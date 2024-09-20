Женщина в Таиланде освобождена после длительного удушения питоном

64-летняя женщина по имени Аром мыла посуду в своем доме на окраине Бангкока, когда почувствовала несколько укусов на ноге. Она рассказала об этом в видео, записанном полицией, которое было получено CNN. "Змея просто бросилась и укусила меня", - сказала она.

Затем питон обвил ее, заставив упасть на пол. В течение двух часов она пыталась освободиться от сжимающихся колец змеи безуспешно, как сообщает полиция.

Она кричала о помощи, но никто не откликнулся. Позже один из соседей услышал ее крики и позвал на помощь полицию.

По прибытии полицейские были шокированы, найдя женщину связанной на полу, с питоном, обвившимся вокруг нее. "Змея была просто огромной", - сказал майор-лейтенант Анусорн Вонгмали из полицейского участка Пhra Samut Chedi в провинции Самут Пракан, расположенной к югу от Бангкока.

Полиция записала видео с Аром, сидящей на полу маленькой темной комнаты, обмотанной колечками питона вокруг талии.

Примерно через 30 минут спасателям удалось освободить ее, после чего ее отвезли в больницу для лечения, согласно полиции.

Змея смогла убежать после спасения, как сказали полицейские, добавив: "Мы не смогли поймать ее".

Таиланд является домом для 250 различных видов змей, в том числе трех видов питонов - сетчатых, бурманских и кровавых, согласно данным Национальных парков Таиланда.

Питоны сами по себе не ядовиты, но они убивают удушением. Они обвивают свою добычу, сжимают кольца, чтобы ограничить кровоток, а затем съедают свою жертву целиком.

По данным Национального офиса здравоохранения Таиланда, около 12 000 человек были госпитализированы из-за укусов ядовитых змей и животных в прошлом году. В тот же период 26 человек умерли от укусов змей, согласно официальным данным.

Инцидент с Аром не был первым случаем, связанным со змеями, который привлек международное внимание в стране. Ранее мужчина получил укус питона в яичко, пока пользовался туалетом.

Он выжил, ударив змею чистящей щеткой, прежде чем позвать охранника на помощь, чтобы избавиться от нее, согласно местным СМИ.

Инцидент с питоном в Таиланде вызвал обеспокоенность во всем мире в отношении опасной дикой природы в Азии. Несмотря на то, что Таиланд является домом для многих видов змей, в том числе питонов, Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 1,8 миллиона случаев укусов змей в год во всем мире, с Азией, внося значительный вклад в эти случаи.

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