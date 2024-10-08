Космические исследования, направленные на защиту от астероидных угроз, начатые ЕКА, успешно начались.

Инициативы по защите космического пространства продвигаются: миссия "Гера" Европейского космического агентства (ЕКА) по отклонению опасных астероидов стартовала в космос. Это было видно в прямом эфире из центра управления ЕКА в Дармштадте. Зонд должен изучить последствия столкновения зонда "Дарт" с астероидом Димофорос два года назад. Полученные знания могут укрепить защиту Земли от потенциально катастрофических ударов астероидов.

"Миссия "Гера" отмечена как "один шаг к планетарному щиту" генеральным директором ЕКА Йозефом Ашбахером. В то же время, Денсинг, глава центра управления, сказал: "Первый шанс человечества защитить планету". Тем не менее, по словам Ашбахера, нет идентифицированной смертельной угрозы астероида для Земли в течение трех следующих поколений.

"Гера", названная в честь греческой богини, стартовала на ракете Falcon-9 компании SpaceX с частного космодрома SpaceX в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Зонд был разработан и изготовлен аэрокосмической компанией OHB в Бремене, а его приборы были предоставлены различными компаниями.

Германия берет инициативу в свои руки

"Гера" запланирована на пролет Марса и посадку на свою цель, Димофорос (небольшую часть двойного астероида), после более чем двух лет полета в декабре 2026 года. Управление зондом будет осуществляться из центра управления в Дармштадте. Германия играет значительную роль в бюджете миссии в 383 миллиона евро, будучи ее главным спонсором.

"Гера" оснащена различными камерами и лазером, а также радарами для измерений. По прибытии на место, в 195 миллионов километрах отсюда, "Гера" должна показать текущее состояние и степень отклонения "Димофороса". Подобный удар мог бы сдвинуть астероид, направляющийся к Земле.

Два года назад зонд "Дарт" НАСА ударил по астероиду прямым ударом. По словам НАСА, орбита астероида вокруг более крупного астероида Дидимос изменилась в результате. Ашбахер, главный ЕКА, добавил, что во время столкновения выбросилось много материала.

Тем не менее, остаются вопросы: насколько глубока воронка? Или астероид полностью преобразован? Какой у него вес и состав? Состоит ли он из обломков или в основном из твердого ядра, окруженного фрагментами скал? Все эти вопросы будет отвечать "Гера" после своего прибытия.

Планируются более сложные миссии

Сначала "Гера" будет наблюдать за астероидом на расстоянии.later, ее дочерние зонды "Ювентас" и "Милани" попытаются выполнить рискованный маневр: посадка на Димофорос. Предполагается, что "Милани" несколько раз отскочит от камня из-за его слабого гравитационного притяжения.

Ашбахер считает "Геру" "важной миссией". ЕКА видит это как первое изучение астероида, пораженного другим человеческим объектом.

Крупные астероиды могут нанести серьезный ущерб. Например, удар около 66 миллионов лет назад считается основной причиной вымирания динозавров и многих других видов. В 2013 году астероид шириной 20 метров взорвался над российским городом Челябинск. Волны удара ранили около 1500 человек, в основном от разбитых оконных стекол.

"Гера" была завершена всего за четыре года, чтобы служить образцом для "Рамсеса". Этот космический аппарат может проанализировать астероид Апофис во время его пролета мимо Земли в 2029 году.

Астероид, примерно 375 метров в ширину, должен пролететь мимо Земли снова 13 апреля 2029 года на расстоянии всего 32 000 километров. Для сравнения, Луна обычно находится примерно в 384 400 километрах, более чем в десять раз дальше.

Миссия "Гера", возглавляемая Германией как главным спонсором, считается важным шагом к планетарному щиту, продвигая инициативы по защите космического пространства. После прибытия на Димофорос в декабре 2026 года "Гера" предоставит ценные сведения об эффектах удара зонда "Дарт" по астероиду, что может помочь защите Земли от потенциально опасных ударов астероидов.

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