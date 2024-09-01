Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиВыборы в Тюрингии:

Выборы запланированы на среду в полдень.

Во время выборов в Ландтаг Тюрингии лидера АФД Йорга Меклера, Бёрнхота, видели на избирательном участке в Борнахене до полудня. К удивлению, спорный правый политик кратко пробыл на участке и уклонился от общения с представителями СМИ, как видно на телевизионных записях. Подобным же образом...

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Выборы запланированы на среду в полдень.

В Тюрингии рейтинги Höcke от AfD составляли 30%, но его преимущество, похоже, ослабевает. Неожиданно он отказался от участия в предвыборном теледебате, сославшись на проблемы со здоровьем. Ранее Höcke критиковали за резкие комментарии в адрес немецких компаний, продвигающих разнообразие.

Хотя обычно он отставал от кандидата от ХДС в своем избирательном округе Айхсфельд, Höcke переключился на район Грайц. Однако теперь он рискует проиграть и там.

Интересно, что победа его товарищей по партии AfD может способствовать его поражению. Если AfD получит достаточно прямых мандатов, первое место Höcke в списке партии не гарантирует ему место в парламенте.

Прогнозируется существенное снижение поддержки Левой партии, возглавляемой министром-президентом Рамеловом, а также их коалиционных партнеров СДПГ и Зеленых. Продолжение их правительственной коалиции или большинство для коалиции кажется маловероятным, учитывая обеспокоенность СДПГ и особенно Зеленых тем, что они не пройдут в ландтаг.

"Я буду бороться – и это для всех, кто поддерживает либеральное решение и демократическое решение", – заявил Рамелов после голосования. Он также выразил мнение, что рост AfD – не уникальная проблема Тюрингии, а более широкий вопрос. Он выразил раздражение, сказав: "Всегда только 'веселый' Восток обсуждается", и добавил: "Восточно-западное чувство не в лучшем состоянии".

Несмотря на то, что выборы в Тюрингии обещают быть напряженными, проблемы со здоровьем и недавний отказ Höcke от участия в теледебате могут повредить его шансы. Если AfD получит достаточно прямых мандатов, положение Höcke в списке партии может не гарантировать ему место в парламенте, создавая для него вызов на выборах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дочь Альмог Сарси, которая находится в заключении, присутствовала на похоронах в воскресенье.
Главные темы

Израиль выступает за всеобщую забастовку после успешной операции по спасению заложников.

После извлечения шестерых дополнительных погибших заложников из сектора Газа на израильское правительство возрастает давление для переговоров с ХАМАС. Главная профсоюзная организация Израиля, Histadrut, призвала к всеобщей забастовке в понедельник в знак солидарности с выжившими заложниками в...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Направление к укрытию от воздушного нападения, которое находится в Курске, Россия.
Главные темы

Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений

Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений В соответствии с заявлением Министерства обороны России в Москве, западные регионы Курск, Брянск, Воронеж и Белгород, граничащие с Украиной, сильно пострадали от украинских атак. В этом регионе было сбито впечатляющее количество беспилотников - 122. В течение ночи Москва готовилась к пяти

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации
Главные темы

Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации

Жители Саксонии с нетерпением ждали выборы в ландтаг в воскресенье. В Дрездене министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) назвал выборы "важными

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Разнообразные виды спорта могут быть полезными. Сейчас exists множество инновационных методов...
Главные темы

Пять сложных видов спорта, которые приносят ощутимый эффект

Под этими обиходными названиями – krav-maga, кроссфит и хайрок – скрываются физические упражнения, направленные на всестороннюю физическую подготовку. Наш автор исследует, почему эксперименты с этими тренировками могут оказаться полезными.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.
Спорт

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

В отсутствие Верстаппена и Норриса Леcler из Монако занимает место. Энтузиасты формулы-1 проявляют волнение. Тем не менее, среди претендентов на титулы существуют несколько вопросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают пострадавшую женщину из завалов.
Политика

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска 17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно