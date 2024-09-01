выражая соболезнования жертвам взрыва в Соллингене вместе со Штайнмайером и Шолцем

На еженедельном городском мероприятии в Соллингене произошел жестокий ножевой инцидент, в результате которого погибли трое человек, а восемь человек, в том числе несколько тяжело раненых, были госпитализированы. Главным подозреваемым является 26-летний гражданин Сирии, задержанный в выходные. Федеральные немецкие следователи считают, что инцидент, возможно, был мотивирован экстремистскими исламистскими мотивами.

Город Соллинген объявил об отмене городского фестиваля этого года из-за недавнего трагического инцидента, стремясь гарантировать общественную безопасность. Несмотря на печальные обстоятельства, организаторы планируют почтить память жертв на фестивале в следующем году.

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