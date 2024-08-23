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Главные темыНовостиПервый - Ксаби Алонсо.

Встречает еще один случай позднего, сомнительного хаоса, связанного с печенью.

Бавария Леверкузен выходит на пик формы в начале сезона. В дебютном матче Бундеслиги «Рабочая сила» из Леверкузена ограничивает свободу манёвра «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и вновь демонстрирует свою старую мощь.

 and  Alex Stellmacher
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- Встречает еще один случай позднего, сомнительного хаоса, связанного с печенью.

Леверкузен вырывает победу в добавленное время, сохраняя беспроигрышную серию. Национальный звездный игрок Флориан Вirtz забил победный гол в компенсированное время (90.+11) против "Боруссии Мёнхенгладбах", обеспечив победу 3-2 (2-0). Команда тренера Хаби Алонсо непобедима в Бундеслиге. Вirtz воспользовался рикошетом после своего промаха с пенальти перед вратарем "Гладбаха" Йонасом Оmlin.

Грант Шакка (12.) и Вirtz (38.) вывели Леверкузен в комфортное преимущество 2-0. Однако Нико Элведи (59.) и Тим Кляйндиенст (85.) сравняли счет, создавая впечатление, что двукратные чемпионы не увезут победу. Но, как и часто случалось в прошлом сезоне, Леверкузен забил решающий гол в конце матча, при 54 042 зрителях.

Леверкузен не проигрывает в Бундеслиге уже 35 матчей и 42 во всех внутренних соревнованиях. Поражение стало ударом для "Гладбаха", который начал новый сезон с оптимизмом. Матч был временно прерван после перерыва из-за дымовых шашек.

Алонсо придерживается чемпионского состава

Алонсо подчеркнул, что прошлое осталось в прошлом в четверг. В матче он выпустил свой чемпионский состав без новых игроков, в том числе Лукаса Хradecky и бывших игроков "Гладбаха" Гранта Шакка и Йонаса Hofmann. Джонатан Тах был лидером обороны, его переход в "Баварию" все еще неясен. Трое новых подписаний, Мартин Терьер, Алеикс Гарсия и Жанюэль Белосиан, остались на скамейке запасных.

"Гладбах", который начал сезон парадом от центра города до стадиона, как и два года назад, оставил в запасе полузащитника Ману Коне, который все еще может уйти в этом трансферном окне. Тренер "Гладбаха" Герардо Сеоане, предшественник Алонсо в Леверкузене, выпустил двух новых игроков, Кивина Стоагера и Тима Кляйндиенста.

Шакка отмечает свой мечтательный гол скромно

Матч начался с напряженной игры, "Боруссия" показывала зрелую игру и доминировала. Ранний гол Шакка был несколько удачным, так как он забил прямой удар в верхний угол с линии штрафной. 31-летний Шакка, который провел четыре года в "Боруссии", скромно отметил свой мечтательный гол. Через шесть минут ворота "Гладбаха" дрогнули, когда Виктор Бонифас ударил в перекладину во время контратаки.

Домашняя команда набрала уверенности и получила свой первый хороший шанс через Кляйндиенста. Однако Леверкузен забил снова, левым ударом Вirtz в нижний угол. Гол Кляйндиенста был отменен после видеопросмотра.

"Гладбах" вернулся в игру с голом Элведи, сделав матч более напряженным. Кляйндиенст забил снова, установив напряженный финал с дополнительным временем и радостным концом для Леверкузена.

После объявления своей приверженности текущему составу тренер Хаби Алонсо включил Гранта Шакка в стартовый состав. Несмотря на то, что он забил свой мечтательный гол скромной церемонией, Леверкузен столкнулся с трудным вторым таймом, когда "Боруссия Мёнхенгладбах" сравняла счет.

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