkiw

Oleh Sinehubov, Gouverneur der Region Charkiw, teilte mit, dass russische Truppen versucht haben, die ukrainische Grenze zu durchbrechen. Inmitten des verstärkten Beschusses von Wowtschansk, das an die russische Grenze grenzt, teilte Sinehubow über Telegramm mit: "Die Angriffe wurden abgewehrt, und unsere Streitkräfte konnten ihre Stellungen sicher einnehmen und ihre Position halten. Russland hat nicht die Mittel, um auf die Stadt Charkiw vorzurücken." Die russischen Aktionen werden als Provokationen betrachtet.

12:13: Frau durch russischen Beschuss in der Oblast Sumy getötet

Bei einem russischen Beschuss in der Oblast Sumy sind eine Frau getötet und eine weitere verletzt worden. Die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform meldete Einzelheiten der Tragödie: Eine 64-jährige Frau kam ums Leben, ein 17-jähriges Mädchen erlitt Verletzungen. Die Enkelin des Opfers wird in der Telegrammerklärung der Staatsanwaltschaft der Region identifiziert, in der es heißt: "Am 10. Mai 2024 um 07:10 Uhr feuerten die Besatzer eine Stunde lang Artillerie auf die zivile Infrastruktur der Gemeinde Esman im Bezirk Schostkynskyi."



Abbildung: Zerstörtes Haus in der Stadt Bachmut



Abbildung: Ein Panzer der ukrainischen Armee feuert in Richtung Russland

"Die Ukraine steht nach den russischen Angriffen vor einer langfristigen Energieknappheit":

Die Ukraine befindet sich nach den wiederholten Angriffen Russlands auf ihre Infrastruktur in einer schweren Energiekrise. Einem Bericht des staatlichen ukrainischen Energieversorgers Ukrenergo und des Kyiv Independent zufolge hat es seit Jahresbeginn fünf größere Angriffe auf die zentralen und westlichen Regionen des Landes gegeben. Diese Vorfälle haben zu einem erheblichen Energiedefizit im Land geführt, so dass weitere Beschränkungen für die gewerbliche und industrielle Energienutzung erforderlich sind. Trotz der Bemühungen, Energie aus Europa zu importieren, warnte Volodymyr Kudrytskyi, Leiter von Ukrenergo, dass der Mangel aufgrund der durch diese Angriffe verursachten Schäden möglicherweise nicht vollständig behoben werden kann. Um die Krise zu lindern, hat die Ukraine Nachbarländer wie Polen um Hilfe gebeten.

"FDP-Bundestagsfraktion lehnt Ausschluss der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse ab":

Die FDP-Bundestagsfraktion spricht sich gegen den Vorschlag aus, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr betonte in einer Erklärung in Berlin, dass die Verteidigungsausgaben von politischen Entscheidungen abhängen und nicht von der Schuldenbremse. Um diese Entscheidungen zu treffen, sei eine Neubewertung des Haushalts in den kommenden Wochen notwendig. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, bestimmte Ausgaben für Militär und Krisenvorsorge von der Schuldenbremse auszunehmen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) widersprach dem und erklärte, eine Sanierung des Staatshaushalts sei der bessere Weg, um die Wirtschaft anzukurbeln.

"Bürgermeister bestätigt, dass Charkiw von S-300-Raketen angegriffen wurde und 26 Gebäude zerstört wurden":

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, berichtete, dass die Stadt gestern Abend von einer S-300-Rakete getroffen wurde, die von den russischen Streitkräften abgefeuert wurde. Dabei wurden ein 11-jähriges Kind und eine 72-jährige Frau verletzt, während drei Häuser in Brand gerieten, von denen zwei vollständig zerstört und eines teilweise beschädigt wurde. Schätzungsweise 26 Gebäude und über 300 Fenster wurden bei dem Angriff beschädigt.

"Putin ernennt Mischustin erneut zum Premierminister":

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen ehemaligen Premierminister Michail Mischustin als hoffnungsvollen Nachfolger für die kommende Amtszeit des Präsidenten benannt. Dies gab der Sprecher des Unterhauses des Parlaments am Freitag bekannt.

"Ukrainische Streitkräfte melden 95 Gefechte in 24 Stunden":

Der ukrainische Generalstab hat mitgeteilt, dass es in den letzten Tagen 95 Scharmützel gegeben hat, wobei das russische Militär sechs Raketenangriffe, 80 Luftangriffe und 127 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf ukrainische Streitkräfte und zivile Gebiete durchgeführt hat.

"Munz: Putins Atomwaffendrohung ist ein politischer Bluff":

ntv-Korrespondent Rainer Munz analysierte Putins wiederholte Warnungen vor Russlands Atomwaffen bei der Militärparade auf dem Roten Platz zum Tag des Sieges. Er erklärte, dass Putin diese Drohung wahrscheinlich als politische Taktik einsetzt, um seine Position auf der Weltbühne zu stärken. Darüber hinaus erwähnte Munz, dass ukrainische Drohnen eine potenzielle Gefahr für Russland darstellen könnten, da sie zunehmend in der Lage sind, die militärischen Aktivitäten des Landes zu stören.

"ISW: Ist Moskaus 'Nazi'-Bemerkung ein Vorbote einer Invasion der Republik Moldau?":

Die jüngsten Anschuldigungen der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, über einen "naziähnlichen Völkermord" in der Republik Moldau könnten auf die Absicht Moskaus hindeuten, das gesamte Land zu übernehmen. Analysten des Institute for the Study of War (ISW) spekulieren, dass diese Rhetorik auf einen Wechsel in der Strategie des Kremls hindeutet und zu einem breiteren russischen Vorstoß zur vollständigen Kontrolle der Republik Moldau führen könnte. Der prorussische Oppositionsblock "Moldawischer Sieg" nahm ebenfalls an der Moskauer Militärparade teil, was bedeutet, dass Moskau diese politischen Akteure nutzen könnte, um das gesamte Land zu destabilisieren. Das ISW warnt, dass die Demokratie und der mögliche EU-Beitrittsprozess Moldawiens in Gefahr sind.

Ein Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in der russischen Region Kaluga hat Brände verursacht, bei denen drei Container mit Dieselkraftstoff und einer mit Heizöl zerstört wurden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA berichtet. Unbestätigten Quellen aus den Rettungsdiensten zufolge wird der Vorfall den ukrainischen Streitkräften zugeschrieben.

In Kiew behaupten ukrainische Beamte, dass innerhalb eines einzigen Tages etwa 980 russische Soldaten ihr Leben verloren haben oder anderweitig kampfunfähig gemacht wurden. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 gelten nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums über 479.710 russische Soldaten als "ausgeschaltet". In dem Bericht werden weitere Verluste im russischen Militär aufgeführt, darunter fünf weitere zerstörte Panzer (7434), aber diese Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden.

Die russischen Streitkräfte waren gestern innerhalb von 24 Stunden 302 Angriffen in der Oblast Sumy ausgesetzt, die sich hauptsächlich auf elf Gemeinden entlang der Grenze konzentrierten. Elf Gemeinden wurden mit Mörsern, Drohnen, Raketen und Artillerie angegriffen, und in zwei Gemeinden wurde Sprengstoff von Drohnen abgeworfen. Es wurden keine Verletzten oder Todesopfer gemeldet.

In Charkiw verhaftete der SBU einen 45-jährigen Mann, der ukrainische Stellungen ausspioniert haben soll. Die Behörden behaupten, die Person habe ukrainische Stellungen für den russischen Geheimdienst überwacht und sei in seiner Wohnung im Bezirk Vovchansk mit einem beschlagnahmten Mobiltelefon erwischt worden, das Korrespondenz mit russischen Offizieren enthielt.

Den ukrainischen Streitkräften gelang es, alle zehn Drohnen, die die russische Armee in der vergangenen Nacht abgeschossen hatte, abzufangen und zu zerstören; außerdem schossen sie zwei Flugabwehrraketen ab.

In Charkiw wurden Häuser beschädigt, und in Folge eines russischen Luftangriffs brach ein Feuer aus. Eine Person wurde verletzt. Der Kyiv Independent berichtete, dass in der Stadt fünf Explosionen zu hören waren.

Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte bei seinem Besuch in Washington die Bedeutung der westlichen Einheit und erklärte, dass nur ein vereintes Amerika und Europa den "expansionistischen Ambitionen" Russlands und den Ambitionen anderer Kräfte, die nach Macht und Vorherrschaft streben, widerstehen könnten.

Schließlich wurde berichtet, dass eine Drohne von russischen Luftabwehreinheiten südlich von Moskau abgefangen wurde, wobei es keine Verletzten oder Schäden gab.

08:12 Russisch Kaluga: Ölraffinerie gerät nach Drohnenangriff in Brand

Eine russische Ölraffinerie in Kaluga ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten, wie eine Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider bei den Rettungsdiensten berichtet. Bei diesem tragischen Vorfall wurden drei mit Dieselkraftstoff und einer mit Heizöl gefüllte Container zerstört, was zu einem erheblichen Schaden führte.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine Russland an einem einzigen Tag erhebliche Verluste zugefügt: 980 Soldaten starben oder wurden kampfunfähig. Seit Februar 2022 wurden Berichten zufolge etwa 479.710 russische Soldaten "eliminiert". Das ukrainische Ministerium nannte weitere Daten, wie z. B. 5 weitere zerstörte russische Panzer (7434), aber diese Behauptungen bleiben unbestätigt.

07:29 Russische Streitkräfte greifen die Oblast Sumy über 300 Mal an

Die Behörden der Oblast Sumy berichten, dass die russischen Streitkräfte ihre Region an einem einzigen Tag mehr als 300 Mal angegriffen haben. Bei diesen 60 separaten Angriffen wurden zahlreiche Gemeinden entlang der Grenze angegriffen, wobei Mörser, Drohnen, Raketen und Artillerie zum Einsatz kamen. Außerdem warfen Drohnen Bomben auf zwei verschiedene Gemeinden ab. Es wurden keine Todesopfer oder Verletzten gemeldet.

07:03 SBU nimmt mutmaßlichen Spion in Charkiw fest

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU hat einen Mann aus Charkiw festgenommen, der ukrainische Stellungen ausspioniert haben soll. Ihm wird vorgeworfen, die Positionen an russische Geheimdienstler weitergegeben zu haben, wie der SBU in einem Bericht mitteilte. Der Gefangene, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, wurde in seiner Wohnung im Bezirk Vovchansk in Charkiw festgenommen. Die Behörden beschlagnahmten auch sein Telefon mit angeblicher Korrespondenz mit russischen Offizieren.

06:34 Ukrainisches Militär fängt alle 10 russischen Kampfdrohnen ab und vernichtet sie

Die ukrainischen Behörden geben bekannt, dass sie alle zehn Kampfdrohnen, die das russische Militär in der vergangenen Nacht abgeschossen hat, erfolgreich abgefangen und zerstört haben. Die ukrainische Luftwaffe behauptet außerdem, zwei Flugabwehrlenkraketen abgeschossen zu haben. Das Schicksal der Raketen ist derzeit unbekannt.

06:09 Gouverneur von Kaluga: Ukrainischer Drohnenbeschuss führt zu Unternehmensbränden

Der Gouverneur der russischen Region Kaluga berichtete, dass eine Explosion in einem Unternehmen auf einen ukrainischen Drohnenangriff zurückzuführen ist. Er bestätigte, dass das Feuer gelöscht worden sei und es keine Verletzten gegeben habe. Über die Identität des betroffenen Unternehmens gibt es jedoch nur wenige Angaben.

05: 16 Charkiw leidet unter russischem Luftangriff: Ein Verletzter, Häuser beschädigt

In der Stadt Charkiw kam es zu einem Luftangriff der russischen Streitkräfte, der zu einem Hausbrand führte. Eine Person wurde verletzt, und fünf Explosionen waren zu hören, wie der Bürgermeister der Stadt auf Telegram mitteilte.

04:25 Pistorius: "Amerika und Europa vereint, um Russlands Aggression zu stoppen"

Bei einem Treffen mit US-Vertretern in Washington betonte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius die Bedeutung der westlichen Einheit angesichts der Expansionsbestrebungen Russlands und des Wunsches anderer Nationen, Macht und Kontrolle zu erlangen.

03:14 Moskauer Drohne von russischer Luftabwehr abgefangen

Wie der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin mitteilte, haben russische Luftabwehrkräfte südlich von Moskau eine Drohne abgefangen, die keine Opfer oder Schäden verursacht hat. Augenzeugen haben den Vorfall nicht bestätigt.

01:20 Präsident Zelenski drängt auf EU-Mitgliedschaft für sein Land

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski setzt sich kontinuierlich für den Beitritt seines Landes zur Europäischen Union ein. In seiner täglichen Videoansprache teilte er mit: "Unser Land und seine Menschen verdienen das, und die Europäische Union auch - nicht nur politisch." Die EU gewinnt an Stärke, wenn sie niemanden, der ihre Werte teilt, außen vor lässt. Kiew rechnet damit, dass die eigentlichen Beitrittsverhandlungen im Juni beginnen werden.

23:22 Tschechische Initiative liefert im Juni Artilleriegranaten in die Ukraine

Die erste Ladung Munition, die im Rahmen der tschechisch geführten Initiative von EU-Verbündeten beschafft wurde, wird im Juni an die Ukraine geliefert, so der tschechische Präsident Petr Pavel in einem Interview mit der ARD. Im Februar hatte Pavel mitgeteilt, dass 500.000 155-mm-Granaten und 300.000 122-mm-Granaten außerhalb Europas identifiziert worden seien, die gekauft und in die Ukraine transportiert würden, wenn die erforderlichen Mittel zur Verfügung stünden. Mehrere Länder, darunter Belgien, die Niederlande, Deutschland, Schweden, Kanada, Polen, Frankreich, Dänemark und Slowenien, haben sich seitdem an der tschechischen Initiative beteiligt. Diese Unterstützung könnte den Weg für die Lieferung von 1,5 Millionen Granaten an Kiew ebnen. Die erste Lieferung mit 180.000 Granaten wird im Juni eintreffen, weitere Verträge über mehr als eine Million Granaten sind in Arbeit.

