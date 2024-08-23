Встреча России с продвижением Украины подчеркивает сложность Путина в управлении кризисом.

В результате полуторадневного проникновения украинских войск на российский пограничный переход и последующего почти беспрепятственного продвижения через обширные сельские ландшафты Курской области Путин наконец публично прокомментировал ситуацию. Он охарактеризовал инцидент как серьезную провокацию, обвинил Украину в бесконтрольной стрельбе по гражданским и затем быстро переключил внимание на внутренние дела, в том числе на празднование "Дня строителя" в России.

Прошло еще пять дней, в результате чего было потеряно около 30 поселений, прежде чем Путин пообещал военную ответку. Он не посетил регион, чтобы встретиться с тысячью беженцами, и не ввел военное положение.

В марте, после трагической террористической атаки в концертном зале "Крокус Сити" в Москве, одной из самых смертоносных в стране за десятилетия, Путин ждал более 24 часов, прежде чем обратиться к нации. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, он продолжал обвинять Украину и Запад в инциденте. Путин не посетил место атаки и не оказал поддержки пострадавшим в больницах.

Когда Евгений Пригожин, тогда возглавлявший группу наемников "Вагнер", организовал неудачный мятеж в прошлом июне, реакция Путина была противоречивой. Сначала он осудил это как предательство, но через два дня похвалил солдат "Вагнера" за предотвращение хаоса и предложил им военные контракты. Пригожин затем посетил Путина в Кремле, а через два месяца погиб в таинственной авиакатастрофе в России.

Параллели, проявляющиеся и в других местах, также очевидны, и Путин сам выбрал одну из них для подчеркивания на этой неделе. Он вернулся в школу №1 в Беслане, за неделю до 20-й годовщины теракта в школе, в результате которого погибли более 300 человек, многие из которых были детьми. В 2017 году Европейский суд по правам человека заключил, что российские власти проигнорировали предупреждения об предстоящем нападении и операция по обеспечению безопасности была неорганизованной и без лидера.

"Путин не умеет разрешать кризисы", - поделился своими мыслями с CNN Борис Бондарев, бывший российский дипломат, который ушел в отставку в знак протеста против войны в Украине и с тех пор живет в изгнании. "Это рискованно, непредсказуемо. Путин предпочитает стабильность, ему нравится создавать кризисы для других, чтобы сохранить контроль над ситуацией".

Ошеломляющий налет оставляет Кремль в замешательстве

Несколько экспертов предположили, что военная реакция России в Курске похожа на неэффективные реакции ее президента.

"Первоначальная реакция после шока от ситуации была бы направлена на то, чтобы определить, кто остался для защиты", - поделился своими мыслями с CNN отставной австралийский генерал-майор Мик Райан. "Будь то новобранцы, неполные батальоны с украинского фронта или стратегические резервы".

Свидетельства с поля боя поддерживают идею о том, что различные российские войска были спешно направлены, пока Москва боролась с задачей защиты своей территории и продолжением наступления на восточном фронте. Украинские официальные лица сообщили, что некоторые войска были переброшены из Харьковской области и южного фронта. Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил рано, что его специальный силы, бригада "Ахмат", были направлены. Также участвуют офицеры морской пехоты Черноморского флота в Крыму.

Это разнообразие сил осложняет попытки России координировать сопротивление, и даже один пророссийский военный блогер признал 14 августа, что Украина намеренно создает отвлекающие маневры, а затем отступает, используя несовместимость между множеством сил, которые борются с коммуникацией.

Административная реакция России на проникновение также была запутанной. Министр обороны Андрей Белозеров создал координационный совет для управления безопасностью в приграничных регионах и на этой неделе объявил, что ответственность будет разделена между не менее чем пятью официальными лицами.

По данным Института изучения войны, "эта схема, скорее всего, создаст дополнительную путаницу в Минобороны России и трения между Минобороны России, ФСБ и Росгвардией, всеми, кто пытается работать в Курской области", что может потенциально ослабить способность России запустить эффективный контрнаступление.

Тем не менее, более чем через две недели после инцидента теперь есть признаки более скоординированных усилий. Дмитро Холо, командир украинского батальона "Сокол", находящийся сейчас в Курске, сообщил, что он наблюдает за изменением поведения российских войск. "Теперь силы, которые они собрали в этом регионе, пытаются атаковать нас каким-то образом", - сказал он CNN. "Они больше не сдаются сотнями. Они пытаются бороться, но все еще сдаются, когда мы атакуем их".

Райан, отставной австралийский генерал, согласен с тем, что Россия переходит от первоначальной фазы реакции и должна начать демонстрировать больше организации в ближайшие недели. Однако он считает, что последние две недели также раскрыли приоритеты Путина, и в настоящее время его народ не входит в их число. "Решение Путина будет тем, что для него наиболее опасно: украинцы в Курске или провал в Донбассе", - предположил Райан. "Я считаю, что в настоящее время он решил, что рискованнее не преуспеть в Донбассе, чем вложить все в Курск".

Эксперты считают, что проникновение в Курск не Significantly изменило главный подход Путина к износу Украины и выносливости ее союзников от усталости. Несмотря на это, тактика Украины укрепила тех, кто ранее сомневался в решении Запада ограничить определенную военную помощь и ее применение внутри России.

Это, возможно, было намерением Украины. 19 августа президент Украины Владимир Зеленский ненадолго снял покров благодарности к своим западным союзникам перед собранием украинских дипломатов.

"Простая и наивная идея так называемых "красных линий" в отношении России, которой руководствовались некоторые из наших партнеров в оценке конфликта, рассыпалась где-то возле Суджи в последнее время", - якобы заявил он, ссылаясь на российский город, который захватили украинские войска.

Его сообщение заключалось в том, что западная озабоченность тем, что Россия может интерпретировать использование американских или британских дальнобойных ракет на своей территории как повод для ядерного ответа в соответствии с ядерной доктриной России, теперь менее вероятна, учитывая слабую военную реакцию России на свою первую иностранную оккупацию со времен Второй мировой войны.

"Текущая стратегия НАТО по оказанию помощи Украине - это стратегия поражения. Это просто стратегия для продления войны и позволения России изнурять нас всех", - сказал Райан. "Нам нужна фундаментальная переоценка".

Экс-российский дипломат Бондарев утверждает, что реакция Путина еще больше подтверждает необходимость Запада разработать более решительные контрмеры против агрессии Путина.

"Когда некоторые западные люди предлагают не доводить Путина до угла, потому что он превратится в загнанного в угол крыса и будет бороться всеми силами", - сказал он CNN. "Теперь мы видим, что когда он сталкивается с настоящим кризисом, он не загнанный в угол крыса, он просто самозванец".

"И именно поэтому его не стоит так бояться".

Международное сообщество выразило обеспокоенность в связи с неспособностью России эффективно ответить на вторжение в Курск, рассматривая это как отражение лидерства Путина.

Несмотря на значительное проникновение на российскую территорию, Путин предпочел сосредоточиться на внутренних делах, еще больше откладывая визиты в пострадавшие регионы или оказание поддержки гражданскому населению.

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