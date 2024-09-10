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Жительницу Нижней Саксонии приговаривают к восьми годам тюрьмы за попытку убийства в Берлине.

25-летний гражданин из Нижней Саксонии был приговорен в Берлине-Фридрихсхайн к восьми годам тюремного заключения за покушение на убийство. Кроме того, его признали виновным в похищении и применении насилия, опасного для жизни и здоровья. По словам представителя суда, это решение было принято во...

 and  Viktoria Klein
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Жительницу Нижней Саксонии приговаривают к восьми годам тюрьмы за попытку убийства в Берлине.

На основании обвинений, мужчина из города Зенде, расположенного в Нижней Саксонии, якобы ударил ножом незнакомца в Фридрихсхаине в конце февраля. Он якобы напал на жертву сзади, нанеся рану на шею и причинив тяжёлые травмы головы. Жертва находилась в критическом состоянии и нуждалась в срочной операции, чтобы выжить.

25-летнему мужчине якобы было интересно понять своё желание совершать подобные действия и он якобы пытался подать пример, как утверждает обвинение. За два дня до этого он якобы угрожал своей бывшей партнёрше во время поездки на машине, угрожая убить её 16-летнюю сестру или случайного человека, чтобы заставить её признаться в неверности.

После инцидента в Фридрихсхаине 25-летний мужчина якобы разместил видео-признание в Instagram. После этого он якобы захватил заложницу в ратуше Зенде, используя нож, чтобы обратить внимание на видео. К счастью, полиции удалось разрешить ситуацию без травм. 25-летнего мужчину затем арестовали.

Согласно заявлению представителя суда, у подозреваемого, возможно, была нарушена психика из-за чрезмерного потребления каннабиса и кокаина, что могло бы снизить его ответственность за преступление. В результате суд постановил, что 23-летняя жертва из Берлина получит компенсацию в размере €15,000.

Дело 25-летнего мужчины было рассмотрено в суде правосудия из-за его криминальных действий. Несмотря на его заявления о попытке понять свои действия и подать пример, суд признал его виновным в нападении.

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