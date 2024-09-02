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Главные темыНовостиЛапид Яир

Защитники труда в Израиле выступают за общенациональную забастовку, назначенную на понедельник.

После обнаружения шести дополнительных погибших заложников в секторе Газадовая основная рабочая конфедерация Израиля, Гистадрут, предложила общенациональную приостановку работы в понедельник для усиления давления на правительство, чтобы заключить соглашение, гарантирующее освобождение...

 and  Viktoria Klein
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Демонстрация за свободу заключенным в Иерусалиме
Демонстрация за свободу заключенным в Иерусалиме

Защитники труда в Израиле выступают за общенациональную забастовку, назначенную на понедельник.

Форум родственников заложников призвал к протесту на широких масштабах, и известный оппозиционный деятель Яир Лапид поддержал эту просьбу. К сожалению, шесть заложников были найдены в субботу в туннеле в Рафахе, расположенном в южном регионе сектора Газа. Прошло почти одиннадцать месяцев со времени масштабного нападения ХАМАС на Израиль, и все еще 97 заложников находятся в руках ХАМАС и других военизированных палестинских организаций. Из них, как сообщается, 33 трагически погибли.

Яир Лапид, будучи известным оппозиционным деятелем, также призвал своих последователей присоединиться к протесту, призываемому форумом родственников заложников. После поддержки Яиром Лапидом прозвучали призывы к широкому участию в протестах по всей Израиле.

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