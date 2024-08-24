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Выборы в США: Кеннеди временно прекращает предвыборную кампанию и ведет переговоры с Трампом

На выборах президента США в острой борьбе нейтральный кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший приостановил свою кампанию и выступил рядом с республиканским nominee Дональдом Трампом. Кеннеди заявил на совместном политическом митинге в Глендейле в пятницу (по местному времени): «Я собираюсь...

 and  Viktoria Klein
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Выборы в США: Кеннеди временно прекращает предвыборную кампанию и ведет переговоры с Трампом

Я пришёл к выводу, что у меня нет реального шанса победить на выборах, - заявил Кеннеди на пресс-конференции в Аризоне. Он не планировал участвовать в нескольких ожесточённых битвах и вместо этого поддержал республиканского кандидата, Трампа.

70-летний Кеннеди, известный своими безосновательными убеждениями, выразил своё недовольство Демократической партией, которой он был верен. Он особенно критиковал выбор Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов после отзыва Джо Байдена без участия в праймериз.

После пресс-конференции Кеннеди появился на митинге Трампа в Глендейле, Аризона, выразив поддержку республиканцу. Мероприятие было отмечено фейерверками и песней Foo Fighters "My Hero". На сцене Кеннеди заявил о своём намерении сотрудничать с потенциальным президентом Трампом, чтобы "устранить вредные химические вещества из нашей пищи".

Трамп говорил о их общей цели борьбы с "коррумпированным политическим establishment" и "возвращением власти народу" страны. Он приветствовал решение Кеннеди как "щедрую поддержку" и похвалил его как "отличного человека".

Рядом с Кеннеди Трамп объявил о планах создать "автономную президентскую комиссию по расследованию попыток убийства", посвящённую семье Кеннеди. Цель состоит в том, чтобы раскрыть все оставшиеся документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди. Конroversial выстрелы, которые ранили племянника Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди Jr., в 1963 году, продолжают подпитывать многочисленные теории заговора.

Семья Кеннеди осудила решение 70-летнего Кеннеди поддержать Трампа, назвав это "предательством ценностей, которые мы ценим как семья". Керри Кеннеди, активистка по правам человека и сестра Кеннеди, выразила это мнение в онлайн-платформе. "Это печальное окончание грустной истории", - заключил их заявление, подписанный ещё пятью братьями.

Роберт Ф. Кеннеди Jr., сын покойного генерального прокурора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди, известен своими теориями заговора. Как юрист по охране окружающей среды и противник вакцинации, он заявлял, что вакцины вызывают аутизм, Wi-Fi вызывает рак, и химические вещества в окружающей среде превращают детей в транссексуалов. Недавно в новостях появились его заявления о черве, поедающем часть его мозга.

Эксперты разделяются во мнениях о влиянии решения Кеннеди на предвыборную кампанию. С его текущими рейтингами одобрения около 4-5%, он уточнил, что его имя останется в бюллетенях в большинстве штатов, за исключением примерно десяти особенно спорных, где его присутствие будет дестабилизирующим.

В текущей напряжённой президентской гонке между Трампом и Харрис небольшая разница в некоторых решающих "колеблющихся штатах" может повлиять на результат выборов. В результате кампания Харрис обращается к сторонникам Кеннеди, обещая "завоевать вашу поддержку", как заявила менеджер кампании Джен О'Мэлли Диллон. "Несмотря на наши расхождения, Камала Харрис признаёт, что у нас больше общего, чем того, что нас разделяет".

Кеннеди решил отказаться от своей собственной предвыборной кампании и поддержать Трампа в некоторых штатах, выразив своё согласие сотрудничать с республиканским кандидатом в области сокращения вредных химических веществ в пище. Несмотря на своё спорное решение, кампания Харрис пытается связаться со сторонниками Кеннеди, подчёркивая общие ценности и общую почву.

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