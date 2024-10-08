Новоизбранный мексиканский мэр умирает через несколько дней после своего избрания.

Скончался Алехандро Аркос, который принял пост мэра Чильпансинго 1 октября, вскоре после того, как Франсиско Тапия, секретарь городского правительства, трагически погиб от огнестрельного ранения. Этот инцидент вызвал новую волну беспокойства по поводу безопасности в стране, которая недавно провела крупнейшие и наиболее насильственные всеобщие выборы в истории.

В понедельник, только вступившая в должность Президент Клаудия Шиньейм выразила соболезнования по поводу смерти Аркоса и пообещала, что ее команда безопасности во вторник представит свои контрмеры по борьбе с проблемами безопасности в стране.

Шиньейм заявила: "Мы разработаем общую стратегию. Мы усилим усилия в некоторых штатах, делая акцент на укреплении безопасности, сбору разведданных и расследованиях, работая в тесном сотрудничестве с губернаторами".

Чильпансинго является центром Гуэраса, штата, известного своими высокими показателями преступности и популярным туристическим направлением Акапулько.

Губернатор штата Эвелин Саладго осудила убийство и пообещала привлечь к ответственности виновных. "Весь общество Гуэраса опечалено этой потерей и охвачено гневом", - написала она на своей платформе.

Однако угрозы против мексиканских политиков выходят за рамки границ Гуэраса, как показали выборы 2 июня, которые привели Шиньейм к власти.

При 20 000 избираемых постах уровень насилие, вызванного людьми, пытающимися повлиять на процесс голосования, достиг рекордного уровня.

Во время выборов, по крайней мере, 34 политических кандидата стали жертвами преступных организаций. Но насилие не ограничилось только этим. Через несколько часов после избрания Шиньейм мэр западного мексиканского города был попрощался с жизнью под звуки выстрелов.

Согласно отчету консультантов Integralia, мексиканские преступные организации специально целенаправленно атакуют политически заряженные муниципальные уровни, так как мэры могут предоставить им защиту через свои связи с правоохранительными органами и местной экономикой.

Отчет также показал, что преступные банды часто финансируют избирательные кампании, запугивают кандидатов и насильственно вмешиваются, чтобы побудить политиков действовать в соответствии с их интересами.

В свете растущих опасений по поводу безопасности в Америке, где политическое насилие стало серьезной проблемой, Президент Клаудия Шиньейм пообещала усилить меры безопасности не только в Мексике, но и в штатах с высокими показателями преступности, таких как Гуэраса, известный своим популярным туристическим направлением Акапулько. Мир следит за действиями, предпринимаемыми Мексикой для борьбы с политической насилием, которое также затронуло политиков за пределами ее границ.

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