- Завершено судебное разбирательство против предыдущего президента ФФБ Ниерсбаха.

Летнее судебное разбирательство бывшего президента DFB Вольфганга Нирша временно приостановлено на месяц с требованием внести 25 000 евро в качестве залога в благотворительный фонд. Если он выполнит это обязательство к 9 сентября, судебное разбирательство будет прекращено навсегда. Об этом объявила судья Ева-Мари Дистлер в региональном суде Франкфурта-на-Майне.

Дистлер пояснила: "Это не оправдание. Несмотря на то, что обвинения в неправомерных действиях минимальны, они все же остаются". Судья сослалась на уникальность Нирша, не являющегося непосредственным участником событий, чтобы оправдать отсрочку его судебного процесса из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов в крупном случае.

Общественная прокуратура Франкфурта, первоначально требовавшая залог в размере 58 000 евро, согласилась с отсрочкой судебного процесса. Старший прокурор Йеско Кюммель заявил во время слушаний, что это решение было "разумным" и "обоснованным".

Падение Нирша началось с провала чемпионата мира

По словам Дистлер, Нирш больше всех пострадал от скандала. "Это было личным поражением для него. Он лишился всех своих позиций. Последствия были серьезными, гораздо более серьезными, чем для других обвиняемых", - сказала судья. Перед летними каникулами налогового процесса она уже отделила дело против бывшего генерального секретаря DFB Хорста Р. Шмидта из-за состояния здоровья.

Помимо Нирша и Шмидта, среди обвиняемых также бывший президент DFB Тео Цванцигер. Высокопоставленные чиновники немецкой футбольной ассоциации якобы незаконно списали 6,7 миллиона евро выплаты FIFA в апреле 2005 года в качестве бизнес-расходов в налоговой декларации за 2006 год, тем самым снизив налоговую нагрузку на год чемпионата мира примерно на 13,7 миллиона евро. Все трое обвиняемых отрицают обвинения.

"Мистер Нирш страдал девять лет, так как его профессиональная жизнь была испорчена", - сказала адвокат Нирша Рената Верьянс в начале судебного процесса в марте. Она выразила мнение, что ее клиент теперь использует эту возможность, чтобы "облегчить бремя на нем и его семье". Она также отметила, что приостановление залога "не является признанием вины" со стороны Нирша. 73-летний Нирш занимал пост президента DFB с 2012 по 2015 год, уйдя в отставку из-за скандала с чемпионатом мира.

Продолжение судебного процесса

FIFA перевела 6,7 миллиона евро Роберту Луи-Дрейфусу всего за день после получения. Луи-Дрейфус затем перевел 10-миллионный швейцарский франковый кредит на счет Франца Беккенбауэра в 2002 году. Эта сумма позже попала на счет Мохаммеда бен Хаммама, тогда вице-президента FIFA в Катаре. Цель средств остается неясной.

Свидетельские показания Федора Радманна, бывшего члена комитета по организации чемпионата мира 2006 года и близкого друга покойного Беккенбауэра, а также бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера и бывшего президента DFB Фритца Келлера ожидаются в суде.

Судебное разбирательство по летним обвинениям бывшего президента DFB Вольфганга Нирша было временно приостановлено, и от него потребовали внести 25 000 евро в качестве залога. Это решение было принято судьей Евой-Мари Дистлер в региональном суде Франкфурта-на-Майне, которая также упомянула, что Этическая комиссия DFB еще не вынесла решение по делу Нирша из-за опасений его возможного участия в подозрениях в уклонении от уплаты налогов.

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