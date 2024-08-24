Задержан после убийства в Солингене

В настоящее время проводится расследование с обследованием различных мест, как указано в заявлении полиции. Поиск возможных сообщников продолжается. Причины этого тревожного акта насилия еще не полностью выяснены.

Неизвестный преступник совершил несколько ножевых ранений на местном мероприятии в Солingen в прошлую пятницу вечером. К сожалению, трое человек скончались от полученных ранений, а восемь других получили ранения, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Авторитеты не оставляют камня на камне в поисках нападавшего, мобилизуя многочисленные команды.

Авторитеты тесно сотрудничают с полицией, чтобы собрать доказательства и возможные улики об нападавшем. Местное сообщество призывается полицией оставаться бдительным и сообщать о любых подозрительных действиях.

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