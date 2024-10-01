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Взрывчатые вещества весом в 2000 фунтов, потенциально примененные в нападении, приведшем к гибели лидера "Хезболлы" Насраллы, согласно исследованию CNN.

В результате израильского удара, нанесенного в одну из ночей пятницы в Бейруте, подозревается в использовании 2000-фунтовых взрывчатых веществ, произведенных в США. Это предположение основывается на анализе записей операции и последующих событий CNN и специалистов по оружию.

 and  Melissa Williams
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Видеокадры, распространенные израильской армией, показывают истребители, напуганные якобы якобы...
Видеокадры, распространенные израильской армией, показывают истребители, напуганные якобы якобы принявшие участие в атаке и загруженные бомбами по 907 килограммов.

Взрывчатые вещества весом в 2000 фунтов, потенциально примененные в нападении, приведшем к гибели лидера "Хезболлы" Насраллы, согласно исследованию CNN.

Видео, выпущенное израильской армией в субботу, показало якобы участвующие в нападении самолеты, несущие по крайней мере 15 бомб по 2000 фунтов, в том числе американские BLU-109, как сообщается в CNN по словам Тревора Бола, бывшего старшего техника по разминированию для армии США, который изучал кадры. Эти бомбы, популярно называемые "бомбами для бункеров", были оснащены американской разработкой JDAM - системой точного наведения, которая превращает неориентированные бомбы в "умные" боеприпасы, способные точно поражать цели, согласно Болу. Он обнаружил по крайней мере четыре BLU-109 с прикрепленными JDAM на самолете, показанном на видео во время взлета.

Бол предположил, что во время операции могли быть использованы дополнительные более крупные бомбы, но в кадре были видны только BLU-190. Эти боеприпасы содержат 535 фунтов взрывчатых веществ, существенно меньше, чем MK84, другой тип бомбы весом 2000 фунтов, часто используемый израильской армией. "BLU-109 жертвуют мощностью взрыва в пользу лучшей проникающей способности, чем у MK84", - объяснил Бол.

В районе, который CNN геолокализовала как место атаки в южном пригороде Бейрута, известном как Дахия, CNN обнаружила огромную глубокую воронку, окруженную обломками разрушенных зданий. Анализ видео и спутниковых снимков CNN показал, что четыре многоэтажных жилого дома были разрушены во время атаки.

Два высокопоставленных израильских официальных лица сообщили Нью-Йорк Таймс, что во время удара по Насралле было использовано 80 бомб, в то время как Бол сказал CNN, что эта цифра была возможной, но основывалась только на доказательствах воронки. "Возможно, были дополнительные воронки, заполненные обломками зданий, которые обрушились в них. Также неясно, насколько глубокими и обширными были любые подземные сооружения. Это делает надежную оценку количества использованных боеприпасов очень сложной", - отметил он.

Дж Justin Bronk, старший научный сотрудник по вопросам воздушной мощи и технологий в Королевском объединенном институте обслуживания в Лондоне, который изучал кадры для CNN, согласился с тем, что самолеты израильских ВВС несли на себе наборы JDAM, и что воронка была согласна с ударом 2000-фунтовых бомб BLU-109.

"Подходит идеально к профилю удара и настройкам проникающего взрывателя и большому боевому заряду, необходимому для создания такой воронки", - сказал Бронк, добавив, что комбинация бомбы BLU-109 и набора JDAM была "тем, что вы ожидаете для удара по глубоко заглушенной, защищенной цели".

Израильская армия не опубликовала кадры, показывающие момент сброса бомб, но в социальных сетях были показаны крупные взрывы в Дахии, где произошла атака на подземную штаб-квартиру Насраллы в пятницу. Бронк сказал CNN, что многочисленные столбы дыма, видимые на одном видео, были согласны с несколькими почти одновременными ударами 2000-фунтовых бомб, у которых взрыватели установлены на подземный взрыв.

Бронк также упомянул, обращаясь к журналистам в субботу, бригадный генерал Амихай Левин, командовавший авиабазой Хацорим, сказал, что "дюжины боеприпасов ударили по цели в течение нескольких секунд с исключительной точностью", что соответствует требованиям для поражения такой глубоко заглушенной цели.

Истребитель ВВС Израиля, по данным вооруженных сил, якобы partecipовал в наступлении против Хасана Насраллы

Израильская армия широко использовала 2000-фунтовые бомбы в своей смертоносной кампании в Газе, с экспертами по оружию и войне, приписывающими высокий уровень жертв их частому использованию.

Кампания Израиля в Газе унесла жизни более 41 500 палестинцев и ранила более 96 000 других, согласно данным Министерства здравоохранения Палестины. Израиль начал наземную операцию и бомбардировку полосы в ответ на нападение, возглавляемое ХАМАСом, которое привело к около 1200 смертей и захвату 250 человек 7 октября.

Использование 2000-фунтовых бомб, в основном произведенных в США, может вызвать значительный сопутствующий ущерб из-за их значительной разрушительной силы. Радиус поражения оружия - область опасности из-за ранений или смертей вокруг цели - может достигать 365 метров (прибл. 1198 футов), или примерно 58 футбольных полей.

В мае администрация Байдена подтвердила, что приостановила поставку этих бомб в Израиль из-за опасений, что они могут быть использованы в операции в Рафахе и представляют угрозу для гражданских лиц.

Атаки Израиля в Ливане продолжались в течение выходных с высокой интенсивностью, приведя к более чем 100 смертельным случаям и более чем 350 ранениям в Ливане в воскресенье. Израильская армия сообщила, что она целенаправленно атаковала Хезболлу, в том числе истребители, которые ударили по около 45 целям возле деревни в южном Ливане.

По данным CNN, по крайней мере 12 мест в Бейруте были поражены с пятницы по раннее утро понедельника. Один удар разрушил этаж в жилом здании рядом с перекрестком Колы в центральном Бейруте, представляя собой первый случай, когда цель в пределах границ столицы была поражена почти за год конфликта.

Атака на подземную штаб-квартиру Насраллы в южном пригороде Бейрута, как сообщает CNN, включала использование 2000-фунтовых бомб, при этом Бол предположил, что не только BLU-109, но и возможно другие мощные боеприпасы из региона Ближнего Востока могли быть использованы в операции.

Толпы людьми стекаются к месту предполагаемого убийства лидера 'Хезболлы' Хассана Насраллы в южных районах Бейрута 29 сентября 2024 года, в воскресенье.

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