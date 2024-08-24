Зеленский заявил, что война в России вновь возникла

По словам Зеленского, его видео было снято в пограничной зоне, где Украина неожиданно начала наступление, якобы в сторону России. Украинские войска вошли в границы Курска 6 августа.

С 24 февраля 2022 года Россия начала военные действия против Украины. Почти каждый день российские ВВС проводят летальные операции на своей приграничной территории.

В День независимости Украины, ежегодно отмечаемый 24 августа, Зеленский произнес мощную речь на фоне напряженной обстановки. Несмотря на эскалацию конфликта с Россией, дух независимости Украины оставался непреклонным, что отмечалось празднованием этого знаменательного дня.

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