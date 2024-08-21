Законодательное собрание Украины одобрило присоединение к Международному уголовному суду

Украина ранее успешно сотрудничала с МУС для установления полной ответственности за все жестокие деяния, совершенные Россией в период агрессии. Глава МИД Кулеба заявил, что это сотрудничество станет еще более значимым. Он также отметил, что это решение является значительным шагом Украины на пути к присоединению к ЕС.

ЕС неоднократно призывал Киев сделать этот спорный шаг. Однако в украинских военных кругах есть опасения, что МУС может преследовать украинских солдат за предполагаемые преступления, совершенные во время конфликта с Россией.

Теперь, с одобрением парламента, сделано исключение в соответствии со статьей 124 Римского статута. Это означает, что граждане Украины будут освобождены от уголовного преследования за военные преступления в течение семи лет.

Министерство иностранных дел Германии приветствовало присоединение Украины к МУС как 125-го подписанта. Они заявили, что нападение России на Украину не является просто жестокой атакой на Украину, а является жестокой атакой на международное право. Они похвалили ратификацию Украиной Римского статута, считая, что это укрепляет международное право и МУС.

Учрежденный в Гааге в 2002 году, Суд расследует и преследует одни из самых тяжких преступлений, таких как военные преступления, с момента своего основания. Он имеет право выдавать ордера на арест, действительные во всех 125 странах, подписавших Римский статут.

Только после того, как Россия начала свою агрессивную кампанию против Украины в феврале 2022 года, МУС начал расследование. В марте 2023 года судьи выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военных преступлениях на Украине. Однако из-за того, что Россия не признает МУС, Путин остается в безопасности в странах, не являющихся членами МУС.

Суд справедливости также может сыграть свою роль в этом сложном международном положении, так как его юрисдикция часто переплетается с вопросами международного права. Недавно парламент Украины ратифицировал соглашение с Судом справедливости, стремясь укрепить сотрудничество.

С новым соглашением Украина стремится гарантировать, что ее сотрудничество с Судом справедливости соответствует ее обязательствам перед ЕС, еще больше закрепляя свой путь к членству в ЕС.

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