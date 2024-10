Жестокое нападение на Гаити приводит к гибели 70 человек, в том числе невинных младенцев

Известная группировка, известная как "Гран Гриф", якобы использовала автоматическое оружие, чтобы убить по меньшей мере 70 человек в четверг, среди которых были 10 женщин и 3 ребенка, согласно данным ООН.

Кровавая бойня произошла в департаменте Артибонит на Гаити, крупном аграрном центре, расположенном примерно в 50 милях к северу от Порт-о-Пренса. Широкомасштабное бандитское насилие в регионе продолжается, согласно данным ООН.

По меньшей мере 16 человек получили серьезные ранения, двое из них были членами банды, ранеными в перестрелке с властями Гаити, согласно данным ООН. Злодеи также подожгли по меньшей мере 45 домов и 34 vehicles, что заставило многих эвакуироваться.

Местные медицинские власти на Гаити мобилизовались, чтобы справиться с последствиями трагедии, но их усилия осложняются сложной ситуацией с безопасностью. " despite the highly challenging security situation, the casualties from this assault are being attended to by local facilities, " - заявил министерство.

Премьер-министр Гаити Гарри Конил выразил соболезнования тем, кто пострадал от нападения, и пообещал, что правоохранительные органы будут действовать более решительно.

"Это чудовищное преступление, совершенное против беззащитных женщин, мужчин и детей, является нападением не только на его жертв, но и на все гаитянское население", - сказал он.

Согласно данным ООН, Гран Гриф, предположительно, имеет наибольшую власть в Артибоните. В прошлом месяце Луксон Элан, предполагаемый лидер банды, был публично осужден США за серьезные нарушения прав человека, такие как похищение, убийство, пытки и сексуальное насилие над детьми и женщинами.

В последнее время бандитское насилие на Гаити усилилось, с нападениями, которые становятся все более дерзкими и жестокими. По данным ООН, с начала этого года погибли по меньшей мере 3661 человек.

В июне на Гаити прибыли иностранные силы безопасности в рамках миссии многонациональной поддержки безопасности (МСС), целью которой было восстановить порядок и стабильность в карибской стране.

В ответ на недавнюю бойню ООН призвала к увеличению финансовой и логистической поддержки МСС. Он также призвал к немедленному и тщательному расследованию инцидента и компенсации семьям жертв.

Национальная полиция Гаити пока не прокомментировала ситуацию, как сообщает CNN.

"Те, кто сеет террор, пусть знают: вы не сломите нашу решимость", - сказал премьер-министр Гаити Конил. "Вы не подчините этого народа, который всегда боролся за свою достоинство и свободу. Мы никогда не откажемся от своего права жить в мире, в безопасности и в справедливости".

Мировое сообщество шокировано насилием на Гаити, с американским регионом, выражающим озабоченность по поводу ситуации. Контроль Гран Грифа в департаменте Артибонит привел к росту бандитских преступлений, что привело к значительным потерям жизни и имущества.

