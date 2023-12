13:55 Kiew: Drei russische Kampfflugzeuge abgeschossen

Die ukrainische Luftwaffe sagte, sie habe drei russische Su34-Kampfflugzeuge in der südlichen Region abgeschossen. Dies sagte der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oreschtschuk. Damit würde sich die Zahl der seit Beginn des Angriffskrieges abgeschossenen russischen Kampfflugzeuge auf 327 erhöhen. Diese Informationen können nicht unabhängig überprüft werden.

13:24 Kreml droht dem Westen als Reaktion auf Beschlagnahme russischer Vermögenswerte Russland hat außerdem damit gedroht, westliche Vermögenswerte zu beschlagnahmen, falls seine eingefrorenen Gelder in der EU oder den Vereinigten Staaten beschlagnahmt würden. Kremlsprecher Dmitri Peskow beklagte die zunehmenden innenpolitischen Diskussionen in den USA, etwa über die Nutzung russischer Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine, die im Krieg von Moskau angegriffen und vielerorts zerstört wurde. „Wenn jemand unsere Sachen beschlagnahmt, werden wir sehen, was wir als Reaktion darauf beschlagnahmen können“, sagte Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Russische Vermögenswerte im Westen sind wegen Moskaus Krieg in der Ukraine eingefroren. Die EU und die USA wollen verhindern, dass Russland dies zur Finanzierung seiner Kriege ausnutzt. Die Kiewer Regierung forderte die Mittel zum Ausgleich der Kriegsverluste.

12:52 Die USA wollen mehr russische Anhänger mit Sanktionen belegen Die USA wollen auf Anordnung von Präsident Joe Biden die rechtlichen Möglichkeiten zur Verhängung von Sanktionen gegen Russlands Unterstützer im Angriffskrieg in der Ukraine erweitern. Ein hochrangiger Regierungsbeamter in Washington gab bekannt, dass Biden noch heute eine entsprechende Anordnung unterzeichnen werde. Damit verfügen die US-Behörden über ein präzises Instrument, um gezielt Finanzinstitute ins Visier zu nehmen, die die russische Kriegsmaschinerie durch die Abwicklung von Transaktionen unterstützen. Dann sind erstmals sogenannte Sekundärsanktionen möglich. Dies geschieht in Abstimmung mit Partnern und Verbündeten.

12:35 Der neue polnische Außenminister trifft in der Ukraine ein Der neu ernannte polnische Außenminister Radoslaw Sikorski traf zu seiner ersten offiziellen Auslandsreise seit seinem Amtsantritt in Kiew ein. Dies berichtet der Kyiv Independent. Sikorski war zuvor polnischer Außenminister und wurde im Dezember vom neu gewählten polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk erneut in dieses Amt berufen. Der Spitzendiplomat wird wahrscheinlich mit ukrainischen Gesetzgebern über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine diskutieren. Aus Sicherheitsgründen ist unklar, ob er sich auch mit Präsident Selenskyj treffen wird.

11:48 Russischer Botschafter schürt Widerstand gegen britische Regierung Der russische Botschafter im Vereinigten Königreich sagte, die britische Regierung ignoriere die wahren Ereignisse in der Ukraine. Andrei Klin sagte gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, sie werde ihren Ton nicht ändern, um ihr Versagen nicht einzugestehen, ohne Beispiele zu nennen. „Die britische Regierung verschließt weiterhin die Augen vor den wahren Ereignissen in der Ukraine und [ignoriert die Tatsache, dass] russische Truppen die Initiative ergriffen haben und von Ost nach West vorrücken.“ Weiter: „Sie versuchen jetzt, einige dubiose Einheimische zu finden.“ Erfolg, ihre Worte der Entschlossenheit zu beweisen und zu fördern, Kiew weiterhin zu helfen.“

