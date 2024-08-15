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Выборы на Кирибати вызвали тревогу Запада из-за влияния Пекина на тихоокеанский атолл

Жители Кирибати отправляются на избирательные участки в среду для первого раунда голосования на национальных выборах, которые, как ожидается, станут референдумом по растущим unterscheiden убыткам и более тесным связям правительства с Китаем.

 and  Melissa Williams
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Женщина заполняет бюллетень на избирательном участке на nacionalных выборах в Тараве, Кирибати, 14...
Женщина заполняет бюллетень на избирательном участке на nacionalных выборах в Тараве, Кирибати, 14 августа 2024 года.

Выборы на Кирибати вызвали тревогу Запада из-за влияния Пекина на тихоокеанский атолл

Люди на Кирибати отправились на избирательные участки в среду для первого тура голосования на национальных выборах, которые, как ожидается, станут референдумом о растущих расходах на жизнь и более тесных связях правительства с Китаем.

Второй тур голосования запланирован на 19 августа для всех парламентских мест, которые не будут выиграны большинством голосов в среду. Результаты первого тура ожидаются в четверг.

Нация низко расположенных атоллов с населением 120 000 человек является одной из самых уязвимых в мире из-за повышения уровня моря и не обладает ресурсными богатствами или туристическим брендингом других тихоокеанских островов. Но ее близость к Гавайям и огромные океанские просторы укрепили ее стратегическое значение и спровоцировали конкуренцию за влияние между западными державами и Пекином.

В 2019 году правительство Кирибати переключилось на про-китайскую позицию, ссылаясь на национальные интересы, и присоединилось к нескольким другим тихоокеанским странам, которые прекратили дипломатические отношения с Тайбэем с 2016 года.

Кирибати является одной из самых зависимых от помощи наций в мире и находится в высокой степени риска внешнего долгового кризиса по классификации Международного валютного фонда. Ее существование угрожается береговой эрозией и повышением уровня моря, которые загрязняют питьевую воду и вынуждают большую часть населения переселиться на самый населенный остров, Южную Тараву.

Аналитики считают, что мало подробностей о предвыборной кампании или голосовании этой недели появилось в Интернете, и в стране мало англоязычных новостных источников. Заблокированный или задержанный въезд австралийских официальных лиц в Кирибати и застопорившийся поток информации между правительствами в последние годы вызвали беспокойство в Канберре о масштабах влияния Пекина.

"Многие страны в регионе пытаются найти свою нишу в условиях интенсивной геостратегической конкуренции", - сказал Блейк Джонсон, старший аналитик Австралийского института стратегической политики. Кирибати "придерживается своей позиции довольно близко" и не разглашает детали, "которые могли бы повлиять на то, как развиваются эти отношения", - сказал он.

Выборы решат судьбу 44 из 45 мест в парламенте, но не президентства Кирибати, которое будет решено в октябре. Общественное голосование будет проведено для выбора лидера из трех или четырех кандидатов, выбранных из числа тех, кто будет избран этим месяцем.

Текущий лидер, Танети Маамау, который находится у власти с 2016 года, скорее всего, будет баллотироваться на переизбрание, если вернется в свой округ.

Увеличение стоимости жизни, дефицит лекарств и нехватка топлива, скорее всего, станут центральными вопросами для избирателей. Аналитики считают, что избиратели, скорее всего, вознаградят действующее правительство за введение всеобщих пособий по безработице и увеличение субсидий на кокосовое волокно.

"Люди постепенно начинают связывать те проблемы, с которыми они сталкиваются, с политикой, которая уже принята", - сказал Римон Римон, независимый журналист в Кирибати. Он сказал, что шансы на переизбрание действующих лиц "в настоящее время довольно высоки".

Вопрос о том, насколько велико влияние Пекина, не является простым. Озабоченность Австралии, Новой Зеландии и США из-за влияния Китая не всегда конкретна или четко сформулирована и часто вызывает разочарование в Тихом океане, сказал Джонсон.

Он сказал, что среди опасений Австралии - сообщения о том, что Пекин обучает и оснащает полицейских Кирибати, и приостановка работы иностранных судей, работающих на островных территориях.

"Интересно, что эти западные страны поддерживают собственные связи с Китаем, но когда небольшие островные государства делают то же самое, это вдруг вызывает обеспокоенность", - сказал Такуя Уакея, директор кампуса Университета Южной Тихого океана в Кирибати. "Это хорошо понимают люди".

Римон, журналист, сказал, что с тех пор, как Кирибати переключилась на про-китайскую позицию, были введены требования о получении разрешений для съемок и более "жесткая" политика в отношении доступа к информации. Правительство по-прежнему очень неохотно раскрывает содержание 10 соглашений, подписанных между Кирибати и Китаем в 2022 году, добавил он.

Избиратели, которые поговорили по телефону в среду, сказали, что список избирательных участков был опубликован правительством только во вторник, и до открытия голосования было неясно, требовались ли удостоверения личности для голосования.

Политические партии в Кирибати являются свободными группами, и депутаты не подтверждают свою принадлежность до избрания в офис. Кирибати традиционно является обществом, управляемым консенсусом, с сильными демократическими принципами и уважением к своей конституции, но борьба за иностранное влияние посеяла разногласия, сказал Римон.

"То, как мы видим вещи в отношении доноров и сотрудничества с партнерами, так это то, что мы не уверены, как это нам помогает, когда они конкурируют в этом смысле", - сказал он.

В выборах участвуют 115 кандидатов, в том числе 18 женщин. Четверо кандидатов были избраны без противников - трое из них действующие депутаты от правящей партии "Тобваан Кирибати", согласно Радио Новой Зеландии.

Выборы в Кирибати, с их значительными связями с Китаем, вызывают интерес в соседних странах, таких как Австралия, где есть опасения по поводу влияния Пекина из-за заблокированного доступа для официальных лиц и задержки потока информации. Стратегическое расположение Кирибати в Азии, граничащее с обширными просторами Тихого океана, сделало его центром внимания в конкурентной борьбе между западными державами и Китаем.

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