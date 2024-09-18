Значительная часть страховых полисов домовладельцев считается "отличной".

Домашниеowners должны рассмотреть возможность защиты своих жилищ с помощью страхования домовладельцев, как рекомендуется Мудрые деньги. Политика должна охватывать различные аспекты страхования: ущерб от огня, протечки воды из труб, погодные катаклизмы, такие как штормы и град, а также другие природные бедствия, такие как оползни, наводнения и землетрясения. Даже в регионах, считающихся менее подверженными таким бедствиям, защита от стихийных бедствий является разумной, учитывая возрастающую частоту и интенсивность сильных дождей и наводнений из-за изменения климата.

Оценка включала изучение 182 тарифов от 67 страховщиков для образцового дома в двух местоположениях - Гайзельберг, Рейнланд-Пфальц, и Гера, Тюрингия. Подчеркивалось, что критические дополнительные функции, такие как исключения, связанные с халатностью, должны быть включены. Любое снижение страхования в результате халатности, например, от непогашенной свечи, сделало бы страхование недостаточным, что, по мнению Мудрых денег, заслужило бы оценку "недостаточно" для политики.

57 из оцененных планов не соответствуют требованиям

Не все природные опасности автоматически покрываются. Стихийные бедствия, такие как сильные дожди, наводнения, оползни и землетрясения, требуют явного страхования (защита от стихийных бедствий). Это очень важно. Тесты рекомендуют всегда включать его в страхование. В результате, только политики, предлагающие страхование от стихийных бедствий, были проанализированы для теста, с учетом стоимости в каждом тарифе.

В результате, 57 из оцененных планов не соответствуют требованиям. Более того, страховые тарифы растут. В 2024 году цены выросли на 7,5%, что является вторым по величине увеличением за последние десять лет. Самое большое увеличение произошло в предыдущем году, составив 14,7%.

Серебряная подкладка: более половины - именно 94 плана - впечатляют "отличными" функциями. Наиболее выгодные планы для образцового дома в Гере можно получить в Dema ("Immo Protect Top-Schutz"), Die Bayerische ("Prestige") и Domcura ("Top-Schutz") по годовой ставке 543 евро, в то время как в Гайзельберге GVV Direkt ("Top-Schutz") предлагает лучшую сделку по 624 евро в год.

В свете растущих страховых тарифов арендаторы также могут захотеть защитить свои съемные квартиры с помощью адекватного страхования, следуя советам Мудрых денег. К сожалению, многие страховые полисы для арендаторов могут не автоматически покрывать все природные опасности, такие как сильные дожди, наводнения, оползни и землетрясения. Таким образом, арендаторы должны убедиться, что явно включают защиту от стихийных бедствий в свои страховые полисы для аренды.

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