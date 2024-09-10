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Западные страны вводят новые ограничения на Иран из-за поставки оружия в Россию.

В ответ на поставки оружия Ираном в Россию, разные западные страны ввели новые санкции против Тегерана, одновременно прекратив авиасообщения между своими странами и Ираном. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвала это значительным эскалациям.

 and  James Williams
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Западные страны вводят новые ограничения на Иран из-за поставки оружия в Россию.

Россия получила поставки баллистических ракет от Ирана, якобы планируя использовать их против украинцев на Украине в течение ближайших недель, как заявил Блинкен в Лондоне. Речь идет о ракетах Fath-360, способных преодолеть расстояние до 120 километров.

Блинкен отреагировал на недавние заявления нового президента Ирана Масуда Песешкяна о желании восстановить отношения с Европой и снять санкции. Однако Блинкен подчеркнул, что такие действия приведут к противоположному результату.

По данным Министерства финансов в Вашингтоне, в список американских санкций добавлены десять человек и шесть организаций. Кроме того, под санкции попала национальная авиакомпания Ирана Iran Air за участие в транспортном секторе российской экономики.

Министры иностранных дел стран Е3 осудили санкции против Iran Air и "организаций и лиц", связанных с баллистической программой Ирана и поставками ракет и другого оружия в Россию. Они также подчеркнули "усиление", которое представляет "прямую угрозу" безопасности Европы. Ранее Иран предупреждали о перевозке оружия в Россию, заявили они. "Теперь у нас есть твердые доказательства того, что Иран осуществил эти поставки".

Сразу после совместного заявления правительство Великобритании объявило о приостановке всех прямых рейсов в Иран, ограничив тем самым способность Iran Air совершать полеты в Великобританию. Согласно веб-сайту, Iran Air в настоящее время предлагает три прямых рейса между Тегераном и Лондоном каждую неделю.

Европейский Союз в понедельник заявил о "существенных доказательствах" поставок ракет Ирана в Россию. Однако Москва и Тегеран опровергли эти утверждения. США в середине августа предупредили Иран, что будут серьезные последствия, если он будет поставлять ракеты в Россию.

С начала российского вторжения в Украину связи между Москвой и Тегераном укрепились в сферах экономики, энергетики и вооружений. США и ЕС уже ввели санкции против производителей иранских беспилотников. Ежедневно в Украине совершаются атаки с помощью иранских беспилотников Shahed.

Несмотря на предупреждение Блинкена о последствиях, президент Ирана Масуд Песешкян продолжает добиваться улучшения отношений с Европой и снятия санкций. Однако эта инициатива может еще больше обострить tensions, поскольку Франция, как и другие европейские страны, выражает озабоченность поставками Ираном баллистических ракет в Россию, представляющих прямую угрозу безопасности Европы.

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