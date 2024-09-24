Житель США делится опытом восьмилетнего пребывания в печально известном иранском тюрьме

Ранее, Намази беседовал с Аманпур по телефону в марте 2023 года, будучи заключенным в тюрьме Эвин в Иране, что было необычным случаем. Как самый длительно удерживаемый иранско-американский заключенный, Намази был исключен из трех отдельных соглашений, освободивших других американских заключенных в администрациях Обамы и Трампа.

Через шесть месяцев после этого телефонного звонка Намази был освобожден вместе с четырьмя другими американцами, которых США считали незаконно удерживаемыми, в рамках соглашения между США и Ираном, которое также включало освобождение примерно $6 миллиардов иранских активов.

Год спустя после своего освобождения Намази исключительно рассказал CNN о встрече, поделившись эмоциональным рассказом о причинах своего ареста, физическом насилии и ежедневном унижении в заключении, обосновав свое решение общаться с CNN из заключения и жизнь на свободе.

‘Аромат свободы’

18 сентября 2023 года Намази сошел с самолета и ступил на американскую землю. На вершине трапа самолета он остановился, чтобы вдохнуть воздух. Как он вспоминает, его дядя сказал ему и его брату Бабаку, когда они впервые иммигрировали в Соединенные Штаты в 1983 году: "Можете ли вы почувствовать это?" "Это аромат свободы." Почти 40 лет спустя, после восьми лет заключения, Сиамак Намази вышел в ночной воздух. Он вспоминал слова своего дяди и чувствовал аромат свободы.

Теперь он говорит, что чувство благодарности является самым сильным чувством, которое он испытывает, особенно по отношению к президенту Байдену, который принял трудное решение и заключил сделку. Однако он подчеркивает, что приспособление к жизни вне тюрьмы оказалось сложной задачей.

После столь длительного периода заключения даже установка будильника, чтобы напомнить себе выйти из квартиры, стала необходимой. "Однажды я оставался дома в течение трех дней, и понял, почему", - сказал он.

Сегодня он продолжает восстанавливать свою жизнь. "Это похоже на восьмилетнее землетрясение, которое затрагивает все - и оставляет значительное количество разрушений", - сказал он.

Несмотря на это, он подчеркивает, что чувствует себя очень свободным в Соединенных Штатах, стремясь вести самую свободную жизнь, на которую он способен, даже будучи заключенным в Эвин.

‘Они требовали смертной казни’

Родившийся в Иране, Намази переехал в Соединенные Штаты в возрасте 12 лет и часто посещал свою родину. В 2015 году он вернулся на похороны и не подозревал ничего плохого. Он называет этот период "пиком ирано-американских отношений", когда высокопоставленные делегации обеих стран собрались в Вене, Австрия, для переговоров, ведущих к соглашению по иранской ядерной программе, или JCPOA.

Однако его арест произошел в аэропорту, когда он пытался уйти. Он помнит, как "мужчина в гражданском костюме подошел ко мне и сказал: 'Иди со мной'." Отказавшись и потребовав удостоверение личности, Намази был направлен в отдельное место для трехмесячного незаконного допроса перед официальным арестом.

Формально обвиненный в сотрудничестве с враждебным государством - имея в виду Соединенные Штаты Америки, Намази позже узнал конкретные обвинения. Иранские власти заявили, что "Намази в течение трех десятилетий создавал сеть внутри Ирана для проникновения и свержения Исламской Республики с помощью враждебного американского государства." В возрасте 44 лет его арест выявил якобы подрывную деятельность, которую он, якобы, начал в свои дни катания на роликах с другом в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк.

Хотя он считает обвинения сегодня абсурдными, он признает опасность, которой подвергался. "Они требовали смертной казни для меня", - сказал он.

Намази не был наивен. Он знал, что его заключение служило средством давления на режим. Однако это знание не утешало его в течение длительного времени.