11:10 Gibt es Bomben unter den Flügeln? Bericht enthüllt Drahtzieher von Prigoschins Tod Der russische Sicherheitsbeamte Nikolai Patruschew ist angeblich für den Flugzeugabsturz und den Tod des ehemaligen Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin verantwortlich, berichtet das Wall Street Journal (WSJ). Prigoschins Privatflugzeug sei durch eine kleine Bombe unter der Tragfläche zum Absturz gebracht worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Interviews mit westlichen Geheimdiensten, ehemaligen US-amerikanischen und russischen Sicherheits- und Geheimdienstbeamten sowie ehemaligen Kreml-Beamten. Der Guardian schreibt, dass die erste Reaktion des Kremls auf die Veröffentlichung darin bestand, dem Journal vorzuwerfen, fiktive Inhalte zu verbreiten („Pulp Fiction“, wie in der Pulp-Literatur). Im August stürzte in Russland ein Flugzeug mit Söldnerführern und anderen hochrangigen Wagner-Funktionären ab. Niemand überlebte.

10:42 Generalstab: 95 Kampfhandlungen tagsüber, Ausbau des Dnjepr-Brückenkopfes Gestern führte der Generalstab der ukrainischen Armee insgesamt 95 Kampfeinsätze mit russischen Truppen durch. Russland startete Raketen und führte insgesamt 61 Luftangriffe und 71 MLRS-Angriffe (Multiple Rocket Launcher System) auf ukrainische Truppenstellungen und Siedlungen durch. Bei dem „russischen Terroranschlag“ seien auch Zivilisten getötet und verletzt worden, hieß es im „Daily Situation Update“. Private Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur wurden zerstört oder beschädigt. Die ukrainischen Verteidigungskräfte werden ihre aktiven Operationen auf der Melitopol-Achse fortsetzen, was zu Verlusten an Personal und Ausrüstung für die Besatzungsmächte und zur Erschöpfung der gesamten Frontlinie an Personal und Ausrüstung führen wird. In Cherson bauen ukrainische Truppen derzeit ihren Brückenkopf über den Dnjepr aus. Dort wurde die russische Offensive abgewehrt. „Die Angreifer erlitten schwere Verluste und zogen sich zurück“, heißt es.

10:16 Stellvertretender Außenminister: Moskau setzt diplomatische Beziehungen aufgrund der Beschlagnahmung von US-Vermögenswerten aus Russland könnte die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abbrechen, wenn Washington russische Vermögenswerte beschlagnahmt, die wegen des Krieges in der Ukraine eingefroren wurden. Dies sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Interfax. Rjabkow sagte, die USA „sollten sich keine Illusionen darüber machen, dass Russland mit beiden Händen an den diplomatischen Beziehungen zu diesem Land festhält.“ Der Diplomat sagte in dem Interview auch, dass Russland bereit sei, schnell auf die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen durch Washington in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu reagieren. Moskau verfolgt aufmerksam die Entwicklung der US-Raketen und deren mögliche Stationierung und ist bereit, schnell die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen.

09:48 Tschechische Republik stellt Millionen von Dollar zur Unterstützung medizinischer Einrichtungen in Charkiw bereit Berichten zufolge unterstützt die Tschechische Republik medizinische Einrichtungen in der Region Charkiw mit 10 Millionen US-Dollar. Der Kyiv Independent berichtete über die Nachricht unter Berufung auf Ole Sinehubov, den Gouverneur der ukrainischen Region. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in Frontgebieten stehen unter Druck, da sie versuchen, mit groß angelegten, fast täglichen russischen Angriffen und den daraus resultierenden zivilen Opfern fertig zu werden.Nach Angaben des Gouverneurs werden tschechische Mittel für den Kauf medizinischer Ausrüstung für Krankenhäuser im Staat sowie für Heizkessel für zivile Wohnungen und kritische Infrastruktur verwendet.

09:16 Monz über den Kriegsalltag: „Alle Regionen in Russland werden sich an die Regeln halten“ Der Krieg in der Ukraine hat bereits alle Bereiche der russischen Öffentlichkeit erfasst. ntv-Reporter Rainer Munz erklärt, warum Künstler wieder näher an den Kreml rücken und wie Russland mit Sanktionen umgeht.

