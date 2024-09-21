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Зеленский подчеркнул, что одобрение оружия большой дальности является ключевым компонентом его "стратегии победы", поскольку встреча с США приближается

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил CNN о своем намерении предложить использовать ракеты большой дальности против целей России в качестве ключевого элемента своей предстоящей "стратегии победы", которую он представит чиновникам СШАlater this week.

 and  Max Becker
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Зеленский, изображенный 11 сентября, подчеркивает, что установка дальнобойных вооружений является...
Зеленский, изображенный 11 сентября, подчеркивает, что установка дальнобойных вооружений является ключевым элементом его "стратегии победы".

Зеленский подчеркнул, что одобрение оружия большой дальности является ключевым компонентом его "стратегии победы", поскольку встреча с США приближается

Зеленский призывает своих союзников ослабить ограничения на поставки оружия для Украины, и хотя были намеки на изменение позиции США, он еще не получил зеленый свет.

На пятничной пресс-конференции Зеленский заявил: "У нас есть дальнобойное оружие. Но скажем так, мы не имеем достаточного количества". Он также отметил, что ни США, ни Великобритания не дали разрешения на использование этого оружия на территории России.

Общаясь с журналистами, Зеленский объяснил нежелание союзников дать такое разрешение опасениями эскалации.

"Есть разные факторы. Кто-то обсуждает, кто-то ведет переговоры, для кого-то это действительно эскалация. Я считаю, что Байден сегодня получает информацию от своего окружения о возможной эскалации. Но важно отметить, что не все в его окружении разделяют эту точку зрения", - сказал Зеленский.

Он выразил оптимизм в отношении того, что его аргументы будут рассмотрены на следующей неделе.

"У нас были значительные решения в наших отношениях с Байденом. Он потом менял свою позицию", - поделился он.

Зеленский также упомянул о своих планах встретиться с Байденом, а также с демократическим кандидатом в президенты, вице-президентом Камалой Харрис.

"Я хочу узнать ее мнение об этом плане победы. Как я вам говорил, план включает в себя не только то, что требуется от Байдена сегодня. Он также включает в себя новую ситуацию после ноября, с новым президентом в США. И мы должны обсудить это с каждым кандидатом", - сказал он.

Он также упомянул о своих планах встретиться с бывшим президентом, Дональдом Трампом, который отказался выразить поддержку победе Украины на недавнем дебате.

Зеленский ожидается в США на следующей неделе, где он примет участие в Общем собрании ООН в Нью-Йорке.

Удары по складам боеприпасов

Украинские официальные лица сообщили, что в рамках своих непрерывных усилий по ослаблению военной инфраструктуры России они атаковали два склада боеприпасов в российских регионах Краснодар и Тверь.

Главное управление Вооруженных сил Украины сообщило в субботу, что они атаковали арсенал в Тиhoretске, Краснодарский край, в ходе совместной операции с Службой безопасности Украины (СБУ). Они утверждают, что это был один из крупнейших складов боеприпасов для оккупантов и ключевой компонент логистической системы российских войск.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Telegram о "террористической атаке Киева" и сообщил, что два дрона были перехвачены, что привело к пожару, потребовавшему временной эвакуации ближайших поселений.

Также сообщается, что в ночь на субботу якобы был атакован второй склад, на котором хранились российские тактические ракетные комплексы "Искандер" и "Точка-У" вблизи села Октябрьский, Тверская область, по словам источника в украинской безопасности, знакомого с ситуацией.

Источник заявил: "СБУ, совместно со всей украинской армией, последовательно сокращает ракетно-артиллерийческие возможности врага".

Украина утверждала, что уничтожила крупный склад боеприпасов в западном российском регионе Тверь в среду, и источник добавил: "Сегодня был следующий по величине склад - один из важных логистических объектов, где хранились боеприпасы для атак на Украину".

CNN не смогли подтвердить заявления Украины, и российские власти не комментировали сообщения о якобы пораженных складах боеприпасов.

После выражения оптимизма в отношении получения поддержки от США и других союзников Зеленский подчеркнул важность обсуждения позиции Европы по текущему конфликту, заявив: "Я считаю, что некоторые европейские лидеры разделяют опасения Байдена по поводу эскалации, но нам нужно вести открытый диалог, чтобы обеспечить единство фронта против российской агрессии".

Напряженность продолжает расти, поскольку украинские силы успешно атакуют склады боеприпасов tanto в Краснодарском крае, как и в Тверской области, что потенциально ослабляет военные возможности России в Европе.

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