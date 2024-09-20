Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАзия

Женщина в Таиланде освобождена после длительного удушения питоном

Жительница Таиланда выдержала более двух часов удушения прутьями удава до вмешательства полиции

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Спасатели оперативно освободили тайскую жительницу из объятий питона в ее доме в Самут Пракане 17...
Спасатели оперативно освободили тайскую жительницу из объятий питона в ее доме в Самут Пракане 17 сентября.

Женщина в Таиланде освобождена после длительного удушения питоном

64-летняя женщина по имени Аром мыла посуду в своем доме на окраине Бангкока, когда почувствовала несколько укусов на ноге. Она рассказала об этом в видео, записанном полицией, которое было получено CNN. "Змея просто бросилась и укусила меня", - сказала она.

Затем питон обвил ее, заставив упасть на пол. В течение двух часов она пыталась освободиться от сжимающихся колец змеи безуспешно, как сообщает полиция.

Она кричала о помощи, но никто не откликнулся. Позже один из соседей услышал ее крики и позвал на помощь полицию.

По прибытии полицейские были шокированы, найдя женщину связанной на полу, с питоном, обвившимся вокруг нее. "Змея была просто огромной", - сказал майор-лейтенант Анусорн Вонгмали из полицейского участка Пhra Samut Chedi в провинции Самут Пракан, расположенной к югу от Бангкока.

Полиция записала видео с Аром, сидящей на полу маленькой темной комнаты, обмотанной колечками питона вокруг талии.

Примерно через 30 минут спасателям удалось освободить ее, после чего ее отвезли в больницу для лечения, согласно полиции.

Змея смогла убежать после спасения, как сказали полицейские, добавив: "Мы не смогли поймать ее".

Таиланд является домом для 250 различных видов змей, в том числе трех видов питонов - сетчатых, бурманских и кровавых, согласно данным Национальных парков Таиланда.

Питоны сами по себе не ядовиты, но они убивают удушением. Они обвивают свою добычу, сжимают кольца, чтобы ограничить кровоток, а затем съедают свою жертву целиком.

По данным Национального офиса здравоохранения Таиланда, около 12 000 человек были госпитализированы из-за укусов ядовитых змей и животных в прошлом году. В тот же период 26 человек умерли от укусов змей, согласно официальным данным.

Инцидент с Аром не был первым случаем, связанным со змеями, который привлек международное внимание в стране. Ранее мужчина получил укус питона в яичко, пока пользовался туалетом.

Он выжил, ударив змею чистящей щеткой, прежде чем позвать охранника на помощь, чтобы избавиться от нее, согласно местным СМИ.

Инцидент с питоном в Таиланде вызвал обеспокоенность во всем мире в отношении опасной дикой природы в Азии. Несмотря на то, что Таиланд является домом для многих видов змей, в том числе питонов, Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 1,8 миллиона случаев укусов змей в год во всем мире, с Азией, внося значительный вклад в эти случаи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Главные темы

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы. Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Индивиды в доме, расположенном в деревне Завата كات Ливана на юге,observed трансляцию дискаурса,...
Главные темы

Дискурс лидера "Хезболлы" говорит о том, что группировка все больше стремится к тайным операциям.

Дискурс лидера "Хезболлы" говорит о том, что группировка все больше стремится к тайным операциям. Вторым признаком было то, что речь Насраллы –первая очная с тех пор, как две серии атак взорвали сотни коммуникационных устройств «Хезболлы» за последние семь дней– могла быть записана заранее. Командир могущественной террористической организации не

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Несмотря на утверждение ADAC, ночное поездное сообщение требует дальнейшего улучшения, прежде всего...
Главные темы

Инспекция ночных поездов: ADAC обнаруживает сложность и иногда высокие затраты

Инспекция ночных поездов: ADAC обнаруживает сложность и иногда высокие затраты В Берлине, Брюсселе или Стокгольме, сев на поезд ночью, можно оказаться в Будапеште или Париже на следующее утро? Путешествия на ночных поездах могут быть волшебными, но недавние оценки показывают, что здесь еще есть над чем поработать. В чем проблема? Для

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Астероид должен пройти мимо Земли в течение двух месяцев.
Главные темы

Астероид должен пройти мимо Земли в течение двух месяцев.

Астероид должен пройти мимо Земли в течение двух месяцев. Исторически Земля испытывала на себе многочисленные визиты небесных тел. Согласно предсказаниям ученых, астероид под названием "2024 PT5" должен будет кружить вокруг планеты в течение примерно восьми недель, начиная с конца сентября. Это любопытное событие будет иметь необычный поворот. Земля

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Главные темы

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы. Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.
Экономика

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно