Законодательное собрание Грузии одобрило законодательство, ограничивающее свободы ЛГБТ-сообщества.

Законопроект, предложенный властями, предлагает предоставить им право отменять мероприятия Pride и публичное использование радужного флага ЛГБТК-сообщества, а также вводить цензуру в фильмах и литературе.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что это мера необходима для сохранения традиционных ценностей в Грузии, стране, сильно повлиявшей на свою православную церковь, которая играет значительную роль.

Критики считают, что законопроект является попыткой правительства заручиться поддержкой консерваторов перед парламентскими выборами 26 октября в этой стране, стремящейся к членству в Европейском союзе, которую официальные лица западных правительств считают все больше склоняющейся к России.

Тамара Джакели, директор кампании Tbilisi Pride, заявила, что законопроект, который подтверждает существующий запрет на однополые браки и запрещает операции по смене пола, скорее всего, вынудит ее организацию прекратить свою деятельность.

"Этот закон - худшее, что когда-либо случалось с ЛГБТК-сообществом в Грузии", - заявила Джакели, 28 лет, в интервью Reuters. "Кажется, нам придется закрыться. Нет другого способа продолжать работу".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, критик "Грузинской мечты" и чьи полномочия в основном церемониальные, заявила о своем намерении наложить вето на законопроект. Однако "Грузинская мечта" и ее союзники обладают достаточным количеством мест в парламенте, чтобы преодолеть вето.

Права ЛГБТК являются спорным вопросом в Грузии, где большинство неодобрительно относится к однополым отношениям, и конституция запрещает однополые браки. Участники ежегодных маршей Pride в Тбилиси в последние годы подвергались физическим нападениям со стороны анти-ЛГБТК-групп.

Внешнее влияние

Эта тема стала актуальной в преддверии выборов в октябре, на которых "Грузинская мечта" стремится к четвертому сроку и решительно противодействует правам ЛГБТК.

Правящая партия, чей премьер-министр на выборах - миллиардер Бидзина Иванишвили, укрепила связи с соседней Россией по мере ухудшения отношений с западными странами.

Ранее в этом году они приняли закон о "иностранных агентах", который был осужден Европейским союзом и Соединенными Штатами как авторитарный и напоминающий российское влияние. Его принятие привело к самым крупным протестам в Грузии со времен ее независимости от Советского Союза в 1991 году.

Опросы показывают, что партия, которая в 2014 году приняла закон, запрещающий дискриминацию ЛГБТК, но затем перешла к более консервативным позициям, является самой популярной в Грузии, хотя и потеряла поддержку с 2020 года, когда она получила узкое парламентское большинство.

В одном из рекламных роликов "Грузинской мечты", транслируемых на местном телевидении, лицо директора Tbilisi Pride Джакели появляется с надписью "Нет моральному разложению".

Джакели заявила, что законопроект может быть остановлен только в случае потери власти "Грузинской мечтой" в октябре, но также отметила, что оппозиционные партии Грузии еще не четко выразили поддержку прав ЛГБТК.

"Единственный способ для нас выжить в этой стране и сделать шаг вперед в правах ЛГБТК - это прийти в больших количествах на выборы и проголосовать за перемены", - заключила она.

Если этот спорный законопроект будет принят, он может нанести ущерб позиции Грузии в международном сообществе, учитывая, что Европа известна своей сильной поддержкой прав ЛГБТК во всем мире.

Принимая во внимание мировой контекст, важно考虑, как такое решение может повлиять на взгляд Европы на Грузию как на потенциального члена ЕС и на ее отношения с миром.

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