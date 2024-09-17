Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропа

Законодательное собрание Грузии одобрило законодательство, ограничивающее свободы ЛГБТ-сообщества.

Грузинские законодатели во вторник завершили третье чтение закона, посвященного "принципам семьи и защите несовершеннолетних", который предусматривает серьезные ограничения свободы ЛГБТК.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Активисты, выступающие против прав ЛГБТК+, сорвали ежегодный Парад гордости, что привело к ответным...
Активисты, выступающие против прав ЛГБТК+, сорвали ежегодный Парад гордости, что привело к ответным действиям участников в виде демонстрации радужных флагов, Тбилиси, Грузия, 6 июля 2021 года.

Законодательное собрание Грузии одобрило законодательство, ограничивающее свободы ЛГБТ-сообщества.

Законопроект, предложенный властями, предлагает предоставить им право отменять мероприятия Pride и публичное использование радужного флага ЛГБТК-сообщества, а также вводить цензуру в фильмах и литературе.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что это мера необходима для сохранения традиционных ценностей в Грузии, стране, сильно повлиявшей на свою православную церковь, которая играет значительную роль.

Критики считают, что законопроект является попыткой правительства заручиться поддержкой консерваторов перед парламентскими выборами 26 октября в этой стране, стремящейся к членству в Европейском союзе, которую официальные лица западных правительств считают все больше склоняющейся к России.

Тамара Джакели, директор кампании Tbilisi Pride, заявила, что законопроект, который подтверждает существующий запрет на однополые браки и запрещает операции по смене пола, скорее всего, вынудит ее организацию прекратить свою деятельность.

"Этот закон - худшее, что когда-либо случалось с ЛГБТК-сообществом в Грузии", - заявила Джакели, 28 лет, в интервью Reuters. "Кажется, нам придется закрыться. Нет другого способа продолжать работу".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, критик "Грузинской мечты" и чьи полномочия в основном церемониальные, заявила о своем намерении наложить вето на законопроект. Однако "Грузинская мечта" и ее союзники обладают достаточным количеством мест в парламенте, чтобы преодолеть вето.

Права ЛГБТК являются спорным вопросом в Грузии, где большинство неодобрительно относится к однополым отношениям, и конституция запрещает однополые браки. Участники ежегодных маршей Pride в Тбилиси в последние годы подвергались физическим нападениям со стороны анти-ЛГБТК-групп.

Внешнее влияние

Эта тема стала актуальной в преддверии выборов в октябре, на которых "Грузинская мечта" стремится к четвертому сроку и решительно противодействует правам ЛГБТК.

Правящая партия, чей премьер-министр на выборах - миллиардер Бидзина Иванишвили, укрепила связи с соседней Россией по мере ухудшения отношений с западными странами.

Ранее в этом году они приняли закон о "иностранных агентах", который был осужден Европейским союзом и Соединенными Штатами как авторитарный и напоминающий российское влияние. Его принятие привело к самым крупным протестам в Грузии со времен ее независимости от Советского Союза в 1991 году.

Опросы показывают, что партия, которая в 2014 году приняла закон, запрещающий дискриминацию ЛГБТК, но затем перешла к более консервативным позициям, является самой популярной в Грузии, хотя и потеряла поддержку с 2020 года, когда она получила узкое парламентское большинство.

В одном из рекламных роликов "Грузинской мечты", транслируемых на местном телевидении, лицо директора Tbilisi Pride Джакели появляется с надписью "Нет моральному разложению".

Джакели заявила, что законопроект может быть остановлен только в случае потери власти "Грузинской мечтой" в октябре, но также отметила, что оппозиционные партии Грузии еще не четко выразили поддержку прав ЛГБТК.

"Единственный способ для нас выжить в этой стране и сделать шаг вперед в правах ЛГБТК - это прийти в больших количествах на выборы и проголосовать за перемены", - заключила она.

Если этот спорный законопроект будет принят, он может нанести ущерб позиции Грузии в международном сообществе, учитывая, что Европа известна своей сильной поддержкой прав ЛГБТК во всем мире.

Принимая во внимание мировой контекст, важно考虑, как такое решение может повлиять на взгляд Европы на Грузию как на потенциального члена ЕС и на ее отношения с миром.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На клинке надпись 'для Курска' на кириллице
Главные темы

Киев расследует сообщения о том, что Россия убила украинского солдата с помощью меча с надписью "в честь Курска"

Украинские власти начали расследование предполагаемого убийства российскими военными военнослужащего Украины, найденного мертвым с надписью 'за Курск' на теле, что, возможно,Servs в качестве мести за récente intrusion Украины в приграничную территорию России.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Оценка качества ключа: важные факторы
Главные темы

Оценка качества ключа: важные факторы

Оценка качества ключа: важные факторы Многие фанаты DIY обычно имеют в своем арсенале гаечный ключ-кольцо или гаечный ключ с регулируемым размером. При покупке нового набора инструментов комбинированный набор может стать идеальным приобретением. Однако комфорт - не единственный фактор, который следует учитывать. Застрявшая мать-винт и гайка требуют использования гаечного ключа-кольца. Комбинированный

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Панорамный вид сверху на затопленную местность возле реки Ныса-Клодзка в Нысе, Польша, снятый 16...
Главные темы

Весь город эвакуирован из-за наводнений, семь человек погибли в лесных пожарах, когда сильная погода опустошает Европу

Большие части Европы столкнулись с разрушительными экстремальными погодными условиями, центральные реки Европы находятся на грани наводнения из-за сильных дождей и Безопасностьктов, бушующие в Португалии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Разоблачение Недавних Развитий: Обновление T1
Главные темы

По данным СМИ, несколько членов Хезболлы получили ранения по всему Ливану из-за взрыва пейджеров.

Множество людей, принадлежащих к ливанской военизированной организации "Хезболла", получили ранения во вторник, когда взорвались их радиостанции, как сообщают ливанские государственные СМИ ННА и другие источники.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно