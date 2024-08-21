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Законный представитель правительства: обвинения против сторонников ИГ за планирование нападения в Швеции

Шведская прокуратура предъявила обвинения двум лицам, подозреваемым в поддержке ИГ, якобы планировавшим нападение на шведский парламент. Об этом сообщило главное прокурорское ведомство страны в среду в Карлсруэ. Двое мужчин, Ибрахим М. Г. и Рамин Н., были взяты под стражу в регионе Тюрингии в...

 and  Yaroslav Smith
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Законный представитель правительства: обвинения против сторонников ИГ за планирование нападения в Швеции

Мухаммед Г., подозреваемый в присоединении к филиалу ИГ "Исламское государство Хорасан" (ИГХ), стал новостью в августе 2023 года, приехав из Германии. Этот шаг якобы был спровоцирован спорными сожжениями Корана в Швеции и других скандинавских странах. ИГХ якобы поручила Мухаммеду Г. совершить теракт в Европе. В паре с другим подозреваемым, Н., они якобы планировали открыть огонь по полицейским и мирным жителям у здания парламента в Стокгольме.

Согласно федеральной прокуратуре, дуэт тесно сотрудничал с лидерами ИГХ и тщательно готовился к планируемому преступлению. Их исследования включали изучение местных данных, связанных с потенциальным местом преступления в Интернете. Сообщается, что они неоднократно пытались приобрести оружие, но безуспешно.

Паре также инкриминируют сбор примерно 2000 евро для ИГ в северной части Сирии из Германии. Эти средства якобы были переведены ИГИЛ через посредников.

Мухаммед Г. обвиняется в принадлежности и поддержке иностранной террористической организации. Подозреваемый Н. обвиняется в оказании помощи. Оба также обвиняются в сговоре с целью совершения преступления и нарушении Закона о внешней торговле и платежах.

Они были задержаны в середине марта. Высший региональный суд в Йене примет решение об их обвинении и начале основного судебного процесса.

Несмотря на неудачные попытки приобрести оружие, дуэт продолжил подготовку, исследуя другие способы осуществления своих террористических планов. Мухаммед Г. и Н. также пытались найти других "рыб в море", потенциальных сторонников или рекрутов, чтобы расширить свою сеть и причинить further разрушения.

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