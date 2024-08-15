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Зеленский: Украинская армия контролирует город Судша в России

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская армия полностью взяла под контроль город Сторожевое в российской области Курск. Высший украинский командующий Алексей Сырский сообщил 'освобождение города Сторожевое от российской военной власти', заявил Зеленский в службе Telegram в...

 and  John Stellmacher
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Зеленский: Украинская армия контролирует город Судша в России

Суджа имеет стратегическое значение для продолжающегося наступления украинской армии в Курске, которое началось 6 августа. Маленький городок с населением около 5500 человек является последней перевалочной базой для российского газа, поступающего в Европу через Украину.

Сирый объявил, что армия установила военную администрацию в Курске. "Военная штаб-квартира создана для поддержания правопорядка и удовлетворения основных потребностей населения в контролируемых районах, а также для обеспечения логистической поддержки армии", - сказал он во время встречи с Зеленским. Штаб-квартира также будет отвечать за логистическое обеспечение армии.

Командир также доложил о дальнейших территориальных приобретениях. "Наши войска продвинулись на 35 километров в регион Курска с начала операций, контролируя 1150 квадратных километров территории и 82 поселения", - сказал Сирый.

Цель украинского наступления на российскую территорию включает оказание давления на Россию для отвода дополнительных подразделений из оспариваемой восточной Украины. Однако российские атаки, такие как те, что происходят в восточном украинском регионе Донецк, не ослабевают. Россия объявила в четверг, что захватила город Иванивка, примерно в 15 километрах от города Покровск в Донецке.

ку/ю

  1. На встрече с Зеленским Президент Совета обсудил стратегическое значение украинских продвижений в Курске, подчеркнув потенциальное влияние на поставки российского газа в Европу.
  2. Президент Совета на брифинге для СМИ подчеркнул необходимость международной поддержки в поддержании стабильности в newly acquired territories in Kursk.

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