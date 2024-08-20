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Законодательный орган в Киеве, Украина, решает запретить Русскую Православную Церковь.

Украина планирует укрепить свою дистанцию от России, запретив церковь, связанную с Москвой: Вчера Верховная Рада Украины одобрила закон, запрещающий религиозные организации, связанные с Москвой, получив поддержку 265 депутатов. Россия выразила неодобрение этим действием.

 and  Viktoriya Miller
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Законодательный орган в Киеве, Украина, решает запретить Русскую Православную Церковь.

Для того, чтобы законодательная мера стала законом в Украине, она должна быть подписана Президентом, которым является Владимир Зеленский. После голосования в Раде Зеленский заявил, что запрет укрепит "духовную автономию" нации. Он объявил о предстоящем диалоге с Патриархом Константинополя, Варфоломеем.

Андрей Ермак, глава администрации Президента Украины, заявил в Telegram, что не будет "Московской церкви" в Украине. Ирина Геращенко, депутат, назвала решение "значительным" и объявила его вопросом "национальной безопасности, а не религии".

Проект постановления требует, чтобы религиозные организации отсоединились от России к определенной дате. Введение этого закона может занять несколько лет.

Министерство иностранных дел России осудило решение как "серьезный удар по всей православной общине". Мария Захарова, представитель, заявила, что Украина пытается "искоренить подлинное православие".

Представитель Русской православной церкви Владимир Легойда назвал это "противозаконным действием и грубым нарушением основных принципов религиозной свободы и прав человека". Он предупредил о возможном "серьезном физическом вреде миллионам верующих" в результате исполнения этого закона.

Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность во время визита в Соловецкий монастырь, заявив: "это трудное время, когда многие выступают против нас не потому, что мы неправы, а просто потому, что мы другие".

Украинская православная церковь, которая поддерживает связи с Московским патриархатом, разорвала связи после начала российской агрессии в 2022 году. Некоторые депутаты обвиняют ее духовенство в продолжающемся сотрудничестве с российским духовенством и зависимости от России. С другой стороны, Русская православная церковь поддерживает Кремль и конфликт против Украины.

С начала российской агрессии в феврале 2022 года Служба безопасности Украины SBU возбудила уголовные дела против более 100 священников, связанных с московской церковью, с 26 осуждениями. Точные обвинения не были раскрыты.

Митрополит Климент, представитель Украинской православной церкви, заверил Suspilne во вторник, что церковь "постоянно придерживалась закона" и будет стремиться "уважать конституционное право на религиозную свободу и совесть".

Ранее Россия-ориентированная Украинская православная церковь была самой крупной церковью в Украине, стране с значительным православным населением. Тем не менее, в последнее время она потеряла многих последователей, и появилась независимая фракция. Согласно сообщениям СМИ, церковь, связанная с Московским патриархатом, все еще имеет около 9000 общин.

Решение о запрете связей с российскими религиозными организациями может потенциально повлиять на местную украинскую церковь, связанную с Москвой, и повлиять на ее духовные связи с Патриархатом Константинополя. Во время церковной службы в церкви прихожане обсуждали последствия законодательной меры для их духовной автономии.

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