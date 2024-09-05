- Загрязнители воздуха, наносящие вред здоровью человека и экологическому балансу

Загрязнение воздуха представляет собой серьезную угрозу не только для здоровья человека, но и для различных других аспектов нашей окружающей среды. Мировую метеорологическую организацию (ВМО) в ее ежегодном отчете об качестве воздуха называют виновником более 4,5 миллиона преждевременных смертей в год и значительных финансовых и экологических последствий. Загрязнители, такие как азотные и серные соединения или озон, часто идут рука об руку с парниковыми газами. Эти загрязнители могут оказать влияние на природу, когда они оседают на поверхности Земли.

В сильно загрязненных районах тонкая пыль может удушать культуры, снижая урожайность до 15% из-за меньшего количества солнечного света, попадающего на листья растений в результате отложений тонкой пыли.

Кроме того, сельское хозяйство само является источником загрязнения воздуха. Сжигание полей, использование удобрений и обращение с навозом все это generates this fine dust.

Хорошие новости приходят из Европы и Китая, где ВМО сообщает об улучшении качества воздуха в этих регионах по сравнению со средними многолетними показателями в прошлом году. Однако лесные пожары в Северной Америке немного испортили качество воздуха там.

ВМО провела сравнение измерений тонкой пыли программой Европейского космического наблюдения Copernicus и американским космическим агентством NASA со средним значением за период с 2003 по 2023 год. Они относятся к тонкой пыли с аэродинамическим диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5). Эта тонкая пыль может проникать глубоко в дыхательную систему, задерживаться там в течение длительного времени и потенциально вызывать постоянный ущерб легким из-за своего крошечного размера частиц.

Выбросы парниковых газов, а также другие загрязнители также способствуют загрязнению воздуха, которое ВМО связывает с более чем 4,5 миллиона преждевременных смертей в год. Сельскохозяйственные практики, такие как сжигание полей и использование удобрений, являются источниками тонкой пыли, типа загрязнителя, который может увеличить выбросы парниковых газов, когда он разлагается на свалках.

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