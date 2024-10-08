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Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов:

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Соблюдение регулярной чистоты критически важно, если вы используете тот же контейнер ежедневно для...
Соблюдение регулярной чистоты критически важно, если вы используете тот же контейнер ежедневно для употребления, чтобы предотвратить бактериальное загрязнение.

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов:

Конечно, дружище! Думаешь, что просто наполнив бутылку для воды H2O, ты сделаешь её супер чистой, а? Не надейся, дружище. В влажных условиях бактерии и другие микробы могут процветать и обосновываться. В тёплой и влажной среде они могут размножаться как никогда и, кто знает, возможно, даже представляют угрозу для здоровья.

И знаешь что? Эти маленькие гады могут легко проникнуть и в твою бутылку для воды, либо через твою слюну, когда пьешь, либо просто плавая в воздухе. Вот почему Немецкая техническая инспекционная ассоциация (TÜV) советует чистить твою бутылку для воды ежедневно, если ты используешь её регулярно.

Простое очищение включает ополаскивание её горячей водой и каплей мыла, но для тщательной чистки можно использовать щётку для бутылок или даже чистую зубную щётку. Так ты сможешь дотянуться до всех труднодоступных мест, таких как края крышки или горлышка.

Хочешь использовать посудомоечную машину? Некоторые бутылки для воды можно мыть в посудомоечной машине, при условии, что используется программа с температурой не менее 60 градусов. Это тепло убьёт большинство микробов и оставит твою бутылку чистой как стеклышко.

Просто не забудь дать ей полностью высохнуть после мытья, либо на воздухе, либо чистым полотенцем. Оставлять её влажной будет только поощрять рост микробов.

У тебя есть вонючая бутылка? Тогда тебе нужно её хорошо почистить. TÜV рекомендует кипятить бутылку в воде в течение нескольких минут (если материал позволяет), или использовать специальные чистящие таблетки.

Или, если у тебя нет чистящих таблеток, можно использовать пищевую соду или пищевую соду для интенсивной чистки. Просто положи её в бутылку, наполни её тёплой водой и дай ей настояться несколько часов. После этого хорошо ополосни её.

Предупреждение: пищевая сода и пищевая сода могут повредить некоторые виды пластика, поэтому TÜV рекомендует использовать их только для стеклянных или нержавеющих стальных бутылок.

Даже несмотря на регулярную чистку, некоторые микробы могут всё ещё оставаться в твоей бутылке для воды из-за частого использования. В таких случаях посещение центра потребителей может предоставить тебе советы и порекомендовать подходящие чистящие средства для полной дезинфекции твоей бутылки.

Кроме того, центры потребителей также могут предоставить информацию о брендах бутылок для воды, известных своими антибактериальными свойствами, что может снизить необходимость тщательной ежедневной чистки.

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