"Коротко после моего ареста меня поместили в одиночное заключение... в клетушку, меньшую, чем шкаф. Интерrogators сказали мне, что 'если вы не сотрудничаете, вы останетесь здесь, пока ваши зубы и волосы не станут одного цвета'." Его методы общения изменились, и он интерпретировал это как явную угрозу насилия.

В целом, Намази провел около восьми месяцев в одиночном заключении, а также то, что он называет "физическими и эмоциональными унижениями". Он был завязан, избит, но самое травмирующее переживание было "унижением", о котором он с трудом говорил даже на терапии. "Оно оказало на меня глубокое влияние", - поделился он.

Наконец, матери его сына разрешили посетить. Первый визит произошел до того, как он был физически избит, но его внешний вид изменился так сильно, что она не узнала своего собственного ребенка. "Я был похож на Саддама (Хусейна), когда меня вытащили из этой дыры. У меня была длинная борода." "Я помню, как она плакала, и я пытался ее развеселить, сказав: 'Я выгляжу как Саддам'."

После этого визита, он утверждает, избиения начались и продолжались в течение недель. "Это страшнее, чем я могу выразить словами", - говорит он, голос полон эмоций - особенно потому, что он знал, что канадско-иранский фотограф Захра Каземи встретила подобную участь в 2003 году. "Я знал, насколько я был опасен".

После недель этого его матери разрешили второй визит - и на этот раз, сын Нахида был готов. Он говорит, что его охранники предупредили его молчать о своем обращении и стояли на страже, когда он входил в комнату. "Еще до того, как я сел, я сказал: 'Привет, мама. Они меня пытают. Ты должна об этом говорить'." Он через многое заставил ее пройти.

В течение своих восьми лет заключения сын Нахида видел, как других заключенных освобождали в рамках соглашений между США и Ираном в три отдельных случая - несмотря на то, что правительство США полностью знало о пытках и издевательствах, которым он подвергался из-за переписки его родителей с Госдепартаментом.

Оставленный своим правительством, сын Нахида почувствовал, что у него есть два выхода: терпеливо ждать, пока власти не договорятся о сделке, чтобы обеспечить его освобождение; или бороться. "Частью моего ответа на невыносимое унижение было то, что я должен был вернуть себе уважение к себе", - говорит он. "Я должен был бороться с ними".

Интервью высокого риска

"Я боролся каждый день, каждый день", - говорит сын Нахида. "У меня был план: я вставал, было организовано, знаете, думал о том, как быть помехой".

По мере того как годы проходили, сын Нахида пытался различные тактики, в том числе написание статьи в The New York Times и голодовка. Но, говорит он, "я basically не получил никакой поддержки". Так что он предложил своему американскому адвокату, Джареду Генсеру, что, возможно, пришло время для интервью.

Через 24 часа он получил сообщение от Генсера, что он может поговорить с Кристианой Аманпур из CNN. "Я начал гипервентиляцию", - вспоминает он об этом моменте. Это было намного больше, чем он планировал. "Это было трудное решение", - говорит он, полностью осознавая риски. "Отчаяние" было его мотивацией.

В конце концов, стратегия сына Нахида была удивительно простой. Если он даст интервью, его могут избить и поместить в одиночную камеру. "Я знал, что могу справиться с этим", - говорит он. Но если он не даст интервью и не будет сделки для его освобождения, он всегда будет задаваться вопросом, могло ли это сделать разницу.

Говоря с Аманпур сегодня, он говорит, что это менее напряженный опыт. "Это такое удовольствие разговаривать с вами и не беспокоиться о том, что меня приведут в одиночную камеру где-то из-за этого", - говорит он ей.

Логистика тюремного интервью не была сложной. К тому времени сын Нахида был в общем блоке тюрьмы, больше не в одиночной камере и имел доступ к телефону. Не сообщая тюремным властям, он набрал номер и был соединен с контрольной комнатой CNN через сложную серию переключений.

На другом конце линии его голос был хриплым - и временами, переполненным эмоциями. "Я думаю, тот факт, что я выбрал риск появиться на CNN из тюрьмы Эвин, должен сказать вам, насколько плохая у меня ситуация к этому моменту. Но, я верил, 'Отчаянные времена требуют отчаянных мер'".

Когда Аманпур заканчивала телефонное интервью, сын Нахида сделал последнюю просьбу: напрямую обратиться к Байдену, умоляя его "сделать необходимое, чтобы положить конец этому кошмару и вернуть нас домой".

Возвращение домой

Эта "отчаянная мера" была одним из способов, которыми сын Нахида чувствовал, что может обратить внимание на свою ситуацию и добавить срочности в продолжающиеся переговоры.

Он видит это как важный урок для любого, кто находится в подобной ситуации: "Если вы взяты в заложники, вам нужно шуметь". Он считает, что создание большей "политической ценности" для президента США, чтобы сделать то, что может быть политически дорогостоящей сделкой для освобождения кого-то, является необходимым.

В сентябре 2023 года сын Нахида наконец был освобожден вместе с четырьмя другими двойными гражданами: Эмадом Шарги, Морадом Тахбазом и двумя другими заключенными, чьи личности не были раскрыты в то время.

Разморозка иранских активов в рамках сделки вызвала критику со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников - несмотря на то, что Трамп соглашался на два обмена пленными с Ираном во время своего срока в офисе. Перед тем, как она была завершена, 26 сенаторов-республиканцев написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен, чтобы argue, что это устанавливает "невероятно опасный прецедент".

Но сын Нахида говорит, что он знал, что без сделки он не вернется домой - факт, который его допрашиватели сделали "чрезвычайно ясным".

"Это наша ответственность извлекать наших людей из иностранных тюрем, когда они невиновны", - замечает он и, к сожалению, это часто требует неприятных компромиссов.

Кроме того, Намази выражает, что он более осведомлен, чем большинство, о зверствах иранского режима.

"Позвольте мне сказать вам кое-что: никто так не зол, никто так не отвращен от того, что Исламская Республика процветает, разрушая мою жизнь и жизнь других заложников и наших семей, как я. Я провел 2989 дней в их тюрьме... Они совершили поступки, о которых я еще не готов поговорить со своим терапевтом... Я не могу даже об этом говорить... Это мерзко, что они воспользовались этим. Но что еще мы можем сделать? Просто позволить американцу страдать?"

Без деbriefing

После безопасного возвращения в США Намази полон идей о том, как изменить то, как США ведут переговоры о заложниках. Он сравнивает это с "игрой в регби. Нам нужно перестать играть в политический шахматы. Это другая игра".

Он утверждает, что Запад может сделать много больше, чтобы предотвратить захват заложников, от ужесточения борьбы с международной отмывкой денег, финансирующей роскошный образ жизни автократов и их сообщников, до ограничения виз, которые они получают при посещении Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

И это не только американская проблема: тюрьма Эвин - "дистопический Союз заложников", - говорит Намази, с гражданами многих стран за решеткой.

"Мы можем быстро нарушить эту бизнес-модель. Нам нужно сделать это невыгодным", - говорит он.

Намази считает, что он мог бы предложить больше, но утверждает, что не был деbriefed американским правительством о своих многочисленных взаимодействиях с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Он также чувствует, что при возвращении в США у него не было значительной системы поддержки.

Взглянув на прошедший год со дня своего освобождения, мысли Намази возвращаются к Байдену.

С эмоцией в голосе Намази говорит Аманпуре, что когда-нибудь ему бы хотелось встретиться с человеком, который освободил его.

"Я бы очень хотел когда-нибудь пожать руку президенту Байдену".

В интервью CNN после освобождения Намази выразил благодарность президенту Байдену за его роль в обеспечении его свободы. Он также подчеркнул трудности, с которыми столкнулся, приспосабливаясь к жизни за пределами после восьми лет заключения.

Кроме того, Намази упомянул ситуацию Захры Каземи, канадско-иранской фотожурналистки, которая столкнулась с подобной участью в 2003 году, как напоминание о опасности, которой он подвергался во время своего заключения.

Читайте также: