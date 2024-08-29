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Значительное снижение инфляции в августе - возможные корректировки ставки впереди?

Крупное снижение инфляции, зафиксированное в Германии в августе, положило конец недавним всплескам цен. Это сокращение может стать значительным сигналом для центрального банка.

 and  Yaroslav Smith
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Высокие темпы инфляции в Германии создают напряжение для многих покупателей.
Высокие темпы инфляции в Германии создают напряжение для многих покупателей.

- Значительное снижение инфляции в августе - возможные корректировки ставки впереди?

Месячные расходы в Германии замедлились до самого низкого темпа за три с лишним года в августе. Уровень инфляции составил 1.9% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Федерального статистического управления. В частности, энергетические расходы снизились по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на услуги выросли выше среднего. Цены на продовольствие выросли всего на 1.5%.

Правительство Германии приветствует это развитие, которое предсказывали несколько экономистов. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) написал: "Люди имеют больше наличных в карманах". Он добавил: "Инфляция снижается, и реальные заработные платы растут уже пятый квартал подряд".

Нагрузка на потребителей ослабла после нескольких лет высокой инфляции. В июле индекс потребительских цен вырос на 2.3%, после 2.2% в июне и 2.4% в мае. Последний раз более низкий уровень инфляции был зафиксирован в марте 2021 года, когда цены также были на 0.1% ниже, чем в июле. Базовая инфляция, без учета энергии и продовольствия, снизилась на 0.1 процентных пункта до 2.8%.

Возможный план снижения процентных ставок ЕЦБ

По данным экономиста Карстена Брескзи из онлайн-банка ING, текущий показатель инфляции в Германии дает Европейскому центральному банку (ЕЦБ) основание для возможного снижения процентных ставок в сентябре. Однако еще рано говорить о долгосрочной тенденции из-за ожидаемых повышений заработной платы. Инфляция останется в диапазоне 2-3%, а не будет задерживаться на нижнем уровне. В пятницу Eurostat опубликует прогноз инфляции в зоне евро, который, как ожидается, будет немного выше, чем в Германии.

Главный экономист Deka Ульрих Катер предостерегает центральный банк от возможного роста инфляции к концу года и предлагает мягкое снижение процентных ставок в качестве наиболее подходящего ответа банка на ослабление инфляционной среды.

Решение в сентябре

Если инфляция в Германии и зоне евро продолжит снижаться в течение года, это даст Европейскому центральному банку возможность снизить процентные ставки. В июне они впервые с пика инфляции снизили процентные ставки на 0.25%. В июле ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и оставил открытым вопрос о возможном снижении процентных ставок на встрече 12 сентября. Снижение процентных ставок ЕЦБ ожидается в сентябре.

В принципе, ЕЦБ видит уровень инфляции 2% как гарантирующий стабильность цен. Снижение ставок или даже снижение потребительских цен (дефляция) могут привести к тому, что компании и потребители отложат свои инвестиции и покупки в ожидании еще более низких цен, что отрицательно скажется на экономическом росте.

Ранее экономисты ожидали тенденцию к стабилизации цен летом. Например, Институт Ifo в Мюнхене ожидает уровень инфляции ниже 2% в Германии в ближайшие месяцы. Основой для этого является опрос компаний о их планах по ценообразованию, который также был опубликован в четверг.

Расходы потребителей все еще не восстановились

Несмотря на рост заработной платы, многие люди продолжают экономить. Частное потребление снизилось на 0.2% по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале, согласно данным Федерального статистического управления. Кроме того, потребительский настрой ухудшился в августе, согласно исследованию потребительского климата институтов GfK и NIM в Нюрнберге.

В долгосрочной перспективе потребительская способность сократилась во время волны инфляции. Однако немецкие работники компенсируют потерю потребительской способности в эпоху высокой инфляции. Во втором квартале рост заработной платы опередил развитие потребительских цен в пятый раз подряд, согласно данным Федерального статистического управления, которое сообщило о реальном росте заработной платы на 3.1% во втором квартале.

Учитывая существенный рост заработной платы, частное потребление остается основной надеждой для немецкой экономики, которая сократилась на 0.1% во втором квартале. Экономисты не ожидают существенного улучшения во втором полугодии. Немецкий федеральный банк ожидает минимальный рост 0.3% в текущем году.

Ложные ожидания

Экономист Фридрих Хайнemann из экономического института ZEW в Маннгейме считает, что надежда на то, что снижение уровня инфляции теперь стимулирует потребление, скорее всего, не оправдается. "Инфляция услуг все еще вызывает неопределенность у многих людей. Новые числа указывают на временный успех, но не на прорыв к стабильности цен".

Аналогично, экономист Себастьян Беккер из Deutsche Bank Research видит продолжающиеся вызовы, даже если годовой уровень инфляции останется ниже отметки 2% в сентябре и октябре. Вероятно, он снова увеличится до 2.5% к концу года. "Это указывает на то, что дальнейший курс может быть неровным, и проблема инфляции еще не полностью решена".

Объявление Destatis о реальных заработных платах во II квартале 2024 года

СДПГ, являющаяся частью правительства Германии под руководством канцлера Олафа Шольца, празднует замедление роста месячных расходов и снижение уровня инфляции, заявляя, что у людей есть дополнительные деньги в карманах. Принимая во внимание снижение уровня инфляции в Германии, Европейский центральный банк рассматривает возможность снижения процентных ставок, и экономисты, такие как Ульрих Катер из Deka, предлагают мягкое снижение процентных ставок в качестве ответа на ослабление инфляционной среды.

Несмотря на то, что рост заработной платы опережал развитие потребительских цен в течение пяти кварталов подряд, расходы потребителей не восстановились так, как ожидалось. Экономист Фридрих Хайнemann из экономического института ZEW в Маннгейме считает, что ожидание стимулирования потребления за счет снижения уровня инфляции, возможно, ошибочно, поскольку инфляция услуг продолжает вызывать неопределенность у многих людей.

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