Зоопарк вернет в родной Китай гигантских панд, которые стоят дорого

Хельсинки, Финляндия — Финляндия возвращает двух гигантских панд в Китай в ноябре, почти на восемь лет раньше срока, так как зоопарк, в котором они обитают, больше не может себе позволить их содержание, сообщил председатель совета зоопарка Reuters во вторник.

Панды, названные Лумми и Пюри, были доставлены в Финляндию в январе 2018 года после визита китайского лидера Си Цзиньпина и подписания совместного соглашения о защите животных.

С момента своего основания в 1949 году Китайская Народная Республика отправляет панд в иностранные зоопарки, чтобы стимулировать торговлю, укрепить дипломатические отношения и улучшить свой глобальный имидж.

Финляндское соглашение предусматривало 15-летний срок, но вскоре Лумми и Пюри пройдут месячный карантин перед возвращением в Китай, как сообщил их текущий дом, зоопарк Ахатри.

Зоопарк, частное учреждение, потратило более 8 миллионов евро (примерно 9 миллионов долларов) на жилье панд и ежегодно тратило 1,5 миллиона евро на их содержание, включая сохранение плату, взимаемую с Китая. Эти подробности раскрыл председатель зоопарка Ахатри Ристо Сивонен.

Зоопарк надеялся, что панды привлекут посетителей в его центральное расположение в Финляндии, но признал, что накопил долги из-за ограничений на поездки в прошлом году из-за пандемии. Возвращение уже обсуждалось, подтвердил Сивонен.

Давление инфляции усугубило расходы, зоопарк добавил, и правительство Финляндии отклонило заявки на финансирование в 2023 году.

Переговоры о возвращении панд заняли три года, сказал Сивонен.

Спикер Министерства иностранных дел Финляндии подтвердил, что возвращение панд было деловым решением зоопарка, не связанным с правительством Финляндии, и не повлияло на двусторонние отношения между двумя странами.

Китай пытался помочь зоопарку, но в конечном итоге обе страны после дружественных консультаций согласились вернуть панд, признал посольство Китая в Хельсинки в беседе с Reuters.

Панды Лумми и Пюри были отправлены в Финляндию в рамках дипломатических усилий Китая по укреплению отношений с Европой. Несмотря на то, что панды были значительной достопримечательностью, финансовые трудности зоопарка привели к решению вернуть их на родину, что повлияло на неправительственные отношения между Европой и Китаем.

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