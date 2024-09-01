Выборы запланированы на среду в полдень.

В Тюрингии рейтинги Höcke от AfD составляли 30%, но его преимущество, похоже, ослабевает. Неожиданно он отказался от участия в предвыборном теледебате, сославшись на проблемы со здоровьем. Ранее Höcke критиковали за резкие комментарии в адрес немецких компаний, продвигающих разнообразие.

Хотя обычно он отставал от кандидата от ХДС в своем избирательном округе Айхсфельд, Höcke переключился на район Грайц. Однако теперь он рискует проиграть и там.

Интересно, что победа его товарищей по партии AfD может способствовать его поражению. Если AfD получит достаточно прямых мандатов, первое место Höcke в списке партии не гарантирует ему место в парламенте.

Прогнозируется существенное снижение поддержки Левой партии, возглавляемой министром-президентом Рамеловом, а также их коалиционных партнеров СДПГ и Зеленых. Продолжение их правительственной коалиции или большинство для коалиции кажется маловероятным, учитывая обеспокоенность СДПГ и особенно Зеленых тем, что они не пройдут в ландтаг.

"Я буду бороться – и это для всех, кто поддерживает либеральное решение и демократическое решение", – заявил Рамелов после голосования. Он также выразил мнение, что рост AfD – не уникальная проблема Тюрингии, а более широкий вопрос. Он выразил раздражение, сказав: "Всегда только 'веселый' Восток обсуждается", и добавил: "Восточно-западное чувство не в лучшем состоянии".

Несмотря на то, что выборы в Тюрингии обещают быть напряженными, проблемы со здоровьем и недавний отказ Höcke от участия в теледебате могут повредить его шансы. Если AfD получит достаточно прямых мандатов, положение Höcke в списке партии может не гарантировать ему место в парламенте, создавая для него вызов на выборах.

Читайте также: