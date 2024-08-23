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Жильцы квартиры неожиданно выходят.

В результате сильного пожара, охватившего жилое здание на острове Боркум в Северном море в ночь с четверга на пятницу, получили ранения, некоторые — тяжелые, несколько человек. По данным пожарной службы и полиции, среди них были отец и мать, которые выбрались из огня, спрыгнув с окон и балконов.

 and  Elizabeth Wells
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Жильцы квартиры неожиданно выходят.

Молодые люди вместе со своими опекунами погрузились в полный хаос, синхронизируя свой спуск с ними, как сообщает пожарная служба в Леере, Нижняя Саксония. Младенец чудом спасён своим отцом, несмотря на тяжёлые ранения последнего. Его трёхлетняя сестра, которая спрыгнула вместе с матерью, также осталась невредимой.

Первыми на место прибыли спасатели, которые также занимались спасением других жителей, попавших в ловушку огня и дыма в многоквартирном доме. По данным пожарной службы, трое получили тяжёлые ранения, двое - средней степени и четверо - лёгкие. Все доступные службы спасения на острове у побережья Нижней Саксонии были мобилизованы. Трое вертолётов доставили пострадавших в больницы на материке.

Полиция сообщила, что пожар начался в квартире на первом этаже и быстро распространился на чердак и крышу. Причина пожара оставалась неясной и требовала расследования. Пожарная служба описала операцию как "сложную", с борьбой с огнём, продолжавшейся до раннего утра. Часть дома стала непригодной для проживания.

По данным пожарной службы, отец спрыгнул с балкона до прибытия первой спасательной команды и успел поймать младенца, которого ему бросила жена. Затем мать спрыгнула с трёхлетней дочерью. "Решение родителей пойти на такие радикальные меры подчёркивает настоящую опасность, которой подверглась семья из-за пожара", - отметила пожарная служба. Оба ребёнка чудом избежали травм.

Рассказывая о своём страшном опыте, дети, особенно трёхлетняя девочка, были похвалены за своё спокойствие и храбрость во время происшествия. После инцидента сообщество сплотилось, чтобы оказать поддержку, организуя сборы средств для восстановления и временного жилья для семьи.

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