08:45 Kiew: Mehr als 1.000 Soldaten an einem Tag „getötet“ Die ukrainischen Streitkräfte gaben an, innerhalb von 24 Stunden 1.080 russische Soldaten eliminiert zu haben. Dies teilte der Generalstab mit. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der russischen Opfer seit Kriegsbeginn auf 351.350. Getötete und verwundete Militärangehörige gelten als eliminiert. Die Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden. Laut Kiew wurden auch neun weitere russische Panzer und 18 gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Darüber hinaus sollen an einem einzigen Tag 24 Artilleriesysteme und 23 Drohnen funktionsunfähig geworden sein.

08:10 ISW: Die Ukraine wird zusammenbrechen, wenn der Westen aufhört zu helfen Die Unterbrechung der westlichen Hilfe könnte dazu führen, dass die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen russische Streitkräfte zu verteidigen, zusammenbricht. Zu diesem Schluss kommt das Institute of War Studies (ISW). US-Experten schrieben in ihrem täglichen Lagebericht, der aktuelle Stellungskrieg stelle keinen stabilen Stillstand dar, „weil das derzeit prekäre Gleichgewicht aufgrund westlicher Entscheidungen leicht in die eine oder andere Richtung kippen könnte“. Eine nachhaltige westliche Sicherheitshilfe, die es den ukrainischen Streitkräften ermöglicht, aktuelle und zukünftige russische Offensiven abzuwehren und mehr ukrainisches Territorium zu befreien, ist derzeit die einzige Maßnahme, um das langfristige Scheitern der russischen Bemühungen zur Verwirklichung von Putins wichtigsten Zielen in der Ukraine sicherzustellen. ISW ist davon überzeugt, dass der Sieg Russlands laut Putin nicht unbedingt die vollständige Annexion der Ukraine durch Russland und auch nicht unbedingt die vollständige Zerstörung des ukrainischen Staates bedeutet. Das Ziel ist zumindest die Zerstörung des derzeitigen ukrainischen Staates und seine Wiederherstellung in ein vollständig von Russland dominiertes Gebilde. Dies würde höchstwahrscheinlich eine vollständige militärische Besetzung der Ukraine durch Russland erfordern.

07:48 Armee: 24 von 28 russischen Drohnen abgeschossen Das ukrainische Militär gab an, über Nacht 24 von 28 russischen Drohnen abgeschossen zu haben. In der Süd-, West- und Zentralukraine wurden im Iran hergestellte Drohnen zerstört. In der Hauptstadt Kiew wurden zwei Menschen verletzt. 07:21 Stoltenberg: Putin wird weiterhin versuchen, „mehr Gebiete zu besetzen“ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte davor, angesichts der aktuellen Entwicklungen mit einem schnellen Ende des Krieges zu rechnen oder zu glauben, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Kurs ändern werde, wenn er voraussichtlich am 17. März wiedergewählt werde. „Wir haben keine Anzeichen dafür, dass Putin seine Ziele und Politik ändern wird“, sagte der ehemalige norwegische Ministerpräsident. „Er wird weiterhin versuchen, mehr Territorium zu erobern.“ Nach Ansicht von Stoltenberg bedeutet dies, dass die NATO und 31 Mitgliedstaaten weiterhin entschieden unterstützen müssen Ukraine. „Die Ukrainer haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, sich zu verteidigen und zu verteidigen, insbesondere wenn sie Waffen aus Deutschland und vielen anderen NATO-Staaten erhalten.“ Konkret forderte Stoltenberg die Verbündeten auf, zu prüfen, ob sie Änderungen an bestehenden Abkommen mit Drittstaaten verabschieden könnten Bereitstellung zusätzlicher militärischer Ausrüstung für die Ukraine. „Insgesamt müssen wir die Produktion steigern, um der Ukraine besser helfen und uns selbst besser schützen zu können.“

07:00 Orban ist bereit, Selenskyj zu treffen Der ungarische Premierminister Viktor Orban sagte, er habe eine Einladung zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angenommen. Das berichtet Sky News unter Berufung auf Orbans Pressekonferenz. Bilaterale Treffen sollten zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Sollte es dazu kommen, wäre es das erste offizielle bilaterale Treffen zwischen Politikern beider Länder seit Kriegsausbruch. Orban sagte Berichten zufolge, Selenskyj habe Anfang des Monats ein Treffen vorgeschlagen und den beiden vorgeschlagen, „Verhandlungen aufzunehmen“. „Ich habe ihm gesagt, dass ich seinem Beispiel folgen würde. Wir müssen nur eine Frage klären: worüber?“ Orban behauptete, der ukrainische Präsident wolle über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine sprechen, doch Ungarn lehnte diesen Schritt entschieden ab.

06:28 Annexionsidee der Ultranationalisten: Usbekistan ernennt russischen Botschafter Das usbekische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Usbekistan Oleg Marzinov einbestellt, nachdem der russische Ultranationalist und ehemalige Abgeordnete der russischen Staatsduma Sachar Prilepin vorgeschlagen hatte, dass Russland Teile Usbekistans annektieren solle. Wie das Institut für Kriegsforschung (ISW) in seinem täglichen Lagebericht analysiert, ist diese Situation höchstwahrscheinlich Ausdruck der Besorgnis postsowjetischer Staaten über die zunehmenden imperialen Pläne Russlands im Kontext des Krieges in der Ukraine. Prilepin sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass Russland Regionen annektieren sollte, aus denen russische Wanderarbeiter kommen, „wie [Regionen] in Usbekistan“, so die US-Denkfabrik. Prilepin ist ein herausragender Vertreter des russischen Ultranationalismus. Das russische Außenministerium distanzierte sich jedoch inzwischen von seinen Aussagen, die „überhaupt nicht“ die offizielle Position der Regierung widerspiegeln.

05:54 Heusgen: Das deutsche Volk bereitet sich auf die Ära des Kalten Krieges vor Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte, Deutschland müsse auf Zeiten wie den Kalten Krieg vorbereitet sein, aber nicht den Vereinigten Staaten vertrauen, wenn Donald Trump wiedergewählt werde. „Wir müssen den Menschen sagen, dass wir leider in den Kalten Krieg zurückkehren“, sagte Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Bundesrepublik gab damals zwischen drei und fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus. „In diese Richtung müssen wir gehen.“ Langfristig bleibe Deutschland immer noch hinter dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato zurück.

04:43 Buschmänner: Ukrainer werden nicht zum Militärdienst gezwungen Bundesjustizminister Marko Buschmann sagte, die Probleme der Ukraine bei der Mobilisierung von Soldaten zur Abwehr einer russischen Invasion hätten keine wirklichen Auswirkungen auf die in Deutschland lebenden Ukrainer. „Wir werden jetzt niemanden gegen seinen Willen zur Einberufung oder zum Wehrdienst zwingen“, sagte der FDP-Politiker. Buschmann sagte, in der Verfassung sei festgelegt, dass deutsche Staatsbürger nicht gegen ihren Willen als Waffe eingesetzt werden dürfen. Er könne sich nicht vorstellen, „dass wir Menschen in anderen Ländern dazu zwingen könnten“.

02:06 Stoltenberg: Russland kann seine Kriegsziele nicht mehr erreichen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg glaubt, dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine trotz erheblicher militärischer Anstrengungen nicht mehr erreichen kann. Ziel der Invasion war es, die Ukraine daran zu hindern, sich der NATO und der EU anzunähern. Nach fast zwei Jahren Krieg ist die Ukraine nun näher an der NATO und der Europäischen Union als je zuvor. „Präsident Putin hat die Ukraine für immer verloren“, sagte Stoltenberg und wies darauf hin, dass Russland die Ukraine seit Jahrzehnten als Teil seiner Einflusssphäre betrachtet. Dies ist ein schwerwiegender strategischer Misserfolg für Russland. Er ist fest davon überzeugt, dass die Ukraine ihr Ziel, der NATO beizutreten, irgendwann erreichen wird.

00:14 Kiewer Drohnenangriff auf Hochhausbrand Eine russische Drohne hat ein Hochhaus in Kiew getroffen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von den Einschlägen und Bränden in den oberen Stockwerken des Gebäudes. Rettungsdienste sind im Einsatz. Eine verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Vorläufigen Berichten zufolge fiel das Wrack einer abgeschossenen Drohne in ein Wohnhaus im Südwesten der Stadt. Die Behörden veröffentlichten außerdem Fotos der zerstörten Wohnung. Auch Trümmer abgeschossener Drohnen in anderen Teilen der Stadt sollen für einen Einschlag gesorgt haben.

22:06 Selenskyj appelliert vor Weihnachten an den Kampfgeist des ukrainischen Volkes Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj appelliert vor Weihnachten an seine Landsleute, ihren Kampfgeist zur Verteidigung des Landes nicht nachzulassen. Nötig sei „die größte Aufmerksamkeit für die Landesverteidigung, die größte Anstrengung für das Land, die größte Energie für das Land“, sagte Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache: „Damit die Ukraine ihre Ziele erreichen kann.“ Die Zeit zum Ausruhen kommt später. In diesem Jahr feiert die Ukraine zum ersten Mal offiziell Weihnachten nach westlichem Vorbild, anstatt nur Weihnachten nach westlichem Vorbild zu feiern. 7. Dezember nach orthodoxem Brauch. Januar. Selenskyj sagte: „Vor Weihnachten muss sich jeder in unserer Region daran erinnern, dass dies eine Zeit der Konzentration und Arbeit ist.“ In Charkiw, Lugansk, Donezk, Zapo Das Schicksal des Landes wurde entschieden, als die Regionen Rozhi und Cherson unter russischem Angriff gerieten.

21:26 Kiew: Westliche Gläubiger verlängern Schuldenstopp bis März 2027 Die Ukraine und eine Gruppe ihrer westlichen Gläubiger haben vereinbart, ein im September 2022 vereinbartes Moratorium für Schuldenzahlungen bis März 2027 zu verlängern. „Ich danke unseren Partnern in den G7-Ländern für ihr Verständnis für die Kriegsbedürfnisse der Ukraine“, sagte der ukrainische Finanzminister Serhiy Marchenko. Die Vereinbarung zum Einfrieren der Schulden könnte Ende dieses Jahres auslaufen.

20:39 Ehemaliger russischer Minister zu 12 Jahren Konzentrationslager verurteilt Der ehemalige russische Minister Michail Abisow wurde von einem Moskauer Gericht wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung und Betrug zu 12 Jahren Konzentrationslager verurteilt. Das Urteil fällt fast fünf Jahre nach der Festnahme des 51-Jährigen, der zwischen 2012 und 2018 als Regierungsmitglied fungierte und angeblich Milliarden Rubel gestohlen und außer Landes gebracht hatte. Das Urteil zeigte, dass Abisov die Aktionäre der Siberian Electric Power Company getäuscht und illegal Gelder veruntreut hatte. Neben ihm wurden auch weitere Angeklagte zu Gefängnis- und Geldstrafen verurteilt.Dem Urteil zufolge hat Abisov während seiner Amtszeit als Minister verschiedenen Unternehmen 4 Milliarden Rubel (das entspricht heute 40 Millionen Euro) gestohlen und die Gelder ins Ausland geschickt.

19:59 Selenskyj: Die russische Armee bewegt sich immer langsamer Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj sieht Anzeichen einer Verlangsamung der Pläne und Aktivitäten der russischen Armee. Unter Berufung auf einen Bericht des Militärgeheimdienstes sagte Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache, es gebe entsprechende Signale dafür, dass die russischen Planungen und die Arbeit der lokalen Verteidigungsindustrie ins Stocken geraten seien. „Wir werden weiterhin zur Abschwächung beitragen.“

19:23 Russland erlässt Haftbefehl gegen Chef der Nawalny-Stiftung Russland hat einen Haftbefehl gegen den langjährigen Vertrauten des im Exil lebenden Kremlkritikers Alexej Nawalny erlassen. „Sehen Sie, ich stehe jetzt auf Russlands Fahndungsliste“, schrieb Maria Petsch in einem Beitrag im Online-Netzwerk, auf dem auch ein lächelndes Emoji mit Sonnenbrille zu sehen war. „Ich weiß nicht warum, wen interessiert das?“, fuhr sie fort und fügte einen Screenshot der Mitteilung des Innenministeriums bei. Pevchich hat Russland verlassen, um die von Navalny gegründete Anti-Korruptions-Stiftung zu leiten, die auf Korruption in der russischen Elite aufmerksam gemacht hat.

