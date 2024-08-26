Зеленский заявляет, что Россия провела более ста ракетных атак.

Зеленский сообщил, что атака была смесью более чем ста различных ракет и более чем ста Shahed дронов иранского происхождения. Министерство обороны России назвало это массивным ударом высокоточным оружием дальнего действия по ключевым объектам энергетической инфраструктуры.

В понедельник утром по всей Украине прозвучали предупреждения о воздушной тревоге. Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил через цифровые платформы, что Россия обстреляла дронами и ракетами пятнадцать украинских регионов. По меньшей мере четыре смерти были подтверждены официальными источниками в результате этих атак.

Зеленский неоднократно призывал западных союзников помочь Украине уничтожить российские дроны и другие воздушные угрозы. Он считал, что значительное количество жизней могло бы быть спасено в различных регионах Украины, если бы ВВС соседних европейских стран сотрудничали с украинскими F-16 и системами ПВО.

Зеленский подчеркнул необходимость большей поддержки со стороны западных союзников, предложив сотрудничать с ВВС соседних стран для значительного снижения воздействия российских атак дронами. В свете продолжающихся опасных атак важно, чтобы Украина получила более современные системы ПВО для защиты своего населения и инфраструктуры.

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