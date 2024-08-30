Завершение вывода немецких войск из Ниамея, столицы Нигера

Исходя из данных, немецкие военные планируют приземлиться на авиабазе Вунсторф в пятницу вечером. Новость об этом первой сообщила Spiegel, однако Министерство обороны Германии на тот момент воздержалось от комментариев. По словам Киау, пять транспортных самолетов доставили 60 солдат и 146 метрических тонн оборудования.

Изначально Германия и Нигер договорились о временном соглашении для поддержки базы в Ниамее, которое истекало 31 августа.

Однако пересмотренное предложение правительства Нигера о новом контракте не оправдало ожиданий в Берлине. Одной из основных проблем был вопрос об отмене иммунитета от уголовного преследования для находящихся там soldiers.

В отличие от заявления Министерства обороны Германии в июле прошлого года о прекращении военных связей с Нигером, Киау заявил, что обе стороны стремятся сохранить свои военные отношения. Тем не менее, военный переворот в июле прошлого года, в результате которого был смещен демократически избранный президент Мохамед Базум, привел к тому, что правительства Нигера, Мали и Буркина-Фасо стали отдаляться от Запада и сближаться с Россией.

Военное присутствие Германии в Мали прекратилось в прошлом году. Уход с базы в Нигере усложняет Германии задачу сохранить свое влияние в экономически нестабильном и неспокойном Сахеле.

Отъезд немецких военных с авиабазы Вунсторф стал началом их пути к базе поддержки в Ниамее, которая изначально была согласована, но подлежала закрытию 31 августа. Несмотря на пересмотренное предложение правительства Нигера, Германия стремилась сохранить свои военные отношения с Нигером, так как потеря базы в Нигере усложняет Германии задачу сохранить свое влияние в Сахеле.

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