1 Toter und 3 Verletzte bei Schießerei in einem Einkaufszentrum in Colorado an Heiligabend, so die Polizei

Eine Person starb an einer Schusswunde und drei weitere wurden am Sonntag in einem Einkaufszentrum in Colorado verletzt, als die Besucher ihre letzten Weihnachtseinkäufe erledigten, so die Polizei.