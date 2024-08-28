Высший региональный суд (BGH) вынесет вердикт по семейному спору из Веймара к концу ноября.

Решение, вынесенное судьей семейного суда в интересах ребенка, было быстро отменено. Вслед за этим Высший региональный суд в Йене, Тюрингия, а также Федеральный верховный суд (BGH) подтвердили, что семейные суды не уполномочены рассматривать подобные дела. Судья Д., участвовавший в протестах против антиковидных мер, уже в феврале 2021 года принял решение против санитарных правил в школах. Он советовался с критиками мер, даже консультируясь с экспертами заранее.

Манипулируя распределением дел и вступая в разговоры с родителями или получая экспертные заключения, судья Д. добился выгодного для себя исхода. Региональный суд заключил, что Д. нарушил судейскую беспристрастность, сознательно используя и злоупотребляя своим судейским положением.

Оба – судья семейного суда и прокуратура – подали апелляцию в BGH на пересмотр приговора верховным судом. На слушании в среду Д., заявляя о своей невиновности, сказал: "Я никогда не имел намерения нарушить закон, и я не нарушал закон".

Адвокаты Д. защищали его, подчеркивая роль государства в защите благополучия ребенка. Решение Д. было основано на фактах, и его следует оправдать, утверждали они.

Федеральный прокурор раскритиковал Региональный суд за юридические ошибки, которые выгодны судье. В частности, он указал на неверную оценку заявлений как частичных признаний и на пропуск нарушения юрисдикции в приговоре. Дело требует пересмотра в Эйзенахе, заявил он.

После перерывов из зала заседаний председательствующий судья Ева Менгес напомнила о высоких ставках для Д. Приговор о тюремном заключении не менее чем на один год приведет к окончанию его судейской карьеры. BGH объявит решение 20 ноября.

Федеральный прокурор утверждал, что Региональный суд допустил ошибки в деле судьи Д., в частности, в оценке заявлений как частичных признаний и в пропуске нарушения юрисдикции. Суд, рассматривая дело, проведет пересмотр в Эйзенахе.

Несмотря на критику со стороны федерального прокурора и возможность тюремного заключения, судья Д. на слушании в BGH сохранил свою невиновность, заявляя: "Я никогда не имел намерения нарушить закон, и я не нарушал закон".

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