22:01 Kiew reduziert die nächtliche Straßenbeleuchtung wegen russischer Angriffe

Als Reaktion auf die russischen Angriffe auf das ukrainische Energiesystem, die zu erheblichen Stromausfällen geführt haben, wird die Stadtverwaltung von Kiew die nächtliche Straßenbeleuchtung einschränken. Dies gab Serhii Popko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, bekannt. Am Mittwoch griff Russland die Oblaste Poltawa, Kirowohrad, Saporischschja, Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Kiew und Winnyzja an und verursachte weitreichende Schäden an der Energieinfrastruktur. Zwei Wasserkraftwerke mussten infolge des Angriffs abgeschaltet werden.

21:32 Botschafterin Mathernova sieht die EU-Mitgliedschaft der Ukraine bis 2030

Katarina Mathernova, die EU-Botschafterin in der Ukraine, hält das Jahr 2030 für ein realistisches Zeitfenster für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Zwar räumt sie ein, dass eine genaue Vorhersage, wann die Ukraine der EU beitreten wird, "wie ein Blick in eine Kristallkugel" sei, doch weist sie darauf hin, dass die Europäische Kommission empfohlen hat, die Beitrittsgespräche mit Kiew im November 2023 aufzunehmen. Bevor diese Verhandlungen beginnen können, müssen jedoch vier weitere Reformen durchgeführt werden. Der Europäische Rat stimmte zu, die Gespräche mit der Ukraine im Dezember des folgenden Jahres fortzusetzen.

20:59 Präsident Zelenskyi entlässt Chef der Leibwache nach vereiteltem Attentat

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij entlässt nach einem vereitelten Attentat den Leiter seiner Leibwache. In einem Dekret kündigte Zelensky die "Entlassung von Serhiy Leonidovich Rud vom Posten des Leiters des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine" an. Am Montag wurden zwei Wachleute verhaftet, die angeblich ein Attentat auf Zelenski geplant hatten. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU teilte mit, er habe ein "Netzwerk von Agenten" ausgehoben, das mit dem russischen Geheimdienst FSB in Verbindung stehe und die Ausführung des Attentats vorbereitet habe.

20:32 Oligarch Kolomoisky wegen angeblichen Auftragsmordes in Haft

Ein Kiewer Gericht hat gegen den Oligarchen Ihor Kolomoisky einen Haftbefehl in einem Mordfall erlassen. Er wird ohne die Möglichkeit einer Kaution bis zum 7. Juli in Haft gehalten. Kolomoisky, einer der reichsten Geschäftsleute der Ukraine, wurde im September 2023 unter dem Vorwurf des Betrugs und der Geldwäsche im Zusammenhang mit seinen Öl- und Gasbeteiligungen verhaftet. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Kolomoisky vor, vor mehr als zwei Jahrzehnten die Ermordung eines auf der Krim ansässigen Anwalts angeordnet zu haben, nachdem dieser sich geweigert hatte, einen für den Oligarchen ungünstigen Beschluss einer Aktionärsversammlung zu annullieren.

20:14 Zelenskij setzt ehemaligen Kommandeur der ukrainischen Unterstützungskräfte wieder ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski hat Dmytro Hereha wieder zum Chef der ukrainischen Unterstützungskräfte ernannt, nachdem er ihn im März durch Oleksandr Yakovets ersetzt hatte. Nach Zelenskis Umbesetzung der militärischen Führungspositionen, zu der auch die Entlassung des obersten ukrainischen Militärbefehlshabers Valery Salushnyi gehörte, wurde Hereha entlassen und Yakovets an seiner Stelle ernannt. Nach nur zwei Monaten im Amt wurde Jakowez entlassen. Die Unterstützungskräfte der ukrainischen Streitkräfte spielen eine wichtige Rolle innerhalb des Militärs - sie unterstützen die Kampfeinheiten bei ihren Einsätzen.

Um 19:59 Uhr verschwand eine Meldung über den vermissten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij und Petro Poroschenko von der offiziellen Website des russischen Innenministeriums. Es wird vermutet, dass das russische Medienunternehmen Mediazona die Fahndungsausschreibungen für die beiden ukrainischen Staatsoberhäupter am Wochenende entdeckt hat, um sie dann schnell wieder zu entfernen. Die Profile wurden wahrscheinlich von einem Büro des russischen Innenministeriums in der besetzten ukrainischen Region Donezk in der zweiten Februarhälfte hinzugefügt. Was auch immer der Grund für ihre Hinzufügung war, sie sind jetzt verschwunden.

