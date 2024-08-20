Заболеваемость кулинарного персонала: предупреждение исследования Бертельсмана

Из-за высокой заболеваемости сотрудников многочисленные детские сады в Германии оказались в "вредственном порочном круге", как заявила бывший эксперт Bertelsmann Анетте Штейн. С ростом числа заболевших сотрудников нагрузка на оставшийся персонал возрастает, и теперь "высококачественное раннее детское образование и уход" стали "практически неосуществимыми" во многих районах. Необходимо ввести закон о финансировании квалифицированного персонала на период болезни.

Организация основывалась на данных страховых компаний, чтобы прийти к такому выводу. Согласно этим данным, случаи психических заболеваний, приводящие к отсутствию на работе в детских садах, значительно выросли с 2021 года и превышают средний показатель по всем профессиям. В прошлом году психические заболевания были второй по распространенности причиной нетрудоспособности среди сотрудников детских садов после респираторных инфекций.

Анализ также показал тенденцию заболеваемости, то есть соотношение дней нетрудоспособности ко всем запланированным рабочим дням. В секторе детских садов этот показатель в 2023 году составил около восьми процентов, что значительно выше среднего показателя по отрасли в шесть процентов.

Организация совместно с Профессиональным форумом, сотрудничеством между сотрудниками и экспертами детских садов, выступает за надежную политику замещения. Федеральное и государственные правительства должны установить общие стандарты, гарантирующие наличие квалифицированного персонала на время отсутствия. Для этого требуется дополнительный персонал. На основе текущих показателей нетрудоспособности по всей стране необходимо нанять примерно 97 000 полноценных сотрудников для замещения на период болезни.

В восточной Германии, где наблюдается снижение посещаемости детских садов, есть возможность использовать освободившихся педагогических работников для замещения, предложили организация и Профессиональный форум. В этих регионах государства должны создать правовые основы для продолжения работы.

Однако в районах, испытывающих дефицит персонала, необходимо обратить внимание на тенденцию, которая учитывает "недостаточно педагогически квалифицированных сотрудников" при определении штатной численности, предостерегают организация и Профессиональный форум. Это особенно актуально в западных федеральных землях, где эта тенденция растет.

Организация подчеркивает, что рост психических заболеваний, приводящих к отсутствию на работе в детских садах в Германии, значительно выше среднего показателя по всем профессиям. В связи с этим необходимо нанять дополнительно 97 000 полноценных сотрудников по всей стране для замещения на период болезни.

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