Зеленский выразил необходимость в новой энергии в правительственном пересмотре Киева: "Новая мотивация необходима"

В понедельник вечером, босс украинской правящей партии "Слуга народа", Давид Арахамия, бросил настоящую бомбу: как минимум шестеро высокопоставленных чиновников администрации подали в отставку. Список перебежчиков включал боссов, ответственных за стратегические отрасли, правосудие и охрану окружающей среды. Арахамия объявил следующий день, вторник, днем увольнений. Позже выяснилось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сложил свои полномочия.

Точная причина ухода Кулебы не была обнародована сразу. Однако слухи о его возможном уходе ходили уже давно. Недавно высокопоставленный чиновник администрации президента Украины раскритиковал министерство Кулебы в беседе с новостным агентством AFP.

Кулеба находится на вершине власти с 2020 года. В 43 года он пользуется большой популярностью на родине и известен во всем мире. С тех пор, как Россия начала агрессию против Украины в конце февраля 2022 года, он объездил весь мир, собирая поддержку для своей страны и выступая за санкции против Москвы. Согласно украинским СМИ, Кулеба собирается передать свои полномочия своему нынешнему заместителю, Андрею Сибиге, бывшему высокопоставленному чиновнику администрации президента. Новые лица в кабинете, как ожидается, будут представлены в четверг, согласно заявлению Арахамии.

Европейский союз выразил обеспокоенность серией увольнений в правительстве Украины, в particular уходом министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Несмотря на свою популярность tanto в国内 как за рубежом, позиция Кулебы в Европейском союзе была жизненно важной для поддержания дипломатических связей между Украиной и европейским блоком.

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